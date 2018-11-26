Кальюлайд проводит в Нарве последнюю неделю этой осени. Открыла памятник, выпустит в реку осетров, побывает в суде

В течение последней рабочей недели в Нарве, в этой оенью президент проводит в общей сложности в приграничном городе месяц, Керсти Кальюлайд примет участие церемонии вручения премий деятелям культуры, в чествовании волонтеров, а также выпустит осетров в реку Нарову.
В понедельник президент Кальюлайд посетила военный городок в Тапа, приняла участие в церемонии открытия восстановленного памятника погибшим в 1915–1919 гг. латвийским беженцам на кладбище Сийвертси и встретилась с представителями Целевого учреждения Государственной реформы.
Во вторник глава государства посетит Йыхвискую гимназию и Ида-Вируский центр профессионального образования, а также встретится с членами Йыхвиского волостного собрания.
В среду президент Кальюлайд посетит Нарвский корпус Армии спасения, детский сад Pääsupesa в Силламяэ и Силламяэский порт, а также встретится с членами Силламяэского горсобрания. Также глава государства возложит в середине дня венок к монументу в память об Освободительной войне в Рийгикюла.
В четверг глава государства откроет международную молодежную конференцию „Digital Youth” и посетит Нарвский дом суда. В четверг в Нарве будет также проведена церемония вручения премий деятелям культуры. В этот же день в районе Липовой ямки пройдет запуск осетров в реку Нарова.
В пятницу президент Кальюлайд встретится с генеральным секретарем Совета Северных стран Дагфинном Хёйбротеном, посетит Дом детского творчества в Нарве, а также встретится с предпринимателями Ида-Вирумаа. В субботу глава государства примет участие в церемонии чествования волонтеров в Йыхви.
Глава государства пообещала проработать нынешней осенью в Нарве в общей сложности месяц, разделив это время на три периода. В предыдущий раз президент Кальюлайд провела в Ида-Вирумаа неделю в ноябре, а до этого две недели в конце лета, когда она встречалась с местными лидерами, посещала местные самоуправления, предприятия и государственные учреждения.