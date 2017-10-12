Кальви Кыва: ключевые вопросы Ида-Вирумаа — развитие предпринимательства и новые рабочие места

Сегодня в Рийгикогу председатель парламентской фракции социал-демократов Кальви Кыва выразил надежду, что направленные в Ида-Вирумаа инвестиции и проекты дадут региону новый толчок для развития, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

По словам Кыва, Ида-Вирумаа уже десятки лет беспокоят серьезные социально-экономические проблемы, которые связаны как со слабой интеграцией, так и с высокой долей крупной индустрии. ”Да, государство должно сделать больше реальных шагов навстречу решению проблем региона и улучшения жизни. Но нельзя сказать, что мы сидели сложа руки. В последние годы был сделан определенный поворот — меры поддержки и инвестиции, направленные в Ида-Вирумаа, стали более систематическими и масштабными”, — сказал Кальви Кыва во время парламентского обсуждения проблем региона.

”В программе на 2017-2021 годы запланировало инвестировать в Ида-Вирумаа почти 200 миллионов евро. Уже решено направить деньги на центры здоровья, в сферы промышленности, в транспортную инфраструктуру, госгимназии и на строительство Нарвского колледжа Академии МВД”, — перечислил Кыва.

Политик подчеркнул, что государство решительно отреагировало на больно ударившие по Ида-Вирумаа сокращения. Начиная с 2016 года Касса по безработице из европейских средств предлагает дополнительную дотацию на создание новых рабочих мест, курсы по эстонскому языку, трудовую практику и консультации. Все это помогло людям вернуться на работу, а малым и средним предприятиям открыло новые возможности.

”В Ида-Вирумаа есть потенциал стать регионом с современной экономикой и хорошей жизненной средой, куда люди захотят вернуться назад”, — сказал Кыва.