Как сделать безопаснее самый опасный пешеходный переход в Кохтла-Ярве?

В прошлом году наш еженедельник ”Инфопресс” поднимал вопрос, касающийся безопасности пешеходного перехода, расположенного на Ярвекюла теэ, что сразу при въезде в Кохтла-Ярве.

Этот переход является одним из самых опасных в городе, что подтверждают и сотрудники полиции. Тем не менее, городские власти не торопятся решать данную проблему. Вот и в этом году, как сказала старейшина Ярвеской части Юлле Лепассаар, в городском бюджете нет средств на изменение ситуации, связанной с обеспечением безопасного передвижения людей на этом пешеходном переходе.

Опасность данного пешеходного перехода в том, что он пересекает четыре полосы движения автотранспорта и между встречными полосами отсутствует так называемый островок безопасности. И люди, пользующиеся этим переходом, должны быть предельно внимательными, поскольку среди водителей немало таких, кто въезжает и выезжает из города на большой скорости. Особенно не чувствуют себя безопасными на этом нерегулируемом пешеходном переходе пожилые люди и мамы с колясками. Водители, как правило, не ждут, когда пешеход полностью покинет ”зебру”, и буквально по пяткам проезжают мимо людей. Или стремятся успеть проскочить переход перед идущим по нему человеком. В обоих случаях это является нарушением правил дорожного движения, не говоря уже о неуважении к пешеходам.

”Несколько лет назад мы с мужем пересекали дорогу по этому переходу, и только благодаря тому, что муж успел меня вовремя остановить, я не оказалась под колесами несущегося мимо нас автомобиля”, — вспоминает Юлия С.

И подобных случаев на этом переходе было немало. Следует сказать, что с одной стороны дороги расположена остановка общественного транспорта, что также обязывает участников движения быть предельно внимательными.

Небольшой опрос, который я провел на этой неделе в социальных сетях, показал, что жители города не против того, чтобы на данном участке дороги был сооружен островок безопасности.

Звучали и другие предложения — перенести переход в другое место, установить светофор или, в крайнем случае, ”лежачих полицейских”, что точно снизит скорость движения автомобилей в этом месте.

Вот несколько мнений, которые высказали жители в ходе опроса:

”Дорога широкая, однозначно нужен островок безопасности! В школьное время там часто дети переходят дорогу”.

”Пешеходный переход надо перенести к водонапорной башне, большая часть людей там ходят. И в островок вкладываться не придется”.

”Островок сделали даже на шоссе возле магазина в Пуртсе. А здесь такой широкий участок. Он там просто необходим!”

”Нужен и островок, и знаки пешеходного перехода, да пожирнее, чтобы было отлично видно. На этом месте опасно пешеходам”.

Говоря о светофоре, как одном из вариантов решения вопроса, жители указали и еще на одну проблему — неработающие светофоры возле торгового центра ”Вирония”. Тот факт, что их уже несколько месяцев не могут запустить в нормальный режим работы, говорит о бесполезности светофоров в этом месте.

Разумеется, решение вопроса с безопасностью передвижения пешеходов на указанном участке дороги потребует от города определенных денежных затрат, но их все равно придется делать, если думать о живущих в городе людях, а не ждать несчастного случая.

Буквально недавно маркировку ”зебры” на Ярвекюла теэ обновили, однако чувства безопасности пешеходам это не прибавило. Пример тому опубликованный снимок, на котором видно идущую по пешеходному переходу женщину и проносящийся мимо автомобиль.