В течение целого года, с сентября 2015 по ноябрь 2016, молодые и активные ребята из Ида-Вирумаа имели возможность посмотреть, как работают люди внутри малых и больших предприятий, а главное услышать личные истории успешных людей, увидеть, что их ждет, получить представление о зарплатах и реально что-то попробовать сделать.

Все это стало возможным благодаря участию в проекте, поддержанным фондом Erasmus+ и реализованным молодежным обществом Ida-Virumaa noorte saksalste ühing, — рассказала педагог и руководитель проекта Дина Куби.

"Что делать в этой жизни? Как делать? Как определиться с выбором будущей профессии? Эти вопросы очень волнуют молодежь старших классов и их родителей. В школе сейчас предлагается маленький выбор мероприятий на эту тему, трудно определиться, если ты не сталкивался нигде с профессиями и не имеешь понятия, как и что люди делают на определенных рабочих местах. Благодаря фонду Erasmus+ и немецкому молодежному обществу Ида-Вирумаа и претворился в жизнь молодежный проект ”Как они это сделали?”, — пояснила Дина Куби.

Впечатлений, конечно, было море: поразил своими размерами и возможностями для будущей работы Силламяэский порт, где два топ-менеджера провели экскурсию и рассказали о себе, дав ценные рекомендации ребятам о том, какие навыки и умения им действительно пригодятся в жизни. На нарвских электростанциях удалось увидеть гигантское производство и машины в цехах, где молодые, но добившиеся многого специалисты также рассказали о своем карьерном пути. Заодно в Нарве познакомились с Нарвским колледжем и его возможностями.

По дороге в Тарту посетили небольшое предприятие ”Puiduait”, где попробовали ремесло изготовителя корзин и мыла, в Тарту увидели изнутри работу диспетчеров в Eesti Energia и посетили Тартуский университет, узнав о возможностях обучения.

"Побывали ребята несколько раз и в столице — познакомились за кулисами театра с его работниками и их историями успеха, узнали, что же представляет собой модное направление консалтинг, посетив маленькую фирму по предоставлению таких услуг. На керамическом заводе смастерили и раскрасили кружки, сходили к стилисту, где узнали о тонкостях этой профессии, заодно получив мастер-класс от стилиста Натальи, в ботаническом саду ландшафтный дизайнер рассказала о своем становлении и показала принципы работы и приемы в ландшафтном дизайне. На молодежной неделе познакомились с танцором и музыкантом, попробовав себя в качестве барабанщиков", — рассказала Дина Куби.

Также молодые люди съездили на юг Эстонии, по дороге заскочив на завод растительного масла Scanola, затем в Пыльтсамаа на завод Felix, где получили представление о профессиях, которые там востребованы, и узнали о том, как себя реализовать в качестве руководителя или простого рабочего. В туристическом центре отдыха Taevaskoda менеджер и специалист по местным туристическим тропам рассказали об этой сфере и своем карьерном росте.

"Кроме того, ребятам повезло встретиться с успешным предпринимателем, занимающимся ценными бумагами, узнать о таком сложном и интересном деле как инвестирование и получить от бизнесмена ценные советы для достижения высоких целей", — поведала Дина Куби.

В Тарту посетили деревню предпринимателей, где смогли поиграть в настоящих бизнесменов, попытавшись заработать денег. На стилизованных улицах можно было посетить банк, городское управление, мастерские и создать свой салон красоты.

Ну и самым эмоциональным моментом стало посещение телевизионного центра ERR, где ребята увидели закулисье телевизионных съемок и узнали, как там все устроено и какой путь нужно пройти, чтобы попасть на работу на телевидение. Завершилось это участием в передаче ”Твой вечер” на ETV+.

Проект охватил порядка 80 ребят из Кохтла-Ярвеской русской гимназии, Йыхвиской государственной гимназии, а также к нему присоединился Таллиннский Русский лицей.

По словам Дины Руби, проект дал реальные плоды — познакомившись с различными областями и профессиями, некоторые определились, а некоторые поняли, что какая-то профессия точно не для них.