Как нарвитяне относятся к тому, что президент Кальюлайд на месяц поселится в Нарве?

Delfi опросил нарвитян, поинтересовавшись их отношением к тому, что будущей осенью президент ЭР Керсти Кальюлайд намерена месяц прожить в Нарве. Никто из респондентов не отреагировал на эту новость негативно, у некторых нашлось, что посоветовать Кальюлайд, а также выяснилось, что не все знают, как зовут президента и как она выглядит.

В целом намерение Керсти Кальюлайд провести месяц в Нарве вызвало одобрение, в том числе потому, что горожане считают, что президенту полезно посмотреть, как живут люди в Нарве.

Кальюлайд советуют походить в Нарве по магазинам, посетить замок и Кренгольмскую мануфактуру, и есть мнение, что президент заскучает уже через три дня.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года, сообщил сегодня rus.err.ee. Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10.