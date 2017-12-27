27.12.2017, 20:42

Как нарвитяне относятся к тому, что президент Кальюлайд на месяц поселится в Нарве?

 (62)
ВИДЕО DELFI
Роман Викулов
Роман Викулов
ВИДЕО: Сергей Степанов
ВИДЕО: Сергей Степанов
EST

Delfi опросил нарвитян, поинтересовавшись их отношением к тому, что будущей осенью президент ЭР Керсти Кальюлайд намерена месяц прожить в Нарве. Никто из респондентов не отреагировал на эту новость негативно, у некторых нашлось, что посоветовать Кальюлайд, а также выяснилось, что не все знают, как зовут президента и как она выглядит.

В целом намерение Керсти Кальюлайд провести месяц в Нарве вызвало одобрение, в том числе потому, что горожане считают, что президенту полезно посмотреть, как живут люди в Нарве.

Кальюлайд советуют походить в Нарве по магазинам, посетить замок и Кренгольмскую мануфактуру, и есть мнение, что президент заскучает уже через три дня.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года, сообщил сегодня rus.err.ee. Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10.

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