Каарел Таранд: краткий конспект по Нарве

С неимоверной помпой власти Нарвы протрубили о намерении города ходатайствовать о получении титула культурной столицы Европы 2024 года. Находившаяся в Нарве чересчур болтливая президентша Керсти Кальюлайд подлила масла в огонь самолюбования муниципальных властей, договорившись до того, что нарвитян ждет расчудесное постиндустриальное будущее, а их город станет очередной историей величайшего успеха Эстонии, пишет публицист Каарел Таранд на страницах ”Учительской газеты”

Факты сводят этот раж на нет и вызывают недоумение. Да, в Нарве присутствуют некоторые элементы культурной жизни. Самым важным и заметным учреждением культуры в Нарве является тамошний музей, и именно городские власти, грезящие о статусе культурной столицы Европы, в течение долгого времени систематически занимались его травлей. Разумеется, за то, что музей был гнездом и оплотом эстонскости.

Проект визитной карточки

Председатель горсобрания Александр Ефимов (как и полагается деятелям культуры, является осужденным судом мошенником), выступая в качестве предводителя гонений, даже не скрывал своей цели избавиться, прежде всего, от неудобного руководителя музея. Другими словами, из-за нежелания терпеть в городе эстонца.

Это словно продолжение послевоенных сталинских чисток, когда довоенным жителям Нарвы не позволяли вернуться в разрушенный город, но одному таки удалось в него просочиться и теперь он требует отдельного к себе обращения.

Министерство культуры занималось проблемами музея целый год, в ходе которого выявилась беззубость государственной власти при обуздании аппетитов местных князьков. Происходящее в музее свидетельствует об общем понимании властями Нарвы смысла развития культурной жизни. Как таким вообще можно доверять проекты наподобие визитной карточки государства?

Более широким является вопрос, насколько Нарва как город вообще способна развиваться, т.е. быть упорядоченным пространством вместе с обитающими в нем жителями. По мнению главного архитектора города Ивана Сергеева, городскому образованию, некогда созданному для 85 тысяч человек, в ближайшее время потребуется полная перепланировка в соответствии потребностями 40 тысяч реальных жителей Нарвы.

Если проект культурной столицы предусматривал бы снос половины домов барачного типа и тотальное переформатирование городского пространства, то эту инициативу можно было бы даже поддержать. Однако подобной цели никто перед собой не ставит, да и что у ней было бы общего с принципом отбора культурных столиц?

Более того, практика последних 25 лет не свидетельствует о наличии у города заметной тяги к новостройкам. Местечко Моосте, в котором жителей в 40 раз меньше, чем в Нарве, с лихвой опережает конкурентку по темпам строительства. Раз в 15 лет в приграничный город заносит какую-нибудь энергичную Катри Райк, которая, превозмогая все невзгоды, оказывается в состоянии построить хотя бы одно здание. Такими темпами на придание Нарве европейского облика понадобились бы века. Отличным мерилом дееспособности городских властей служит то, что на ремонт символического здания Нарвы — ратуши — понадобился разбег более чем в 20 лет. По аналогии с постиндустриальными обществами потребления вдоль основных улиц Нарвы выросли жестяные коробки разных размеров, но это еще не означает быть городом. Скорее, речь идет о бензозаправках с расширенным набором функций.

Молодежь валит

При помощи очень больших денег кратковременное чудо возможно. Этих средств у Нарвы нет, и для реализации крупных проектов к процессу развития Нарвы должны быть привлечены все налогоплательщики города. Энтузиазм нынешнего правительства — прежде всего, центристов, — ради скупки голосов нарвитян за бюджетные средства, конечно же, бесконечен, но почему же островитяне, таллиннцы или вырусцы должны отказываться от своих инвестиционных планов ради строительства, по сути, на пустом месте нового города вдали от них всех?

Демографическая ситуация и тренды в Нарве свидетельствуют о вымирании — медленном и верном. Если бы самих жителей Нарвы заботила их собственная жизненная среда, то они бы уже давно что-то предприняли для ее улучшения. Однако нарвитяне железобетонно убеждены в том, что градостроительством должен заниматься кто-то другой, т.е. ”государство”, и покуда не будет строительства, наиболее жизнеспособная ”лимита” будет перебираться в города получше, как она это делает уже с первых лет восстановления Эстонией своей независимости.

Пирамида народонаселения Нарвы красноречиво свидетельствует о безнадежности развития города. Если точнее, то это не пирамида или вертикальная прямая, а расширяющаяся сверху — особенно по части количества женщин — геометрическая фигура. 25% жителей Нарвы — это женщины в возрасте 55 лет и старше. Численность всех возрастных групп до 40 лет сильно уступает средним показателям по стране.

Важнее же всего то, что если в Нарве и рождаются дети — это тоже случается гораздо реже, чем в среднем по стране, — то уже совсем скоро они находят способы для переезда в более хлебные края. Девушки же срываются с места еще до потенциального создания семьи. В самом детородном возрасте, т.е. в возрастной группе от 20 до 40 лет, наблюдается хронический дефицит женщин, каждой же шестой муж вообще не достается.

Постиндустриальный город, о котором так мечтают власть предержащие, экономически держится в основном на услугах, традиционно оказываемых скорее женщинами (как, например, в Тарту), однако с помощью имеющегося народонаселения его так просто будет не выстроить.

Наверняка эстонские мужики слишком буквально восприняли старую песню Раймонда Валгре и посватались ко всем незамужним нарвитянкам, исходя каждый из своих возможностей. Для президентши и правительства, строящих в Нарве воздушные замки, решением проблемы как раз стала бы удавшаяся попытка поставить сказанное Валгре с ног на голову. Приехали бы они лучше в Тарту, в котором наблюдается огромный дефицит молодых людей, достойных стать спутниками жизни высокообразованных женщин. Пускай убедят эти тысячи молодых жительниц Тарту в том, будто для женского счастья нет никого лучше представителей нарвского рабочего класса.

Для такого способного и влиятельного фуфломета, как нынешний премьер-министр Эстонии, это не должно стать какой-то непосильной задачей. Всего-то делов — объявить в Нарве великую призовую охоту на мужиков для всех магистранток города Тарту. Ох и расцветет же тогда культурная столица Нарва!