Йыхвискую полицию в соцсети обвинили в том, что матери с ребенком пришлось идти домой в грозу пешком. Автор вскоре удалил свой пост

В социальной сети Facebook были опубликованы обвинения в адрес работающих в Йыхви патрульных полицейских. А именно в том, что они якобы заставили женщину с двухлетним ребенком идти домой пешком, несмотря на грозу, а точнее шторм, надвинувшийся на Эстонию в минувшую субботу.

Человек, написавший пост в соцсети, сам на месте не присутствовал. Предлагаем перевод публикации (в оригинале она на эстонском языке) в Facebook в полном объеме (автор вскоре удалил свой пост):

”Чрезвычайно шокирован представителями власти Эстонской Республики, так как сегодня произошел такой случай, который не хотел бы увидеть и в страшном сне.

Мы были на даче, наслаждались прекрасным летним днем, но вдруг погода испортилась — начался шторм: гороза, ливень. В компании была мать с двухлетним ребенком, который испугался молний и грома, непрерывно плакал. Приняли решение — в целях безопасности, ради благополучия ребенка отвезти его домой.

Ребенок находился на коленях сидевшей на заднем сиденье автомобиля матери, которая была пристегнута ремнем безопасности, как и положено. Нужно было проехать всего лишь три километра. Вдруг автомобиль остановил полицейский патруль, который заученно сообщил, что малыш не должен находишься в машине без кресла безопасности. Несмотря на погодные условия, суперполицейский Андерс Вяхк решил выдворить из машины мать с двухлетним ребенком под проливной дождь, при сверкающих молниях, и приказал идти домой пешком.

На просьбу помочь доставить малыша вместе с мамой домой ответили грубо, сказав, что это ваше дело, что будет дальше.

Какого черта??? Каких-нибудь нариков, алкашей и бездомных без проблем транспортируют до дома, а мать с ребенком оставляют на волю сил природы!

Всего доброго, Андерс Вяхк, и, надеюсь, ты однажды окажешься в еще более худшей ситуации!!!”

Свою версию произошедшего рассказывает руководитель патрульной службы Йыхвиского отдела полиции Ханнес Хейнсар:

”12 августа в 21:50 патрульные заметили в Йыхви движущийся по улице Пуру автомобиль, у которого был включен дальний свет, ослепляющий других участников дорожного движения. Полицейские решили остановить его и обратить внимание водителя на данную проблему. За рулем остановленного автомобиля была трезвая женщина, с действующими водительскими правами. Также в машине находилась ее совершеннолетняя дочь, державшая на руках своего двухлетнего ребенка.

Патрульные полицейские обратили внимание водителя на то, что согласно Закону о дорожном движении, ребенка на руках в автомобиле перевозить запрещено, и для обеспечения его безопасности необходимо использовать кресло безопасности, соответствующее возрасту, весу и росту ребенка. Водитель объяснила отсутствие такого кресла тем, что они стоят достаточно дорого.

Защитники правопорядка объяснили, что мать ребенка должна попросить о помощи кого-нибудь из своих друзей, или знакомых — одолжить детское кресло, чтобы доставить малыша домой. Также предложили другой вариант — вызвать такси, так как законодательство позволяет в таких транспортных средствах перевозить детей до трех лет не в специальном кресле. Женщина поинтересовалась у патрульных, не могут ли они доставить ее с малышом домой. К сожалению, несмотря на их желание помочь, это было невозможно — без кресла безопасности маленьких детей перевозить в полицейских машинах не разрешается.

После чего мать с ребенком на руках неожиданно вышла из машины и направилась по тротуару в сторону дома. В тот момент, когда она покинула автомобиль, начал идти дождь, но погода не была штормовой.

Полиция всегда изучает возможности помочь людям в различных ситуациях, находящихся за пределами компетенции полиции, например, в решении проблем с транспортом, но это не всегда возможно. Перевозка детей согласно требованиям, как и вообще забота о благополучии детей — это, прежде всего, ответственность родителей.

Родители, которые перевозят своих детей на автомобиле, безусловно, должны находить возможность приобрести или взять на прокат кресло безопасности. Отделы полиции имеют в своем пользовании кресла безопасности и люльки безопасности, их берут, например, на вызовы, когда известно, что потребуется перевозить ребенка”.

Так как автор публикации в Facebook не присутствовал фактически на месте в обсуждаемой ситуации, Хейнсар подчеркивает: ”Если у кого-то есть претензии к действиям полиции, то человек, имеющий непосредственное отношение к конкретной ситуации, должен подать жалобу в Отдел внутреннего контроля Идаской префектуры полиции, по адресу — aadressileppa@politsei.ee. Находить решение различных вопросов нужно конструктивным образом и вежливым следует оставаться даже в социальных сетях”.