Йыхвиский стадион продолжает менять лицо

Только что закончив на йыхвиском стадионе установку трибун, волость и оперирующий спортивным объектом ФК ”Локомотив” узнали, что будет фондовая поддержка и для следующей работы по приведению стадиона в порядок.

В конце минувшей недели стало известно, что Департамент сельхозрегистров и информации, администрирующий программу субсидий ”Leader”, поддержал проект волости Йыхви о реновации и расширении бытового здания стадиона и выделит на эти цели 21,6 тысячи евро, подтвердила ”Инфопрессу” волостной специалист по развитию Мария Лаанемяэ. Волостью для собственного взноса в данный проект уже зарезервировано 28,2 тысячи.

Для проведения самих ремонтно-строительных работ осталось только организовать соответствующий конкурс на подряд, который, возможно, уточнит окончательную стоимость данного ремонта. Ремонт проведут, вероятно, в 2018 году.

Названные выше 49,9 тысячи — это первый этап обновления бытового домика стадиона. Для продолжения работы надо будет найти дополнительные деньги.

Член правления ФК ”Локомотив” Сергей Иванов (на фото) рассказал ”ИП”, что сейчас в старой, лишь немного подновлённой, бытовке всего две раздевалки с душевыми, а после реновации их станет пять-шесть, прибавятся также раздевалки и душевые для тренеров и судей и два гаража для клубного инвентаря.

- На стадионе могут одновременно заниматься три-четыре команды, в том числе и девчонки, поэтому двух раздевалок уже не хватает. Да и перед командами-гостями со старым домиком бывает неудобно, тут мы проигрываем другим стадионам, — констатировал Иванов.

В чём перед гостями краснеть клубу и Йыхви уже не приходится, так это футбольное поле и зрительские трибуны.

Новое травяное поле, по словам Иванова, отвечающее всем требованиям международных федераций, сделали, вместо прежнего ухабистого и изрытого кротами, в 2016 году, тогда же завезли и новые ряды пластмассовых сидений для пятисот зрителей, которые до зимы успели поставить на щебёнку, а недавно — закрепили на бетонном основании. Плакат возле новых трибун извещает, что они появились благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства, а взнос собственного финансирования обеспечила волость Йыхви.

- Новые трибуны уже были задействованы, когда на некоторые матчи в этом году приходило более сотни зрителей, а вообще в недавней истории стадиона были интересные игры, собиравшие и четыреста человек, — говорит руководитель ”Локомотива”.

Клубу, к слову, на днях ”стукнуло” шесть лет. Йыхвиский стадион ФК ”Локомотив” получил от самоуправления в аренду на десять лет с обязательством вкладывать в его развитие не менее 3 тысяч евро ежегодно, каковые планы уже давно перевыполнены. Сам ”Локомотив” инвестировал сюда более ста тысяч евро, местное самоуправление Йыхви — порядка 170 тысяч, подтвердил Сергей Иванов. И хотя до окончания срока аренды осталось уже несколько лет, клубное руководство вынашивает планы продолжения работ на стадионе и питает надежду, что спортивный объект, с которым футболисты уже сжились, останется в их распоряжении.

- Помимо развития самого стадиона, меня очень ”зажигает” проблема использования расположенного рядом, между стадионом, железной дорогой и улицей Мальми, большого пустого поля. Два гектара неиспользуемой земли в центре города — это роскошь. На мой взгляд, здесь можно было бы шаг за шагом сделать народный спортивный городок, и были даже намётки, что там могло быть, — второе футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, петанка, тенниса, турники, — говорит Иванов. Запасное ”народное” футбольное поле в этом месте ”Локомотив” и так уже поддерживает.

Глава сферы коммунального хозяйства Йыхвиской волости Вадим Ивлиев, в свою очередь, сообщил ”ИП”, что сегодня перспективы большой городской поляны в районе Мальми в программе развития самоуправления не прописаны, но этим надо заниматься и спортивное использование данной территории — вполне разумное направление. Что же касается самого стадиона, то ему, по мнению Ивлиева, теперь не хватает освещения для тренировок в осеннее время.

- С точки зрения хозяйственной, совместным с клубом содержанием стадиона я вполне удовлетворён, — заверил помощник старейшины.