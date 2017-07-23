Йыхвиский микрорайон станет более привлекательным

Совсем скоро начнется освоение территории так называемого образовательного городка в йыхвиском микрорайоне. На архитектурный конкурс, который призван был найти оптимальное решение для данного общественного пространства и проходящего через него нового участка променада, поступило в общей сложности пять работ.

На территории образовательного городка находятся два детских дошкольных учреждения, гимназия, основная школа, художественная школа, спортхолл, стадион и игровые площадки. По замыслу местных властей, общественное пространство вокруг этих учебных заведений и спортивных объектов должно быть эстетичным и в то же время удобным для людей. Поэтому особое внимание было обращено на дизайн ландшафта.

По признанию архитектора Йыхвиской волости Андреса Тооме, уровень поступивших на архитектурный конкурс работ оказался разным: ”На фоне хорошо продуманных и проработанных идей были и такие, над которыми участникам конкурса стоило бы побольше потрудиться”, — сказал он.

Как стало известно, победителем конкурса стала работа, авторы которой скрываются за ключевыми словами "Образовательный ландшафт" и "Точка". Андрес Тооме обратил внимание на то, что в победившей работе содержится весьма смелое предложение по уменьшению влияния транспорта в районе художественной школы и спортивного холла. Также генераторы идей предусматривают появление в йыхвиском микрорайоне еще одного общественного здания, например, библиотеки. Хотя на месте предполагаемой застройки может появиться не библиотека, а иное здание общественной направленности. Ко всему прочему работа предусматривает появление в микрорайоне одного красивого в архитектурном плане фонтана.

Андрес Тооме заверил, что деньги на воплощение в жизнь идей победившей в конкурсе работы имеются. Премиальный фонд конкурса в размере 20 тысяч евро только способствовал появлению креативных идей по освоению территории образовательного городка. Если все пойдет по планам, то проектирование должно начаться уже в этом году, а непосредственно строительные работы стоит ожидать не раньше 2018-го года.

Данный конкурс провели в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии в рамках приуроченной к столетию Эстонской Республики программы "Хорошее общественное пространство". В рамках этой программы Союза архитекторов Эстонии по всей стране будут построены и реконструированы более десяти территорий публичного пространства, которые найдут конкретное общественное применение.