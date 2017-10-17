Йыхвиский бюджет на 2018 год вырастет на треть

Если в текущем году объём бюджета волости Йыхви — порядка 15 миллионов евро, то разрабатываемый проект бюджета на 2018 год составит около 20 миллионов, сказали ”Инфопрессу” в волостном управлении. Рост на треть произойдёт главным образом за счёт инвестиционных проектов, то есть строительства и реконструкции волостных объектов.

В 2018 году инвестиционная программа Йыхви, согласно разрабатываемому бюджету, планируется в размере 7 миллионов евро. По словам волостного старейшины Алексея Наумкина, самыми значительными проектами в этой части будут реконструкция здания русской основной школы (4,7 миллиона евро), продление йыхвиского променада до границы с Ахтмеской частью Кохтла-Ярве (без малого миллион), создание т.н. образовательного городка в микрорайоне (636 тысяч евро). Во всех случаях бóльшую часть денег должны предоставить внешние фонды, но потребуется и вклад из волостного бюджета.

Вероятно, несколько возрастёт и бюджетная статья ”Расходы на основную деятельность самоуправления”, это произойдёт из-за роста зарплат в этой системе — по словам финансового руководителя волости Кюллике Олуп, зарплаты в волостных учреждениях в рамках бюджетной стратегии могут подняться на 10-15 процентов. В связи с административной реформой и перераспределением административных функций в йыхвиском самоуправлении появятся и новые работники — по защите детства и регистрации семейных отношений, на что государство выделяет около 90 тысяч евро. Заведёт Йыхви и специалиста по защите данных, но это уже так и так обязанность самоуправления.

Пособия от государства, поступления от местных налогов и продажи самоуправлением своих услуг как источники доходов на следующий год пока планируются на прежнем уровне, а вот поступления в местную казну подоходного налога физических лиц сегодня закладываются с 4,5-процентным ростом.

Как разъяснила Олуп, составляя год назад бюджет-2017, в него закладывали лишь 1,5-процентный рост этого поступления, фактически за девять месяцев года прирост поднялся до 6 процентов, так что расчёт на плюс 4,5 процента в следующем году — это достаточно консервативный, осторожный подход.