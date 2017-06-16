Йыхвиские депутаты инициировали вотум недоверия руководству волости

Восемь депутатов волостного собрания Йыхви 15 июня подали заявление о выражении вотума недоверия старейшине Эдуарду Эасту и руководителю волостного собрания Теэту Эноку.

Энока депутаты упрекают за срыв в прошлом году переговоров с соседними самоуправлениями об объединении и авторитарный стиль управления. Эаста обвиняют в том, что он не начал ни одного нового проекта, пишет rus.err.ee.

Вотум недоверия решили выразить оппозиционеры из объединившихся фракций Центристской и Реформистской партий.

Руководитель оппозиционеров Нийна Негласон сказала, что решение выразить вотум недоверия председателю волостного собрания Теэту Эноку созрело не сегодня, а еще в прошлом году, когда по его вине были сорваны переговоры об объединении с соседними самоуправлениями: "За год, что он возглавляет волостную управу, ничего нового не было сделано, вся работа велась по проектам прошлых лет".

Сейчас к этом добавилось увольнение директора школы, проведенное фактически по инициативе председателя волостного собрания, продажа реабилитационного центра, давление на волостного старейшину и чиновников управы. По оценке Негласон, все это не входит в задачи председателя волостного собрания.