02.10.2018, 08:00

Йыхвиская управа устояла и расширилась


rus.delfi.ee
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Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Bianca Mikovitš

Получивший с помощью масс-медиа оттенок политического шоу местного значения вопрос о недоверии, которое оппозиция йыхвиского собрания высказала управе под руководством Мартина Репинского и председателю собрания Эдуарду Эасту, предсказуемо провалился, сообщает "Инфопресс".

СМИ начали освещать это событие ещё за несколько дней до официального оглашения заявления о недоверии и закончили рассказом о вечеринке победившего, то есть оставшегося на своих местах, блока центристов и связанного с крупным предпринимателем Николаем Осипенко союза ”Йыхви — наш дом”. А на самой сессии, которая состоялась в этот вторник нарочито рано — в 8 часов утра, присутствовали и представители поддерживающей старейшину общественности.

Упрекали в неспособности нормально руководить

Заявления о недоверии управе и председателю собрания оппозиция — союз ”За Йыхви” и реформисты — огласили на сессии 20 сентября.

По мнению инициаторов вотума, уже при вступлении новой управы в должность в конце июня стало ясно, что в первую очередь её интересует личное благосостояние, а уже потом руководство самоуправлением, — примером этого были резкие повышения окладов исполнительных руководителей волости. В упрёк этому волостному ”правительству” оппозиция поставила также создающие напряжённость пертурбации кадров в управе и подведомственных учреждениях: в частности, речь шла о превращении директора спортшколы в спортивного специалиста, уже как чиновника подчинённого напрямую старейшине в нарушение структуры управы, о внеконкурсном назначении специалиста по образованию и культуре и в то же время о нерешённости вопроса с внутренним контролёром самоуправления.

Оппозиция критикует управу также за то, что в минувшие месяцы разлетелся всего на три мероприятия волостной резерв средств на культуру. Напомнили и о том, что нынешняя исполнительная власть занимается такой псевдопроблемой, как переименование волости в город.

Речь идёт о том, что в стиле управления Йыхви возникли не мелкие, а системные ошибки, заключает оппозиция.
Что же касается недоверия нынешнему главе депутатского корпуса, то ему инициаторы вотума попеняли тем, что, получая в 3,5 раза бóльшую плату, чем председатели до него, он ”сам старательно ищет себе хоть какую-то деятельность”, в том числе участвуя и в заседаниях волостной управы, хоть это как-то не вяжется с принципами разделения властей. По мнению оппозиции также, при самом утверждении председательской зарплаты в 2500 евро, Эдуард Эаст не до конца устранился от этой процедуры, как следовало бы.

”В интересах самоуправления нужна стабильность”

В комментарии для ”ИП” волостной старейшина Мартин Репинский большинство претензий критиков отверг, признав лишь некоторые недочёты.

Относительно возросших окладов членов управы старейшина повторил то, что уже не раз говорил ранее: бюджет волости от этого не пострадал.
- Помощники старейшины взяли на себя функции некоторых специалистов, благодаря этому освободились некоторые места, и волость даже экономит, — сказал Репинский, добавив, что осенью на рассмотрение депутатов будет вынесено ”абсолютно новое видение” структуры управы.

Глава исполнительной власти не находит ничего плохого в том, что кадры чиновников могут меняться, в то же время он не согласен, что речь идёт о ”перетряске” и делении специалистов на ”своих” и ”не своих”.
- Возможно, к таким оценкам приходят те работники, которые привыкли, что их годами никто не проверял. Перетряска кадров не планируется, но если кто-то не справляется с работой или утратил способность к новым идеям, эти люди могут быть заменены на более компетентных. При этом я ведь не взял на работу ни одного центриста и не планирую исходить из партийности, — заверил старейшина.

ТОП

Должность внутреннего контролёра Репинский назвал ”политической”, на которую оппозиция хотела поставить своего человека, хотя для йыхвиского самоуправления такой специалист и необязателен. Впрочем, профилактика коррупции от отсутствия контролёра, по словам старейшины, не пострадает: эти обязанности возложены сейчас на специалиста по защите данных.

Репинский привёл длинный список продолжаемых сейчас властью проектов и новых начинаний. Среди них — создание новых детских площадок, подготовка к строительству футбольного центра, первые шаги к благоустройству рынка и вокзала, получение внешних субсидий на строительство эстонской основной школы и центра по интересам, запуск реконструкции парка и кладбища, ремонты и подготовка к ремонтам ряда дорог и другие меры. Резерв средств на культуру пополнен 9 тысячами евро, из которых большинство потратят на праздник для пенсионеров.
- Я говорю оппозиции, что в интересах Йыхви — атмосфера политической стабильности, но встречаю пустой взгляд. Я приглашал оппозицию встречаться хотя бы раз в месяц. Одна встреча состоялась, на ней они меня покритиковали, а дальше встречаться, по сути, отказались, — сказал старейшина.

На вопрос, есть ли всё-таки в этой критике справедливые моменты, Репинский признал, что ошибки за минувшие три месяца были — например, снос здания по Сяде, 12 можно было бы организовать дешевле, а также пару раз провалились другие конкурсы поставок, но ”не ошибается тот, кто ничего не делает”. А в то время, когда нынешняя оппозиция сама была правящей, развитие Йыхви замедлилось, полагает он.

Одиннадцать голосов

25 сентября вотумы недоверия управе и председателю йыхвиского ”парламента” не набрали нужного числа голосов. За недоверие исполнительному органу власти проголосовали депутаты из союза ”За Йыхви” Нина Негласон, Кайа Калдвеэ, Майт Сепп, Арво Аллер, Пауль Паас, реформисты Айвар Сурва и Марис Тоомель, а также внефракционный Теэт Энок, причём оппозиция потребовала, чтобы их голоса были зафиксированы поимённо. Против недоверия подняли руки 11 депутатов. Часть избранников не голосовала. Недоверие председателю выразили те же оппозиционеры, кроме не голосовавшего Энока. Верят Эасту 12 человек, двое в голосовании не участвовали.

Лидер оппозиции Нина Негласон сказала ”ИП”, что самый первый шаг в сторону нынешнего вотума сделал даже не союз ”За Йыхви”, а некоторые члены других фракций, которые в разговорах с оппозицией подняли эту тему. То, что 25-го кое-кто побоялся понять руку ”за”, по её мнению, свидетельствует о сложности их зависимого положения, с другой стороны, всего одиннадцать голосов против недоверия управе из 21-го члена собрания — поддержка очень шаткая.

Негласон не отрицала, что последние годы развитие Йыхви, возможно, действительно замедлилось, но объяснила это тем, что главными инъекциями такого развития на самом деле являются европейские проектные деньги. С другой стороны, многое из того, что старейшина приводит в качестве примеров активной работы нынешней управы, было начато ещё его предшественниками (объективности ради, это признаёт и сам Репинский. — прим. авт.), а начатая сейчас работа с детскими площадками не есть же главный вклад в развитие, указала оппозиционер. Она намекнула, что пока есть разговоры в духе ”мы очень много сделали”, а будут ли осязаемые результаты — ещё вопрос, но прежде бюджетная политика волости была консервативнее и деньги ради создания кому-либо имиджа не разбрасывали.

- Да, одна встреча у нас была, — подтвердила Негласон слова старейшины. — Мы услышали с той стороны ”давайте жить дружно, давайте свои идеи”. Ответили, что у нас была идея о поддержке питания в детских садах, но её же задвинули. В общем, просидели час, результат — нулевой. И решили, что наше время стоит дорого, чтобы приходить на такие ”собеседования”.

Вряд ли политическая культура нынешней власти в Йыхви изменится, и если это не остановить, то в Йыхви в конце концов дела будут, как в Кохтла-Ярве, уверена лидер оппозиции.

Председатель собрания Эдуард Эаст после провала вотума в комментарии для ”ИП” подчеркнул, что считает заявление о недоверии чисто политическим актом, не связанным с какими-либо недочётами или узкими местами в работе управы и председателя. В заявлении были приведены даже не факты, а просто мнения, отметил он.

Надёжная ли опора для дальнейшей работы волостной управы одиннадцать голосов против вотума недоверия ей? Мартин Репинский на это ответил ”ИП”, что важнее малое число проголосовавших за вотум и что, конечно, есть вещи, которые управе надо будет делать ещё быстрее и эффективнее. ”Но в целом это вполне нормальная ситуация”.

Ни ”за”, ни ”против” обоих вотумов не голосовал член правящей коалиции, председатель бюджетно-экономической комиссии Аллан Мянд. Это значит, что замены людям на данный момент нет, но и сказать, что всё в порядке, тоже нельзя, пояснил он газете свою позицию. Мянд полагает, что нужно укреплять хозяйственную службу управы, иначе не освоить те 10 миллионов евро, которые придут на йыхвиские инвестиции в ближайшие годы.

Негативными ”сигналами” для него стали, в частности, дороговизна сноса дома на улице Сяде и затянувшийся ремонт русской школы.
Между тем оставшаяся у власти волостная управа на той же сессии пополнилась новым, пятым членом. Им стал бывший руководитель ида-вируских филиалов нескольких банков Энн Мяннисте. Как сказал волостной старейшина, Мяннисте будет отвечать за вопросы финансов, крупных инвестиций и госпоставок, но получать зарплату помощника старейшины не будет, а станет занимать одну из должностей специалистов управы. Оппозиция, проголосовавшая против, подчеркнула, что смысл этого нового назначения пока так и не понятен.

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