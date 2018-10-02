Йыхвиская управа устояла и расширилась

По мнению инициаторов вотума, уже при вступлении новой управы в должность в конце июня стало ясно, что в первую очередь её интересует личное благосостояние, а уже потом руководство самоуправлением, — примером этого были резкие повышения окладов исполнительных руководителей волости. В упрёк этому волостному ”правительству” оппозиция поставила также создающие напряжённость пертурбации кадров в управе и подведомственных учреждениях: в частности, речь шла о превращении директора спортшколы в спортивного специалиста, уже как чиновника подчинённого напрямую старейшине в нарушение структуры управы, о внеконкурсном назначении специалиста по образованию и культуре и в то же время о нерешённости вопроса с внутренним контролёром самоуправления.

Оппозиция критикует управу также за то, что в минувшие месяцы разлетелся всего на три мероприятия волостной резерв средств на культуру. Напомнили и о том, что нынешняя исполнительная власть занимается такой псевдопроблемой, как переименование волости в город.

Речь идёт о том, что в стиле управления Йыхви возникли не мелкие, а системные ошибки, заключает оппозиция.

Что же касается недоверия нынешнему главе депутатского корпуса, то ему инициаторы вотума попеняли тем, что, получая в 3,5 раза бóльшую плату, чем председатели до него, он ”сам старательно ищет себе хоть какую-то деятельность”, в том числе участвуя и в заседаниях волостной управы, хоть это как-то не вяжется с принципами разделения властей. По мнению оппозиции также, при самом утверждении председательской зарплаты в 2500 евро, Эдуард Эаст не до конца устранился от этой процедуры, как следовало бы.

”В интересах самоуправления нужна стабильность”

В комментарии для ”ИП” волостной старейшина Мартин Репинский большинство претензий критиков отверг, признав лишь некоторые недочёты.

Относительно возросших окладов членов управы старейшина повторил то, что уже не раз говорил ранее: бюджет волости от этого не пострадал.

- Помощники старейшины взяли на себя функции некоторых специалистов, благодаря этому освободились некоторые места, и волость даже экономит, — сказал Репинский, добавив, что осенью на рассмотрение депутатов будет вынесено ”абсолютно новое видение” структуры управы.

Глава исполнительной власти не находит ничего плохого в том, что кадры чиновников могут меняться, в то же время он не согласен, что речь идёт о ”перетряске” и делении специалистов на ”своих” и ”не своих”.

- Возможно, к таким оценкам приходят те работники, которые привыкли, что их годами никто не проверял. Перетряска кадров не планируется, но если кто-то не справляется с работой или утратил способность к новым идеям, эти люди могут быть заменены на более компетентных. При этом я ведь не взял на работу ни одного центриста и не планирую исходить из партийности, — заверил старейшина.

Должность внутреннего контролёра Репинский назвал ”политической”, на которую оппозиция хотела поставить своего человека, хотя для йыхвиского самоуправления такой специалист и необязателен. Впрочем, профилактика коррупции от отсутствия контролёра, по словам старейшины, не пострадает: эти обязанности возложены сейчас на специалиста по защите данных.

Репинский привёл длинный список продолжаемых сейчас властью проектов и новых начинаний. Среди них — создание новых детских площадок, подготовка к строительству футбольного центра, первые шаги к благоустройству рынка и вокзала, получение внешних субсидий на строительство эстонской основной школы и центра по интересам, запуск реконструкции парка и кладбища, ремонты и подготовка к ремонтам ряда дорог и другие меры. Резерв средств на культуру пополнен 9 тысячами евро, из которых большинство потратят на праздник для пенсионеров.

- Я говорю оппозиции, что в интересах Йыхви — атмосфера политической стабильности, но встречаю пустой взгляд. Я приглашал оппозицию встречаться хотя бы раз в месяц. Одна встреча состоялась, на ней они меня покритиковали, а дальше встречаться, по сути, отказались, — сказал старейшина.

На вопрос, есть ли всё-таки в этой критике справедливые моменты, Репинский признал, что ошибки за минувшие три месяца были — например, снос здания по Сяде, 12 можно было бы организовать дешевле, а также пару раз провалились другие конкурсы поставок, но ”не ошибается тот, кто ничего не делает”. А в то время, когда нынешняя оппозиция сама была правящей, развитие Йыхви замедлилось, полагает он.

Одиннадцать голосов

25 сентября вотумы недоверия управе и председателю йыхвиского ”парламента” не набрали нужного числа голосов. За недоверие исполнительному органу власти проголосовали депутаты из союза ”За Йыхви” Нина Негласон, Кайа Калдвеэ, Майт Сепп, Арво Аллер, Пауль Паас, реформисты Айвар Сурва и Марис Тоомель, а также внефракционный Теэт Энок, причём оппозиция потребовала, чтобы их голоса были зафиксированы поимённо. Против недоверия подняли руки 11 депутатов. Часть избранников не голосовала. Недоверие председателю выразили те же оппозиционеры, кроме не голосовавшего Энока. Верят Эасту 12 человек, двое в голосовании не участвовали.