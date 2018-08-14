14.08.2018, 20:00

Йыхвиская русская школа: отодвинется ли новоселье?


Алексей Cтарков
Алексей Cтарков
 
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Йыхвиская русская школа: отодвинется ли новоселье?
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Волостное управление Йыхви на этой неделе готовило три варианта сроков возвращения коллектива русской основной школы в родное здание и начала там учебного процесса после ремонтно-строительных работ, руководитель же учебного заведения всё больше склонялась к тому, что лучше уж первую четверть провести по нынешнему временному адресу, но получить в результате полностью готовую школу.

Йыхвиская русская основная школа реконструируется в рамках госпрограммы т.н. упорядочения сети основных школ Эстонии, то есть её объёмы приводятся в соответствие с сократившимся числом учеников, а также основательно реновируются. На время этого ремонта с января 2018-го ученики и учителя перебрались во временно оборудованное пустующее здание бывшего технического училища N 18 на улице Раху, ныне относящегося к уездному профтехцентру.

Регулярные летучки строителя и заказчика на реконструкции ЙРШ проводятся по четвергам. 2 августа директор школы Ирина Шульгина после такого собрания говорила корреспонденту ”ИП”, что несколько сомневается в возможности начать занятия в родных стенах в первых числах сентября, но всё-таки была настроена, что если не 1-го числа, так хоть со второй сентябрьской декады коллектив уже будет учиться в своём здании, тем более строители, по её словам, готовы будут сдавать объект поэтапно.

Во вторник текущей недели настроение у руководителя было уже несколько иным.

- Надзор /собственника/ вчера прислал письмо, он считает, что идёт отставание от графика на полтора месяца. Я долго всё взвешивала. Предпочитаю получить школу ”под ключ”, а не въезжать в неё так, что где-то за стеной будут стучать, доделывать, асфальтировать. Во-вторых, пока не получим разрешение на эксплуатацию здания от таких инстанций, как департамент здоровья и спасатели, о переезде назад не может быть и речи. Я склоняюсь к тому, что первую четверть, до осенних каникул, нам лучше доучиться в стенах профессионального центра, договорившись с его руководством, — сказала Шульгина.

Если для строителя сроком останется начало сентября, это приведёт к спешке и может пострадать качество работ, предупредила директор школы. Вдобавок, к окончанию первой четверти должен будет завершиться ещё один, не связанный с вышеназванным проектом, ремонт в школьном здании — приведение в порядок фасадов спортивного блока школы.

Решат в ближайшие дни

Изначально сроком окончания реконструкции по проекту ”упорядочения сети” в русской основной школе Йыхви значилось даже не 1 сентября, а 17 августа, но эту дату уже точно ”проедут”, уверена Ирина Шульгина.
Помощник йыхвиского старейшины по хозяйственным вопросам Виктория Цвентарная сказала ”ИП”, что с 15 августа подрядчик планирует заниматься установкой и расстановкой мебели, а также начать сантехнические работы, на 20-е числа августа у него намечена установка складных и прозрачных межклассных стен, 13 августа станут укладывать паркет в актовом зале, и 17-20 августа строители намерены сдать три из четырёх этажей главного учебного корпуса.

С основными, самыми крупными работами, конечно, до сентября строители управятся, но уже в первых числах августа директору школы было понятно, что на озеленение потребуется дополнительное время, кроме того, возникли технические проблемы с установкой в здании лифта и с бетонированием во дворе школы новых трибун для проведения занятий и мероприятий. Для последних трудно было найти бетонировщиков. Нехватка рабочей силы вообще, видимо, одна из главных проблем на этом объекте, подтвердили Шульгина и Цвентарная.

К началу текущей недели стало ясно, что и часть новой мебели в реконструированную школу — например, для столовой — придёт с опозданием.

Вчерашняя еженедельная планёрка на стройплощадке должна была стать в определённом смысле судьбоносной. На момент сдачи заметки в печать конкретных результатов этой встречи газета ещё не знала, но было известно, что волость собиралась прояснить со строителями сроки окончания работ, чтобы дальше определиться со сценарием начала учебного года.

ТОП

- Мы готовим несколько вариантов. По одному, школа начнёт учебный процесс в своём новом здании 3 сентября, по другому — уроки начнутся там 10 сентября, а первую неделю посвятят дням здоровья и формам обучения, не привязанным к помещениям, по третьему — школа ещё полтора месяца будет заниматься в здании училища, а потом спокойно вернётся к себе, — сообщила во вторник помощник старейшины волости по делам образования Елена Безводицкая.

На вопрос ”ИП” — не случится ли так, что волостная управа поддастся на уверения подрядчика, что тот всё-всё успеет до 1 сентября, а потом пожалеет о своей доверчивости, — Безводицкая ответила, что выбор сценария (видимо, его сделают 14 августа) будет взвешенным и коллегиальным, с привлечением профильных специалистов исполнительной власти и в интересах детей.

4200 вместо 7500

Реконструкция йыхвиской русской основной школы сокращает её площадь на 40 с лишним процентов и меняет привычную конфигурацию здания.
Если раньше главный вход в школу был со стороны Нарвского шоссе, то после ремонта он разместится со стороны улицы Лилле, в связи с чем претерпит изменения и галерея, соединяющая основной и малый учебные корпуса школы: к ней делается пристройка со стороны нового входа, а кабинеты и коридор внутри этой галереи ”меняются местами”. Более функциональным станет цокольный этаж школы: раньше там была только раздевалка, в дальнейшем появятся также библиотека, архив, медицинский кабинет, рекреация.

В школьном дворе, в частности, сменит место парковка для учительского транспорта — она переместится на ту сторону, которая ближе к соседнему рынку.

В четырёхэтажном основном учебном корпусе ЙРШ полностью обновляется ”начинка”. Но — только в половине этого здания. Практическая сущность ”упорядочения школьной сети” состоит в том, что школы обновляются с учётом уменьшения их площади, поэтому половина этого учебного корпуса школьной территорией больше не будет.

- Но освободившаяся часть учебного корпуса годами пустовать точно не будет,- уверена Ирина Шульгина. — Желающих получить там место столь много, что звонки от интересующихся поступают чуть ли не еженедельно.
По словам директора, для первого этажа высвободившейся половины здания уже есть получившая принципиальное одобрение финансовых доноров задумка сделать в рамках проекта ”Эстония-Россия” нечто вроде маленького ”технополиса” для детей и подростков — чтобы йыхвиские ребята смогли заниматься здесь робототехникой, 3D-моделированием и тому подобными вещами. Заполнение остальных этажей пока не столь определённо, но есть разные идеи: поселить там детский отдел городской библиотеки, кружки и студии как самой школы, так и муниципального центра по интересам, молодёжный центр Йыхви, спортивные секции или национально-культурные организации.

Собственно школьная площадь после реконструкции сократится в ЙРШ с 7500 до 4200 квадратных метров, школа будет рассчитана на полтысячи с небольшим учащихся. Директор надеется, что это число удастся сохранить.

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