Йыхвиская русская школа: отодвинется ли новоселье?

- Надзор /собственника/ вчера прислал письмо, он считает, что идёт отставание от графика на полтора месяца. Я долго всё взвешивала. Предпочитаю получить школу ”под ключ”, а не въезжать в неё так, что где-то за стеной будут стучать, доделывать, асфальтировать. Во-вторых, пока не получим разрешение на эксплуатацию здания от таких инстанций, как департамент здоровья и спасатели, о переезде назад не может быть и речи. Я склоняюсь к тому, что первую четверть, до осенних каникул, нам лучше доучиться в стенах профессионального центра, договорившись с его руководством, — сказала Шульгина.

Если для строителя сроком останется начало сентября, это приведёт к спешке и может пострадать качество работ, предупредила директор школы. Вдобавок, к окончанию первой четверти должен будет завершиться ещё один, не связанный с вышеназванным проектом, ремонт в школьном здании — приведение в порядок фасадов спортивного блока школы.

Решат в ближайшие дни

Изначально сроком окончания реконструкции по проекту ”упорядочения сети” в русской основной школе Йыхви значилось даже не 1 сентября, а 17 августа, но эту дату уже точно ”проедут”, уверена Ирина Шульгина.

Помощник йыхвиского старейшины по хозяйственным вопросам Виктория Цвентарная сказала ”ИП”, что с 15 августа подрядчик планирует заниматься установкой и расстановкой мебели, а также начать сантехнические работы, на 20-е числа августа у него намечена установка складных и прозрачных межклассных стен, 13 августа станут укладывать паркет в актовом зале, и 17-20 августа строители намерены сдать три из четырёх этажей главного учебного корпуса.

С основными, самыми крупными работами, конечно, до сентября строители управятся, но уже в первых числах августа директору школы было понятно, что на озеленение потребуется дополнительное время, кроме того, возникли технические проблемы с установкой в здании лифта и с бетонированием во дворе школы новых трибун для проведения занятий и мероприятий. Для последних трудно было найти бетонировщиков. Нехватка рабочей силы вообще, видимо, одна из главных проблем на этом объекте, подтвердили Шульгина и Цвентарная.

К началу текущей недели стало ясно, что и часть новой мебели в реконструированную школу — например, для столовой — придёт с опозданием.

Вчерашняя еженедельная планёрка на стройплощадке должна была стать в определённом смысле судьбоносной. На момент сдачи заметки в печать конкретных результатов этой встречи газета ещё не знала, но было известно, что волость собиралась прояснить со строителями сроки окончания работ, чтобы дальше определиться со сценарием начала учебного года.

- Мы готовим несколько вариантов. По одному, школа начнёт учебный процесс в своём новом здании 3 сентября, по другому — уроки начнутся там 10 сентября, а первую неделю посвятят дням здоровья и формам обучения, не привязанным к помещениям, по третьему — школа ещё полтора месяца будет заниматься в здании училища, а потом спокойно вернётся к себе, — сообщила во вторник помощник старейшины волости по делам образования Елена Безводицкая.

На вопрос ”ИП” — не случится ли так, что волостная управа поддастся на уверения подрядчика, что тот всё-всё успеет до 1 сентября, а потом пожалеет о своей доверчивости, — Безводицкая ответила, что выбор сценария (видимо, его сделают 14 августа) будет взвешенным и коллегиальным, с привлечением профильных специалистов исполнительной власти и в интересах детей.

4200 вместо 7500

Реконструкция йыхвиской русской основной школы сокращает её площадь на 40 с лишним процентов и меняет привычную конфигурацию здания.

Если раньше главный вход в школу был со стороны Нарвского шоссе, то после ремонта он разместится со стороны улицы Лилле, в связи с чем претерпит изменения и галерея, соединяющая основной и малый учебные корпуса школы: к ней делается пристройка со стороны нового входа, а кабинеты и коридор внутри этой галереи ”меняются местами”. Более функциональным станет цокольный этаж школы: раньше там была только раздевалка, в дальнейшем появятся также библиотека, архив, медицинский кабинет, рекреация.

В школьном дворе, в частности, сменит место парковка для учительского транспорта — она переместится на ту сторону, которая ближе к соседнему рынку.

В четырёхэтажном основном учебном корпусе ЙРШ полностью обновляется ”начинка”. Но — только в половине этого здания. Практическая сущность ”упорядочения школьной сети” состоит в том, что школы обновляются с учётом уменьшения их площади, поэтому половина этого учебного корпуса школьной территорией больше не будет.