13.12.2018, 15:55

Йыхви привлекает молодежь к активному участию в делах волости


Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
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Йыхви привлекает молодежь к активному участию в делах волости
Foto: Jevgenia Parv

В начале декабря ребята из Йыхвиского молодежного волостного собрания посетили Вильянди, где познакомились со своими ”коллегами” — активными и неравнодушными вильяндискими школьниками. Молодежный парламент Вильянди действует уже давно и успешно, у нас же раньше это было, скорее, возможностью встретиться и обсудить какие-то актуальные темы внутри своего, молодежного круга.


Начиная с января в планах Йыхвиского волостного управления — активизировать работу молодежного парламента, вывести ее на уровень, когда сгенерированные ребятами идеи и смелые решения сталибы заметны на более широком уровне.

По словам волостного старейшины Мартина Репинского и мнению председателя Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста, молодым нужно не только давать возможность высказаться, но и напрямую участвовать в жизни волости, менятьи дорабатывать что-то так, чтобы здесь было комфортно именно молодым людям.

”Большой проблемой, которую мы неоднократно упоминали, является отток молодежи из региона. Для того чтобы они хотели остаться здесь или же вернуться после окончания учебы в других местах, важно уже со школы привлекать ребят к решению проблем и предложениям по улучшению жизненной среды в Йыхви”, — отметил Репинский.

Активно занимающаяся развитием молодежного парламента и поддержкой юных молодых представителей волости заместитель председателя волостного собрания Екатерина Васильева объясняет, как будет работать молодежное волостное собрание.

”У нас будут проходить настоящие заседания, будет повестка дня, председатель, секретарь — все так же, как и в случае с настоящим волостным собранием. Но решения, принятые в молодежном кругу, больше не останутся внутри этого круга — ребята будут выносить их на рассмотрение членам волостных комиссий, и, вполне возможно, эти предложения молодых достигнут волостного собрания. Это и есть настоящее участие молодежи в делах волости, кроме того, молодые люди привыкают к тому, что они сами участвуют в принятии решений на уровне своего родного края, и это дает им надежду на то, что с их потребностями и видением того, каким должен быть Йыхви, считаются”, — говорит Екатерина Васильева.

Итак, активная работа молодежного парламента Йыхви начнется уже в следующем году. Пока же ребята знакомятся с опытом других самоуправлений, вышеупомянутая поездка в Вильянди произвела на них позитивное впечатление. Встреча состоялась в здании молодёжного центра. Ребятам очень понравилось, что внутри этого центра находится скейтпарк.

В рамках программы они познакомились с правлением и членами молодежного парламента Вильянди, а также с представителем Вильяндиского волостного собрания.

В ходе мероприятия были организована работа в группах, где ребята дискутировали, как они могут помочь в решении проблем города. Самыми горячими темами были организация досуга для молодёжи и нехватка работы для несовершеннолетних летом.

Вечером программа продолжилась в боулинге, где ребята могли поиграть и пообщаться на свободные темы.

Поездка состоялась при поддержке ENL, ENTK, Министерства образования и науки и волостного управления Йыхви.
Евгения Парв

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