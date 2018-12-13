Йыхви привлекает молодежь к активному участию в делах волости

”У нас будут проходить настоящие заседания, будет повестка дня, председатель, секретарь — все так же, как и в случае с настоящим волостным собранием. Но решения, принятые в молодежном кругу, больше не останутся внутри этого круга — ребята будут выносить их на рассмотрение членам волостных комиссий, и, вполне возможно, эти предложения молодых достигнут волостного собрания. Это и есть настоящее участие молодежи в делах волости, кроме того, молодые люди привыкают к тому, что они сами участвуют в принятии решений на уровне своего родного края, и это дает им надежду на то, что с их потребностями и видением того, каким должен быть Йыхви, считаются”, — говорит Екатерина Васильева.
Итак, активная работа молодежного парламента Йыхви начнется уже в следующем году. Пока же ребята знакомятся с опытом других самоуправлений, вышеупомянутая поездка в Вильянди произвела на них позитивное впечатление. Встреча состоялась в здании молодёжного центра. Ребятам очень понравилось, что внутри этого центра находится скейтпарк.
В рамках программы они познакомились с правлением и членами молодежного парламента Вильянди, а также с представителем Вильяндиского волостного собрания.
В ходе мероприятия были организована работа в группах, где ребята дискутировали, как они могут помочь в решении проблем города. Самыми горячими темами были организация досуга для молодёжи и нехватка работы для несовершеннолетних летом.
Вечером программа продолжилась в боулинге, где ребята могли поиграть и пообщаться на свободные темы.
Поездка состоялась при поддержке ENL, ENTK, Министерства образования и науки и волостного управления Йыхви.
Евгения Парв