Йыхви привлекает молодежь к активному участию в делах волости



Начиная с января в планах Йыхвиского волостного управления — активизировать работу молодежного парламента, вывести ее на уровень, когда сгенерированные ребятами идеи и смелые решения сталибы заметны на более широком уровне.

По словам волостного старейшины Мартина Репинского и мнению председателя Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста, молодым нужно не только давать возможность высказаться, но и напрямую участвовать в жизни волости, менятьи дорабатывать что-то так, чтобы здесь было комфортно именно молодым людям.

”Большой проблемой, которую мы неоднократно упоминали, является отток молодежи из региона. Для того чтобы они хотели остаться здесь или же вернуться после окончания учебы в других местах, важно уже со школы привлекать ребят к решению проблем и предложениям по улучшению жизненной среды в Йыхви”, — отметил Репинский.

Активно занимающаяся развитием молодежного парламента и поддержкой юных молодых представителей волости заместитель председателя волостного собрания Екатерина Васильева объясняет, как будет работать молодежное волостное собрание.