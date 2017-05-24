Йыхви остался без двух руководителей школ: директор гимназии — ушел, директора основной — уволили

Об увольнении директора Основной школы Йыхви Лийны Михкельсон стало известно 23 мая, а проблемы повлекшие за собой такое решение стали очевидны гораздо раньше.

Во вторник вечером старейшина волости Йыхви Эдуард Эаст опубликовал на странице волостного управления обращение к ”школьной семье” Йыхвиской основной школы, то есть к администрации, педагогическому коллективу, ученикам, их родителям, попечительскому совету.

”В феврале при участии независимого эксперта был организован служебный надзор над законностью и целесообразностью деятельности директора Йыхвиской основной школы. В результате оценки всех обстоятельств и фактов пришли к заключению, что количество и весомость нарушений трудовых обязанностей слишком серьезны, чтобы продолжать трудовые отношения с Лийной Михкельсон, — в частности сказал своем обращении Эдуард Эаст. — Было зафиксировано 17 пунктов нарушений. Обоснованием для распоряжения об освобождении от должности стали 8 наиболее существенных нарушений: не утверждены школьный план дня, план группы продленного дня, порядок о проведении собеседований, порядок внутреннего оценивания, принципы организации оплаты труда, а также трудовые договоры не соответствуют требованиям, должностные инструкции не утверждены приказом директора и не назначен координатор учащихся с особыми потребностями. Отсутствие программы развития ставит под удар ходатайства о миллионных инвестициях по программе министерства образования. На сегодняшний день директор не предоставила волостному управлению эти документы, хотя в ответе на заключение надзора она утверждала, что они имеются. На устранение недостатков ей было дано два с половиной месяца”.

Репортеру Delfi Эдуард Эаст сказал, что, хотя время на приведение документации в порядок госпоже Михкельсон предоставили, это не дало положительного результата, что и привело в итоге к увольнению.

До вступления в должность нового директора, который определится по результатам конкурса, а его организуют в самое ближайшее время, исполнять обязанности директора Йыхвинской основной школы будет Вивика Нымме, завуч школы.

Получить комментарии о ситуации с увольнением у самой Лийны Михкельсон Delfi не удалось — на отправленные ей вопросы она пока не ответила.

Если увольнение госпожи Михкельсон было в известном смысле предсказуемым, то уход со своего места директора Йыхвиской государственной гимназии Тармо Валгепеа стал неожиданностью для многих, в том числе для волостного старейшины.

”В понедельник я получил письмо, в котором министерство образования уведомляло меня о том, что по соглашению сторон господин Валгепеа покидает свою должность. Больше ничего сказать не могу, кроме разве что того, что уход Валгепеа никак не связан с увольнением Михкельсон. Это просто совпадение”, — сказал Эаст.

Один из руководителей министерства образования Калле Кюттис, отвечающий за развитие школьной сети, объяснил Delfi, что уход Тармо Валгепеа с места директора Йыхвиской госгимназии не обусловлен какой-то серьезной проблемой, конфликтом, или, например, отсутствием взаимопонимания с министерством.

”Люди иногда хотят что-то поменять в своей жизни. Это было его личным желанием. Мы обсуждали, когда это лучше сделать, и сходились на том, что лучше дождаться конца учебного года, но, в конце концов, решили, что новому директору нужно дать больше времени для того, чтобы подготовить гимназию к новому учебному году”, — рассказал Кюттис.

Для министерства расставание с директором Йыхвиской госгимназии было в целом предсказуемым. Пару месяцев назад господин Валгепеа участвовал в конкурсе на должность директора гимназии Виймси (Харьюском уезде), то есть можно было предполагать, что он ищет перемен в своем карьерном развитии.

Конкурс на дожность директора Государственной гимназии Йыхви также будет организован в самое ближайшее время.