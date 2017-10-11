Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

По информации из международной базы данных террористических атак Global Terrorism Database, в Эстонии с 1991 года произошло 18 инцидентов. Одним из последних в базе данных значится взрыв автомобиля на парковке в центре Таллинна в декабре 2015 года.

В этой базе собраны более 170 000 случаев, которые классифицируются как "теракт". Учет ведется с 1970 года. В Эстонии ни одно из 18 происшествий, представленных в этой базе, не квалифицировалось как теракт, уточняет rus.err.ee.

Помимо взрыва автомобиля в центре Таллинна, в базе зафиксирован поджог центра для беженцев в Вао в сентябре 2015 года, взрыв самодельного устройства в феврале 2012 года в Афганистане, в результате которого пострадал эстонский солдат. Есть в списке и нападение в ноябре 2011 года Карена Драмбяна на Министерство обороны, в результате которого нападавшего застрелили, а также убийство в марте 2001 года издателя газеты "Эстония" Виталия Хаитова.

Перечислены в этом списке и инциденты в Йыхви в феврале 1996 года, в Нарве — в сентябре 1995 года и в Нарва-Йыэсуу — в августе 1994 года. Что произошло в этих городах Северо-Востока, не указано.

Обычно под терроризмом понимают "совершенное из политических побуждений насилие против гражданских лиц".