В Нарве и Таллинне планируется создание домов эстонского языка, концепция которых будет представлена правительству во второй половине января. Инициаторы создания центров считают, что в Нарве для прорыва необходимо создать и эстоноязычные рабочие места, так как проблему следует рассматривать комплексно, пишет Eesti Päevaleht.

Идея о создании дома эстонского языка у директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас возникла около трех лет назад. ”Я уже давно поняла, что в Нарве должно быть место, где нарвитяне смогут обучаться качественному эстонскому языку”, — говорит она.

Руководителем проекта домов эстонского языка является бывший депутат Ольга Сытник. По ее словам, цели у домов языка в Нарве и Таллинне одинаковые: улучшить доступ к качественному и гибкому изучению языка и способствовать интеграционному сотрудничеству. Тем не менее, набор услуг вследствие демографических различий может немного различаться. ”В Таллинне эстонский является родным для 53% жителей, в Нарве же эстоноязычных жителей около 2,3%, поэтому возможности для активной практики крайне ограничены”, — говорит Сытник. По ее словам, среди прочего, в языковых домах можно будет получить консультацию относительно возможностей изучения языка.

Сейчас консультациями и организацией языковых курсов в Нарве занимается Фонд интеграции и миграции "Наши люди" (MISA), однако, по словам Сытник, спрос больше. ”Задачей домов эстонского языка является наряду с другими задачами улучшить сотрудничество между уже имеющимися организациями”, — говорит она.

Каллас отмечает, что до сих пор государство не предоставляло взрослым жителям Нарвы общедоступного обучения и что целевые группы курсов очень ограничены: учителя, директора, чиновники местных самоуправлений, полицейские и безработные. ”А вот для обычного человека, который не является безработным, не работает в школе или местном самоуправлении, но хочет выучить язык, единственным вариантом являются языковые курсы. Но и с этим возникают проблемы, так как предложений мало, да и качество скачет. Ты можешь заплатить деньги, но никогда не знаешь наверняка, что получишь. Идея дома эстонского языка заключается в обеспечении в Нарве качественной и последовательной возможности обучения эстонскому языку”, — объясняет она.

Самой большой проблемой является то, как найти и заманить в Нарву специалистов по эстонскому языку, так как местные учителя уже и так в большинстве своем перегружены.

По словам Каллас, работа в Нарве вовсе не означает необходимость переезда, так как ввиду небольших размеров нашего государства ездить сюда, например, из Тартумаа не так уже и сложно. ”Кроме того, всегда можно прийти к договоренности и переехать в Нарву, к примеру, на три года. Тогда и люди не будут так пугаться, что им придется связать с Нарвой всю свою жизнь”, — сказала она.

Второй стороной медали является мотивированность местных жителей и то, сколько пользователей будет у нового центра языка и культуры. Каллас в этом проблемы не видит, так как интерес посещавших курсы и консультации MISA людей показывает, что желающих много. ”Большой интерес к курсам языка выявили бесплатные курсы MISA, на которые вместо предполагаемых 500 человек зарегистрировались 6000. Это четко указывает на то, что спрос на изучение языка есть”, — подтвердила Сытник.

По словам Каллас, говоря о мотивации, нужно, прежде всего, задаться вопросом, на сколько у ученика хватит желания в условиях отсутствия языковой среды и сложности обучения. ”Изучение языка требует приверженности, но в Нарве, где языковая среда отсутствует, мотивация у людей быстро падает. Если в настоящей жизни знание языка не давит, то люди либо бросают курсы, либо в итоге не овладевают языком”, — сетует Каллас.

Как Каллас, так и Сытник считают, что создание дома языка, несомненно, улучшит значение государственного языка среди местных, однако для существенного прорыва необходим комплексный подход. ”Необходимо также расширение эстоноязычной экономической, рабочей и культурной структур”, — отмечает Сытник.

Каллас отмечает, что выучивший эстонский язык нарвитянин обычно переезжает в Таллинн или Тарту. ”На рынке труда в Нарве знание эстонского языка не придает конкурентоспособности, так он по сути не нужен. Для создания прорыва необходимо создать здесь и эстоноязычные места. Все следует рассматривать комплексно”, — подчеркнула она.

Так, много говорилось о переносе в Нарву Академии внутренней обороны, и MISA, строительстве государственной гимназии. Скоро в городе будет открыт театральный центр Vaba Lava, уже сейчас действуют эстонский музей города и резидентура EKA.

Нарвский дом эстонского языка планируется открыть к 100 юбилею Эстонской Республики. Располагаться он будет в помещениях бывшего завода ”Балтиец” вместе с Vaba Lava, студией ETV+, творческим инкубатором и MISA. ”При условии, что правительство не позднее февраля подтвердит концепцию домов, наша цель — открыть их в 2018 году”, — сказала Сытник.

Каллас отмечает, что сейчас в Нарве происходит много положительных изменений. ”Сейчас в Нарве государство неожиданно выступило с несколькими инициативами. Это очень похвально”, — подытожила она.