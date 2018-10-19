Издатели нарвских газет о планах создания муниципальной газеты: это слишком дорого и социально безответственно

Наталья Фишер утверждает, что для нее планы Нарвы создать собственную газету стали большой неожиданностью, также как и неудовлетворенность городскими властями сотрудничеством ”Городом”.

”У меня это вызвало удивление, — говорит Фишер. — Мы всегда сотрудничали с нарвскими властями на тех условиях, которые они сами выдвигали, и мы эти условия выполняли”.

Лидер правящего большинства в Нарвском горсобрании Алексей Воронов заверяет, что причиной расставания с ”Городом” не был какой-то конфликт, а все дело в желании информировать население на более качественном уровне.

Он указывает на то, что о многих мероприятиях, в частности о недавно прошедшем фестивале Narva Station, нарвитяне не получали достаточной информации.

Наталья Фишер на это отвечает, что ”Город” в рамках договора с Нарвой публикует сообщения Департамента развития и экономики бесплатно, и если бы среди них была и информация обо всех важных мероприятиях, она была бы опубликована.

В то же время она отмечает, что иногда публикация информации невозможна, так как все площади в газете уже заняты оплаченной рекламой.

Зачастую другие департаменты управы высказывают недовольство тем, что для них публикации в ”Городе” платные, но издатель газеты говорит, что муниципальные структуры получают серьезную скидку.

”Вообще, полоса в ”Городе” стоит 945 евро плюс налог с оборота, но для муниципалитета мы всегда делаем скидку — 50-60 процентов и даже больше”, — информирует Фишер.

По ее словам, от таких платных городских публикаций редакция получает около пяти тысяч евро в год, а по договору с Нарвой ”Город”, выиграв конкурс, в 2018 году получил 20 тысяч, то есть в целом бюджетные средства покрыли 10 процентов годовых расходов.

Наталья Фишер не сомневается в том, что Нарве выгоднее покупать рекламные площади у ”Города” и других нарвских изданий, чем создавать собственное.

”Как правило, покупать услугу в любой бизнеса выгоднее, чем создавать ее самому”, — говорит Фишер.

Она сообщает, что ”Город” приносит минимальный доход, ”а иногда едва сводим концы с концами, при том, что у нас в штате всего пять человек”.

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”250 тысяч в год — это минимальные расходы для газеты, которая доставляется в каждую нарвскую семью. Они включают расходы на печать, на заработные платы, на распространение, коммунальные расходы”, — информирует Наталья Фишер.

В том, что нарвские власти решили заняться газетным бизнесом, Наталья Фишер видит угрозу для ”Города” и других нарвских изданий.

”Мы переживаем, безусловно, — говорит издатель. — В Нарве много газет, и если городское издание заберет значительную долю рекламного рынка, возможно, кому-то придется закрыться. Неужели нарвские власти не волнует то, что из-за их решения человек десять, например. Могут лишиться работы? Это безответственный подход”.

Алексей Воронов, отвечая на вопрос, не волнует ли власти то, что существующие нарвские издания могут оказаться в сложном положении, если появится муниципальный конкурент, немногословен: ”У них и спрашивайте, в каком положении они окажутся. У нас первостепенная задача — качественное информирование населения, в том числе в связи с борьбой Нарвы за титул Культурной столицы Европы 20024 года”.

Вопрос того, во сколько обойдется городу это информирование, Воронов не считает первостепенным, но заверяет, что чрезмерных расходов оно не обещает.

В разговоре с Delfi, ссылаясь на свои источники, Наталья Фишер сообщила, что Нарва собирается потратить на выпуск газеты в два последних месяца этого года 60 тысяч евро, но Воронов эту информацию опровергает. По его словам, предполагается выделить на ноябрь-декабрь 30 тысяч евро.

”Складывается впечатление, что у Нарвы нет больше никаких проблем и задач, кроме информирования населения”, — говорит издатель ”Нарвской газеты” и ”Виру Проспект” Татьяна Завьялова, не считающая, что размер бюджета Нарвы позволяет тратить на информирование больше, чем можно тратить сотрудничая с существующими изданиями.