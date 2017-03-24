Издание: Йыхвискому дому суда досаждает загадочное зловоние

В здании Йыхвиского судебного дома уже вторую неделю подряд чувствуется запах, похожий на запах газа, пишет Maaleht со ссылкой на Põhjarannik.

Придя 7 марта на работу, сотрудники ведомства почувствовали неприятный запах газа. Суд сразу же оповестил об этом Спасательный департамент, Riigi Kinnisvara AS и администрирующую здание фирму, а также всех работников учреждения.

Поскольку прибывшие на место спасатели после осмотра помещений источника запаха, а также других опасностей не обнаружили и лишь порекомендовали проветривать помещения, то уже на следующий день ведомство продолжило работу в привычном режиме, заказав тем не менее у Департамента здоровья исследование состава воздуха, результаты которого будут переданы бюро по анализу рисков.

Странности проблеме прибавляет и тот факт, что в здании нет газовых устройств и оно не подключено к газовым трассам. Побывавший на месте специалист также исключил вероятность распространения запаха из-за какой-нибудь утечки в газовых трассах.