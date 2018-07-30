Избранный председателем Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст получил приличную зарплату

Йыхвиское волостное собрание избрало 12 голосами за своим новым председателем бывшего волостного старейшину Эдуарда Эаста, а конкурировавший с ним Айвар Сурва набрал шесть голосов. Заместителем председателя собрания стал бывший волостной старейшина Алексей Наумкин, за которого проголосовали 18 из 21 присутствовавшего депутата, рассказывает "Северное побережье".

Поправки к уставу, подготовленные самим Эастом, предусматривают введение зарплаты на должности председателя волостного собрания (раньше председателю платили компенсацию в размере 700 евро), и теперь председатель будет получать за работу 2500 евро.

Все эти платы увязали с введенной правительством минимальной зарплатой: у рядового члена — 45%, у председателя комиссии — 90%, у заместителя председателя волостного собрания — 100% минимальной зарплаты, и это значит, что волостное собрание обеспечило себе ежегодный рост компенсаций без необходимости отдельно голосовать по этому вопросу. Сейчас минимальная зарплата составляет 500 евро.