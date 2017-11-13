Избранный на прошлой неделе единственный вице-мэр Нарвы ушел в отпуск на два месяца

До начала января 2018 года новый вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов (37), избранный на это место только 7 ноября, будет находиться в неоплаченном отпуске.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс сказал Delfi, что о необходимости двухмесячного отпуска Алексей Евграфов сообщил мэру Тармо Таммисте, представителям законодательной власти, еще до того, как его кандидатура была предложена горсобранию, и этот вариант был принят.

Антс Лийметс подчеркивает, что отпуск является неоплачиваемым, а объясняется он тем, что Алексею Евграфову необходимо завершить работу над проектом его НКО.

”На протяжении отпуска новый вице-мэр будет по мере возможности участвовать в работе самоуправления, в том числе в заседаниях городской управы. В эту среду будет заседание, и я думаю, что он на нем появится, — сказал городской секретарь. — По действующему сейчас законодательству, с человеком, уходящим в отпуск, на это время трудовой договор не прерывается, но требовать от него выполнения рабочих поручений работодатель не имеет права. Все-таки Евграфову будут отправлять приглашения на заседания горуправы, на заседания комиссий”.

Хотя сейчас идет работа над городским бюджетом, Лийметс полагает, что отпуск вице-мэра не создаст проблем для этого процесса. ”Евграфов новый человек у праве. Ему все-таки пока нужно входить в курс дел”, — отмечает Лийметс.

Сам Алексей Евграфов не считает, что обсуждение бюджета может спокойно пройти без его участия. Он сказал Delfi, что активно участвует в работе комиссий, но до января ежедневно до 15.00 будет заниматься реализацией проекта своего MTÜ J.O.B., выполнением госпоставки по обучению безработных.

Евграфов говорит, что выступает в этом деле и как организатор, и как руководитель, преподаватель в одной из групп.

Недоходное объединение MTÜ J.O.B. было создано в 2009 году, в Нарве. Организация специализируется на оказании социальных услуг безработным и людям с физическими недостатками, их социальная адаптацией и активизацией на рынке труда.

Начиная с 2010 года MTÜ J.O.B. регулярно проводит трудовые обучения для безработных по заказу Кассы по безработице.

Алексей получил высшее образование в Таллиннском педагогическом институте по специальности ”административное управление”, руководил гостиницей ”Ингер”, а замет два года работал в компании Elion руководителем отдела, после чего занялся бизнесом как частный предприниматель и некоммерческой сферой в качестве главы НКО. Заняв место вице-мэра, Евграфов должен покинуть правления всех фирм, но может оставаться собственником.

Напомним, что Алексей Евграфов сегодня является единственным вице-мэром Нарвы. Посты вице-мэров по социальным вопросам и по вопросам образования, культуры и спорта были в Нарве после последних выборов в горсобрание упразднены новым его составом.