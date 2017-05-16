Избирательное право с 16-ти: оппозиционеров в нарвские школы вряд ли пустят

Участие в будущих муниципальных выборах избирателей от 16 и старше делает школы чрезвычайно привлекательным местом для политической агитации. Вряд ли можно сомневаться в том, что в большинстве нарвских школ рекламировать будут кандидатов центристского списка, прежде всего, самих директоров, а оппозиционеров до юных избирателей просто не допустят. И закону это не противоречит.

По прогнозу Антса Лийметса, городского секретаря Нарвы и председателя Городской избирательной комиссии, в октябре в Нарве проголосует примерно на 3000 больше избирателей, чем четыре года назад. То есть, если в 2013 свои голоса отдало чуть больше 23 тысяч человек (60% от общего числа избирателей), то в этом, предполагает председатель избирательной комиссии, свою волю выразит 26 тысяч имеющих право голоса. При этом, по его мнению, процент явки останется низким, на уровне 2013, или даже меньше. В Нарве он всегда был гораздо ниже среднего.

”Те, кто только получил право голосовать, как обычно, будут участвовать сравнительно активно — из интереса к новому, но большинство остальной молодежи, постарше, на выборы не пойдет”, — говорит Лийметс. Он напоминает, что в Нарве максимальную активность всегда демонстрируют люди пенсионного возраста.

Напомним, что в январе этого года Рийгикогу опустил возрастную планку эстонских избирателей до 16 лет, то есть октябрьские муниципальные выборы будут первыми, на которые придут нынешние 16-17-18-летние. Это очень интересная группа избирателей для любой политической силы. В Нарве наилучшие возможности взять эти голоса имеют центристы, обладая практически эксклюзивной возможностью агитировать в местах максимального скопления этих молодых людей, то есть в школах.

Можно ожидать, что эта избирательная кампания как никогда ранее будет богата сюжетами, связанными со школьной агитацией в пользу кандидатов правящей в городе партии и недопуском на школьный порог прочих политических сил. Просто потому, что большинство директоров муниципальных школ находятся на провластных позициях.

Антс Лийметс говорит, что политическую агитацию в школах закон никак не ограничивает, даже если ее организовывают прямо на уроках, пытаясь повлиять на выбор учеников, а также их родителей.

- То есть даже если директор разрешает одному кандидату выступить перед новыми избирателями в школьных стенах и не позволяет другому, это нормально?

- Это моральный выбор каждого директора, — говорит Лийметс. Это никак не противоречит закону, который запрещает только агитацию непосредственно в день выборов.

Антс Лийметс: ”Агитация в школах законом не запрещена. Заниматься ею, или нет — этический выбор директора” Foto: Roman Vikulov

Одновременно и воздействие на более младших учеников, находящихся, как и старшие, в подчиненном положении по отношению к педагогам и администрации, не является нарушением законных норм.

Примечательно, что нарвское самоуправление никогда со своей стороны не пыталось ввести какие-либо ограничения на политическую агитацию в муниципальных школах. Например, не обсуждало ее запрет в учебное время. Не обсуждало возможность проведений дебатов представителей разных политических силах в школах, или иные варианты равного к ним отношения.

Вячеслав Коновалов, ставший в прошлом году вице-мэром Нарвы по вопросам образования и культуры, считает, что, вопрос выработки общих подходов к общению с учениками на тему выборов, актуальной политики достоин обсуждения в управе. ”Сейчас с моей стороны было бы неправильно как-то фантазировать на эту тему, которая в бытность мою вице-мэром ни разу не поднималась. Ближе к выборам мы, возможно, будем говорить об этом”, — сообщает Вячеслав Коновалов.

Оппозиционерка Надежда Синякова, уже около 30 лет являющаяся депутатом горсобрания, но на этот раз переизбираться не собирающаяся, не сомневается в том, что практика использования административного ресурса в нарвских школах в период избирательной компании продолжится.

”Вы как будто угадали, когда спросили меня об этом, — говорит Синякова. — Только сегодня у меня была беседа с одним человеком, который в очередной раз повторил давнюю идею, что корень зла в том, что большинство нарвских директоров школ всегда находилось и находится в статусе исполняющих обязанности, что делает их абсолютно управляемыми. В любой момент их можно заменить, поэтому они становятся кандидатами, правдами и неправдами собирая голоса. Поэтому продвигают вышестоящее начальство, тех, кого прикажут. Вынуждают учителей помогать им в этом”.

Синякова рассказывает, что во времена, когда она еще была центристкой, вопрос того, что это неправильно, когда все директора идут в депутаты, по меньшей мере однажды обсуждался. ”Тогда среди директоров еще было заметное число оппозиционеров”, — отмечает Синякова.

Оппозиционерка не сомневается в том, что контроль политической работы в школах, выработка ее принципов, ограничений могут быть реализованы только государством на законодательном уровне. ”Хотя, если реформисты не сделали этого в свое время, так как им это было невыгодно, то и центристы не заинтересованы в таких изменениях, которые ослабят их позиции не только в Нарве, но и в Таллинне, например”, — уверена Надежда Синякова.

Оппозиционер Антс Кутти, социал-демократ, недавно объявивший о создании внепартийного избирательного союза "Наша Нарва", убежден, что в условиях, когда избирателями стали и 16-летние, центристы будут чрезвычайно активно вести избирательную кампанию в нарвских школах, уделяя много внимания именно ученикам.

”В школы, я уверен, нас не допустят, но мы уже вырабатываем план действий по проведению молодежных мероприятий, спортивных, культурных, за школьными стенами. Нам нужно объяснить юным нарвитянам, зачем нужна оппозиция, сменяемость власти”, — настаивает Кутти.