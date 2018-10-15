Из-за промедления с подачей иска Кохтла-Ярве рискует остаться без 210 000 евро от Соловьева

Суд обнаружил в исковом заявлении нарушения. Из них ключевое касается сроков давности. По оценке суда, иск был подан спустя 8 месяцев после крайнего срока, передает rus.err.ee.

"Мэрия Кохтла-Ярве обратилась к Евгению Соловьеву с предложением о возмещении ущерба 31 мая 2017 года, предоставив ему на это 90 дней с момента получения предложения. Если Соловьев получил предложение в тот же день, то он мог бы компенсировать ущерб до 29 августа 2017 года, но он этого не сделал и не ответил вовремя на предложение города. Таким образом, процедура досудебного разбирательства завершилась в эту дату. Согласно закону, обращаться с жалобой в суд следовало бы в течение 30 следующих дней — то есть до 28 сентября 2017 года. Иск же был представлен только 28 мая 2018 года — через восемь месяцев после истечения крайнего срока", — прокомментировала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм.

Теперь городу необходимо представить суду веские аргументы, почему так произошло. На это у горуправы есть 15 дней с момента получения данного постановления. Суд вынес его еще 3 октября. Но, как сказала rus.err.ee мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, в управу оно поступило только в минувшую субботу.