Из-за одного силламяэсца число мошенничеств на территории Нарвского отдела полиции за год выросло в два раза

В прошлом году в Нарвском отделе полиции было зарегистрировано на 8 процентов больше преступлений, чем в 2016-м — по большей части из-за того, что люди стали чаще сообщать о случаях семейного насилия, утверждают в полиции. В то же время за год число мошенничеств на территории, обслуживающейся нарвским отделением, увеличилось в два раза, но только благодаря одному преступнику, жителю Силламяэ.

”Дело не в том, что у нас на 8 процентов больше стало совершаться преступлений. Рост обусловлен тем, что люди стали смелее, стали чаще обращаться со своими проблемами в полицию. Больше женщин, подвергающиеся насилию в семье, пишут заявления. Если имеются телесные повреждения у человека, видно, что имело место физическое насилие, полиция обязательно начинает делопроизводство”, — сказал на пресс-конференции по итогам прошлого года руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев, отмечая, что люди получают все больше информации о своих возможностях защитить себя и пользуются ими.

Расследования начинаются не только по обращениям жертв, но и свидетелей преступлений — соседей или, например, детей, которые, впрочем, также причисляются к жертвам, так как получают тяжелую психологическую травму в результате взросления в нездоровой атмосфере.

В полиции подчеркивают, что к семейному насилию, с точки зрения законодательства, относится не только физическое насилие, но и психологическое: систематические угрозы, запугивание и даже экономическое насилие, когда, например, супруг захватывает все финансы семьи, оставляя жену без каких-либо средств.

В то же время в целом на территории Идаской префектуры полиции, а она включает Ида-Вирумааский и Ляэне-Вируский уезды, число зарегистрированных преступлений в 2017 году сократилось на те же 8 процентов.

Префект Идаской префектуры Тарво Крууп говорит, что на значительной, западной, части префектуры процесс выхода случаев семейного насилия из тени начался раньше — от этого статистика по Нарвскому отделу выглядит более печально. Вообще, в Эстонии жертвы семейного насилия стали активно заявлять о своих бедах, желая покончить с ними, примерно четыре года назад — число таких зарегистрированных преступлений в результате выросло в разы.

Также на территории Нарвского отдела полиции очень существенно выросло число мошенничеств, но только благодаря одному преступнику, жителю Силламяэ, городу, порядок в котором также поддерживает нарвское отделение.

”Число такого рода преступлений выросло в два раза, в связи с тем, что было установлено 64 факта мошенничества, совершенных одним человеком, жителем Силламяэ. Он приобретал на различных торговых интернет-площадках, например, okidoki.ee, у жителей Эстонии какие-то вещи, не оплачивая их. Если не учитывать этого человека и его преступления, то число мошенничеств в целом осталось на прежнем уровне”, — отмечает Андреев.

Примечательно, что в последние годы не было ни одного случая мошенничества со стороны ”лжеполицейских” или ”лжеадвокатов”, за деньги обещавших в свое время вызволить из полиции, например, сыновей или внуков, якобы совершивших то или иное преступление. В полиции считают, что этому способствовало опять же информирование население о подобных угрозах. Между тем, именно в Ида-Вирумаа такого рода преступления совершали гастролеры — литовцы. Поле того, как некоторых из них схватила полиция, у остальных мог пропасть интерес к продолжению преступного промысла в Эстонии.