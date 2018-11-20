20.11.2018, 18:00

Из-за многочисленных нарушений на въезде в Ивангород усилен пограничный контроль

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rus.delfi.ee
EST 11
Mees Narva piiripunktis
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

По данным Службы в Сосновом Бору Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в последнее время участились случаи нарушения государственной границы Российской Федерации в Эстонскую Республику.

В основном нарушения совершаются мигрантами при пособничестве со стороны жителей приграничной зоны. В частности совершается провоз нарушителей в багажных отделениях транспортных средств через контрольные посты.

Так, в августе и сентябре этого года жителями Кингисеппского района через контрольный пост в деревне Карлово были провезены граждане Египта и Сенегала. Эти нарушения не единственные.

В связи с этим усилен контроль над транспортными средствами, следующими в пограничную зону, в том числе при въезде в Ивангород.

В Службе Соснового Бора просят жителей внимательно проверять и заранее готовить документы, необходимые для предъявления на постах.

Полковник С. Ниценко, начальник Службы в Сосновом Бору Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Источник: http://mayaksbor.ru

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