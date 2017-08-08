Из-за химического загрязнения работники Вируского уездного суда в Йыхви переведены на домашний режим работы

С середины марта этого года специалисты из разных ведомств пытались определить, что же производило зловоние в Йыхвиском доме Вируского уездного суда. Источник был обнаружен и взят под контроль. Однако до полного устранения источника загрязнения работники суда частично будут переведены на режим удаленной работы.

Правда, загрязнение, обнаруженное на цокольном этаже здания, не мешает проведению судебных заседаний, так как вентиляцию залов удалось очистить, пишет Ärileht.

Работники жаловались на головную боль и жжение в глазах из-за запаха, напоминающего запах природного газа. Он начал распространяться 7 марта. В итоге специалисты выяснили, что источник запаха находится в подвале, и его издает загрязненная поверхность земли под зданием суда. В воздухе в здании было зафиксировано содержание алканов — это органические соединения. При хроническом действии алканы нарушают работу нервной системы, что проявляется в виде бессонницы, брадикардии, повышенной утомляемости и функциональных неврозов.

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Вывод аудита Riigi Kinnisvara AS таков: источником загрязнения могли быть хранилища химикатов и остаточное загрязнение от воинских частей времен Советского Союза. Аудит советует провести более глубинное исследование почвы.

Судьи и другие работники суда с сегодняшнего дня будут переведены на частичную работу из дома, пока владелец здания не приведет в норму показатели, которые описал аудит. Работников, чьи кабинеты находятся на первом этаже, переведут в помещения этажами выше. Заседания суда будут проходить в прежнем режиме. В ближайшие дни в здании снова возьмут пробы воздуха.