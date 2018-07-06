06.07.2018, 17:16

Из-за дождя ”День реки Нарва” переносится на август

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rus.delfi.ee
EST
Ivangorodskaja krepost (17)
Ivangorod Narva poolt vaadatuna

В связи с дождливой погодой мероприятие ”День реки Нарва” переносится с 07 июля на 19 августа, сообщают организаторы мероприятия.

Pressifofo
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