Из-за дождя ”День реки Нарва” переносится на август

В связи с дождливой погодой мероприятие ”День реки Нарва” переносится с 07 июля на 19 августа, сообщают организаторы мероприятия.
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