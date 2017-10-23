Из Центристской партии могут исключить Елену Вальме, Наталью Умарову и Нину Гетц

Правление Нарвского округа Центристской партии 23 октября высказало мнение, что центристов, участвовавших в выборах вне партийного списка, следует исключить из партии. Речь идет о Елене Вальме, Наталье Умаровой и Нине Гетц.

Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что правление рекомендует исключить этих женщин из партии, потому что они на выборах участвовали в избирательном союзе Эдгара Сависаара, передает rus.err.ee.

Наталья Умарова хотела участвовать в выборах по списку Центристской партии, но ее не взяли в список, поэтому она баллотировалась по списку избирательного союза.

"Случай Умаровой не уникальный, есть еще пара человек в партии, кто хотел идти по партийному списку, но их не взяли, поэтому они пошли в составе избирательных союзов. Все хотят участвовать в выборах, но это не является безусловным решением для всех. Чтобы попасть в список необходимо приложить усилия. Выборы — это командная работа", — пояснила Тоом и добавила, что Умарова, со слов однопартийцев, публично нелицеприятно высказывалась о них.

Глава Нарвского округа сказала, что решение об исключении из партии будет принимать центральное правление партии: "Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Еще не факт, что Умарову, например, исключат из партии".