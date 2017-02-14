14.02.2017, 19:05

Ивари Падар о переезде госучреждений: Эстония – это не только Таллинн

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rus.delfi.ee
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Ivari Padaril on tulnud igal ministriks oleku ajal tegelda ka Tartu Agro maade õigusjärgsete pärijatega.
Andres Putting

Сегодня парламент принял решение сформировать проблемную комиссию, которая займется разработкой направлений развития государственной реформы. Один из инициаторов создания этой комиссии социал-демократ Ивари Падар подтвердил, что поддерживает переезд государственных учреждений в регионы, однако, отметил, что ни депутаты, ни правительство пока не решили, какие именно учреждения покинут Таллинн и обоснуются в уездах.

”Новое правительство переведет из столицы часть рабочих мест государственного сектора. Это правильное решение, и это будет сделано. Эстония — это не только Таллинн, госаппарат не должен быть сосредоточен лишь в столице, — сказал Ивари Падар. - Переезд государственных учреждений в уездные центры является, безусловно, важным шагом навстречу государственной реформе и усилению регионов. Однако вопрос о том, о каких учреждениях идет речь, является пока что предметом обсуждений и анализов”.

Политик подтвердил, что с интересом прочел в сегодняшнем ”Постимеэсе” статью о предложении Михаила Корба перевести в регионы 25 госучреждений. Падар, однако, заметил, что речь не идет об окончательном варианте.

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”Это совокупность возможных идей, которые правительство еще не согласовало и которые еще не обсуждались в парламентских комиссиях”, — подчеркнул Падар. ”Уже сегодня мне позвонили из многих уездов и госучреждений: люди хотят наверняка знать, будет ли все так, как написала газета. Мой ответ был простым: друзья, все, как в газете, не будет. Все это нужно еще серьезно обсудить”.

Завтра в Рийгикогу парламентская фракция социал-демократов проведет дискуссию на тему рабочих мест в регионах, в которой примут участие доцент регионального планирования Тартуского университета Гарри Раагмаа и старейшина Ляэнемаа Неэме Суур. Они представят исследование о методах создания рабочих мест в регионах. Исследование прокомментирует министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.

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