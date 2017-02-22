Итоги прошлого года от прокуратуры и полиции: меньше краж, но все так же много пьяных водителей

За минувший год уровень преступности в Ида-Вирумаа существенно не изменился, — констатировал ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргус Гросс. В подведении итогов прошлого года в виде организованного круглого стола 15 февраля приняли участие представители прокуратуры, полиции и журналисты местных изданий, пишет "Инфоринг".

Если говорить о регионе Вирумаа, опираясь на статистику из Министерства юстиции, то в Ляэне-Вирумаа уровень преступлений снизился на 10%, в Ида-Вирумаа же, напротив, вырос на 4%.

Количество преступлений, связанных с насилием, несколько выросло, в основном этот рост идет из региона Ида-Вирумаа, в то время как в Ляэне-Вирмумаа число таких преступлений осталось прежним.

- В данном случае мы не говорим о тяжелых преступлениях, но прежде всего о преступлениях, которые происходят с участием знакомых/родственников, о семейном насилии и подобном, — уточнил прокурор.

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Префект Идаской префектуры Тарво Крууп подчеркнул, что увеличение количества зарегистрированных преступлений, прежде всего, связано с выросшим уровнем осведомленности граждан.

- Люди понимают, что государство может реально прийти на помощь, если они сталкиваются с насилием, никто не отмахнется от их проблемы. Люди стали в этом смысле смелее и увереннее сообщают в полицию о таких случаях, — говорит префект.

В то же время увеличилась осведомленность полиции и прокуратуры о наркопреступлениях с участием несовершеннолетних именно из-за того, что эти структуры в последнее время обращают особенно пристальное внимание на молодежь.

- Полиция совершенствует свою тактику и методы выявления подобных преступлений, и потому таких случаев регистрируется больше. Т.е. полиция не останавливается на том, например, чтобы выявить молодого человека, употребляющего наркотики, но идет дальше — выясняет, откуда он эти наркотики получил, чтобы таким образом выйти на целую группу продавцов наркотических средств, — говорит прокурор.

Что касается случаев семейного насилия, то тактика как полиции, так и прокуратуры несколько изменилась, поясняет прокурор.

- Мы ищем решение проблемы, а не просто наказываем. Разбираем вплоть до мелочей каждый случай. Нашей целью является создание сетей сотрудничества с различными структурами. Полиция, прокуратура, тюрьма (через отдел криминального надзора), местное самоуправление, социальные службы — все это единая сеть для того, чтобы не просто постоянно наказывать человека, лишая его свободы, но помочь ему избежать совершения преступлений повторно, — говорит префект.

В Ида-Вирумаа уменьшилось количество краж аж на 22%, что вызвано также стратегией работы полиции — те, кто уже наказывался за подобные преступления, всегда ”на заметке” у органов правопорядка, поскольку, по словам прокурора, обычно кражи совершаются одними и теми же лицами.

В то же время участились кражи, совершаемые через интернет, особенно связанные с оформлением договоров по чужим ИД-картам с использованием паролей или же с покупкой по почте. Полиция и прокуратура еще раз подчеркивает, что нельзя никому давать пароли от своих аккаунтов или же, не проверив безопасность интернет-магазина, предоставлять номера и короткие номера кредитных карт.

В то же время, и полиция, и префектура уверены, что с развитием социальных сетей люди стали особенно много внимания уделять предупреждению друг друга о необдуманных покупках или мошеннических сделках в сети.

По-прежнему полицию и прокуратуру тревожат случаи вождения в нетрезвом виде, которых в регионе немало. В прошлом году прокуратура конфисковала 30 автомобилей в Вируском регионе (15 в Нарве, 5 в Йыхви и 10 в Раквере), наказав таким образом их владельцев за вождение в пьяном виде. Впрочем, конфискация, как подчеркивают прокурор и префект, — это крайняя мера, которая применяется к особенно злостным нарушителям. Кстати, конфисковать могут не только автомобили, находящиеся в собственности, но и те, что приобретены в лизинг, у прокуратуры есть такие возможности, поскольку конфискация касается и ограничения прав пользования.