10.11.2018, 20:41

Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября
Foto: Taxify

Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет продлена и в последующие месяцы”.

"Шокирующе дешево", — так отозвался о Taxify нарвитянин Сергей, доехавший с помощью этого сервиса за 1 евро до клуба Ro-Ro, куда практически все давно работающие в Нарве таксисты возят из любой точки города по закрепленному тарифу — "3 евро".

Руководитель одной из крупнейших нарвских таксофирм, попросивший не называть его имени (”не хочу так или иначе делать рекламу Taxify, говоря о них”), сказал Delfi, что ни один таксист из его компании не ушел, чтобы присоединиться к конкурентам.

”Таксисты сами понимают, что это лохотрон. Для Нарвы твердый тариф — ”2.50 евро за поездку в любой конец города” (по нему работают почти все местные таксофирмы, — прим. Авт.) — вне конкуренции. При нынешних ценах на бензин, на страховку автомобиля, на ремонт более выгодную цену предложить людям просто невозможно, а для нарвитян цена — это, мягко говоря, очень важный фактор. Когда рекламная кампания закончится, те, кто начал работать в Taxify в Нарве, будут разочарованы”, — уверен он.

Между тем, один из таксистов, Дмитрий, попробовавший сотрудничать с Taxify, сказал Delfi, что довольно быстро это стало известно руководству таксофирмы, в которой он работал до начала ноября, после чего ему дали понять, что больше видеть в своих рядах не хотят, Дмитрий ушел. В какой фирме он трудился раньше, Дмитрий предпочитает не говорить.

- Довольны ли вы тем, что это произошло, тем, что перешли в Taxify?

- Пока рано об этом говорить, в декабре будет видно, — говорит Дмитрий, присоединившийся к Taxify в день прихода сервиса в Нарву, 1 ноября, работающий на сравнительно новом "Пежо". По меньшей мере до конца месяца работает льготная для водителей и пассажиров система ”ценовых гарантий”, делающая поездки по Нарве на машинах Taxify самыми выгодными и для тех и для других.

”В любом случае, Taxify — современная компания. Мне важно, что она основана в Эстонии. Для меня в этом есть патриотизмом, что ли”, — делится Дмитрий.

- Кто ваш клиент? Есть ли люди старшего поколения?

- В основном клиенты молодые, в возрасте 30-40 лет.

- Наблюдаете ли вы рост их числа, в сравнении с первым днем работы Taxify в Нарве?

- Скорее их количество пока находится на том же уровне. По-моему сервису немного не хватает рекламы именно в Нарве.

Delfi задал ряд менеджменту Taxify об итогах первой недели работы в Нарве, о перспективах развития в Ида-Вирумаа. Отвечает менеджер Taxify Алексей Колесников.

Foto: Taxify

- Как в целом прошла первая неделя работы? Насколько активно, по вашей оценке, нарвитяне и гости города начали пользоваться услугой? Насколько активно присоединяются водители?

- Первая неделя прошла достаточно удачно, но, разумеется, на первых порах спрос на новую услугу временами мог превышать предложение, то есть количество доступных автомобилей. Мы видим большой интерес со стороны водителей, в течение ближайших нескольких недель мы планируем добавить значительное количество автомобилей, что сделает нашу услугу еще более доступной в Нарве.

- Есть ли какие-то сложности? Нет ли какого-либо противодействия со стороны конкурентов? Когда в Нарве запускали сервис SmileTaxi практически все действовавшие на тот момент в Нарве таксофирмы договорились, что будут увольнять водителей, которые попробуют работать с ним. Нет ли подобного в случае Taxify?

- Важное преимущество Taxify — в качестве наших водителей могут выступать как профессиональные таксисты, так и водители на своих или арендованных автомобилях, работая в любое удобное для них время.

ТОП

А поскольку за любую поездку по городу водитель Taxify сейчас гарантированно получает больше, чем в любой другой таксофирме, приток заинтересованных водителей только возрастает. На данный момент у нас нет причин сомневаться в том, что мы сможем обеспечить Нарву достаточным количеством автомобилей.

- Действительно ли водители получают за каждый рейс в ноябре доплату от фирмы — в 3 евро? А что происходит в тех случаях, когда поездка стоит меньше? Какими расценки будут с декабря, насколько конкурентоспособными на фоне нарвских ”2.50 — в любой конец города”?

- Да, в любом случае водитель получит оплату в размере 3 EUR. Данная бонусная система создана для привлечения водителей на первоначальном этапе. Таким образом Taxify мотивирует присоединяться к платформе, что стимулирует развитие своего бизнеса в новых городах.

Судя по статистике поездок в Нарве, которую нам удалось собрать на данный момент, большая часть поездок с Taxify в Нарве стоит меньше 2.50 по нашему текущему тарифу, что делает услугу более выгодной для пассажиров даже без учета действующих в ноябре скидок. К примеру, стоимость поездки от конца улицы Пушкина до конца Креэнхольми составляет примерно 2 евро.

Что касается заработков водителей после декабря, после определенных расчетов мы сможем понять, насколько конкурентоспособным будет их доход в случае отмены ценовых гарантий. Если на данном этапе водители в Нарве еще не получают достаточно заказов, чтобы работа с Taxify была более выгодна за счет большего количества поездок в час, то мы рассмотрим вариант с продлением гарантий доплаты и в последующие месяцы.

- Какие требования предъявляются к водителям, к транспорту? Отказывали ли в Нарве кому-то, кто желал работать, но по каким-то причинам не соответствовал?

- Зарегистрироваться водителем может любой человек, который хочет подзаработать. Достаточно иметь водительское удостоверение категории "В", четырехдверный и чистый легковой автомобиль не старше 15 лет, а также нужно получить teenindajakaart (карточку водителя) в горуправе или через вебсреду Регистра экономической деятельности.

Как и в любом другом городе, разумеется, водители не могут работать с нами в случае отсутствия послужной карточки водителя, которую местное самоуправление может не выдать, например, из-за судимостей.

Тем не менее, в большинстве случаев оформление послужной карточки водителя занимает не больше 5-10 минут и делается в интернете.

- Когда Taxify будет доступен жителям других муниципалитетов Ида-Вирумаа — Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ?

- Мы планируем расширить нашу услугу на другие города Ида-Вирумаа в ближайшем будущем и непременно сообщим о том, когда это будет происходить.

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