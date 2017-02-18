Итоги дискуссии: как решить проблемы школьного образования в Ида-Вирумаа

На минувших выходных инициативная группа действующего в Эстонии проекта ”Noored Kooli” (”Молодежь в школу”) представила в Кехра идею о высадке педагогического десанта на северо-востоке страны, поскольку именно там люди испытывают трудности с обучением и тамошние русскоязычные школы отстают от эстонских школ минимум на год, а также потому, что один из самых отдаленных уездов не интегрирован в остальную Эстонию.

Редактор ”Учительской газеты” Райво Юурак пишет, что в течение двух дней велось обсуждение пяти самых актуальных проблем граничащего с Россией региона: сравнительно низкий уровень образования в Ида-Вирумаа, поверхностное сотрудничество школ с предприятиями, недостаточная поддержка развития учителей, несамостоятельность большинства учащихся, а также мифы эстонского образования, превалирование которых препятствует более качественному обучению.

Читать еще

Участники дискуссии пришли к выводу, что выпускникам Тартуского и Таллиннского университетов, родом с северо-востока Эстонии, стоило бы вместо эмиграции на Запад поднимать именно свой регион. Учителям же из других уголков Эстонии избавиться от страха перед Ида-Вирумаа помог бы информационный пакет, включающий в себя презентацию самых красивых мест тамошнего региона, условий проживания в нем, а также социальных сетей, к которым молодые учителя могли бы подключиться. Почувствовать себя увереннее не помешало бы и предоставление бесплатных квартир для начинающих педагогов.

По мнению активистов проекта, для повышения эффективности сотрудничества с предприятиями школы могли бы составить продуманные графики посещения различных коммерческих структур. К примеру, перед встречей с банковскими работниками педагоги могли бы заранее отправить им ожидания своих учеников от предстоящей встречи, чтобы обучение на месте было более предметным.

В ходе обсуждения был отмечен и тот факт, что во всевозможных программах и различных тренингах принимают участие одни и те же очень активные учителя, а педагоги поскромнее остаются в стороне. Для инертных преподавателей предложили проводить отдельные курсы повышения квалификации, на которых те учились бы, прежде всего, друг у друга.

В группе под названием ”Возрождающаяся школа” обсуждался вопрос привлечения к преподаванию самих учащихся. К примеру, в Голландии старшеклассники помогают первоклашкам учиться чтению и арифметике, что создает приятную атмосферу заботы друг о друге. Также было предложено публиковать на портале www.tarkvanem.ee материалы на тему, каким образом к обсуждению важных для молодежи вопросов можно было бы привлечь самих учащихся.

Сам автор статьи Райво Юурак принял участие в работе группы под названием ”Разрушение мифов”. Ее участники отметили, что процесс обучения был бы гораздо результативнее без веры в то, будто талант — величина постоянная. Американский психолог Кэрол Дуэк экспериментально доказала, что наподобие мышцы мозг человека развивается за счет постоянных упражнений и напряжения.

Также был развенчан миф о том, будто выделение текста цветным маркером или его переписывание приносит сколько-нибудь пользы. Научного подкрепления не нашло и убеждение, будто чуточку страха помогает ученикам сконцентрироваться — в стрессовой ситуации способность к обучению все-таки уменьшается. Не очень известно и то, что совместное обучение, как правило, эффективнее погружения в материал в одиночку. Да и повторение — не мать учения, особенно перед экзаменами.

Подытоживая двухдневную работу инициативной группы проекта ”Молодежь в школу”, Райво Юурак пишет, что в настоящее время основные проблемы в Эстонии — это непопулярность экспериментов в нашей культуре, а также отношение к неудачам как к окончательному приговору.

”В то же время в Финляндии отмечают День ошибок, когда люди с изящным юмором рассказывают другим о своих провалах, — пишет автор статьи. — Это отповедь приторным историям успеха, которые так обожаемы в Эстонии. Провалы столь же захватывающи и поучительны, сколь и истории успеха”.