История читателя Delfi: обманутые гости и "полуголая женщина со змеей" на ретровечеринке в Meresuu

В редакцию Delfi обратилась читательница Галина (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.), которая осталась недовольна ретро-вечером в ресторане Meresuu и считает, что была обманута организатором Натальей Винницкой. Представители Meresuu подтвердили информацию читательницы, а Винницкая отрицает все обвинения.

”Natalismusic MTÜ в лице Натальи Винницкой организовало мероприятие в Нарва-Йыесуу в отеле Meresuu. Обещали очень интересную программу, а главное, что понравилось — все должно было быть организовано от и до. 13 января в 9:00 нас должны были забрать из Таллинна и 14 января в 17:00 мы должны были вернуться в Таллинн к центру "Линдакиви”, — рассказывает читательница.

Однако дальше все пошло не по плану. По словам Галины, незадолго до мероприятия она узнала от третьих лиц, что автобус не будет предоставлен. ”11 января мы стали звонить Наталье, смогли дозвониться только вечером. Она сказала, что автобуса не будет, а мы можем купить билет до Нарвы за 3 евро и сами приехать. Мы попросили найти возможность поехать обещанным транспортом, он ведь входил в стоимость билета. Вечером 12 января нам прислали номер телефона женщины из Таллинна, которая должна была ехать на своей машине и еще почему-то везти людей за свой счет”, — недоумевает читательница и добавляет, что после обеда им опять пришлось искать транспорт, чтобы добраться до концертного дома Geneva.

После концерта, о котором остались только приятные впечатления, вопрос транспорта возник снова: ”Оказалось, что транспорта опять нет, а сама Наталья начала отмахиваться странными шуточками по типу: ”Продадим вашу норковую шубу, расплатимся с артистами и закажем такси”. Мы опять нашли добрых людей, которые довезли нас до Meresuu”.

Полуголая женщина со змеей, человек в маске Мэрилин Монро и неприехавший лимузин

В 20:00 в Meresuu должна была начаться ретро-вечеринка, на которую, по словам Галины, приехали люди из Нарвы, Таллинна и Тарту. ”У людей были сделаны прически и макияж в стиле 30-х-60-х годов, куплены подходящие наряды. Спустя три часа, в 23:00, так ничего и не началось, кроме вкусного ужина, а гости, приехавшие из Нарвы и, подчеркиваю, заплатившие за вечеринку, уезжали на последнем автобусе домой. Некоторые люди ждали ретролимузин, который был заявлен в программе, в цену некоторых билетов входило катание по ночному городу. Люди не понимали, что происходит”, — рассказывает женщина.

После этого, как утверждает Галина, Наталья Винницкая взяла свою скрипку и начала играть, ходя по залу. На вопрос же о том, когда начнется вечеринка, Винницкая с удивлением спросила ”Какая вечеринка?” и добавила, что у них сломался шнур. Через некоторое время в зал вышла ”полуголая женщина со змеей”, чье шоу продлилось около 10 минут.

”Все гости уже возмущались в фойе, когда Винницкая объявила, что к нам приедет Мэрилин Монро. На деле Мэрилин оказался какой-то человек в маске Монро, он пробежался по залу, но на него уже никто не смотрел, так как все спорили в фойе. Я подошла к Винницкой и спросила, как мы завтра будем добираться домой до Таллинна. Она сказала, что ровно в 12:00 у гостиницы нас будет ждать автобус. Также пообещала, что если автобуса не будет, то она отдаст мне свой смычок. Жду до сих пор, как и всего остального”, — подытожила читательница.

Мы обратились за комментарием как к Наталье Винницкой, так и к представителям отеля Meresuu.

”Да, действительно, данная ситуация имела быть, и, к огромному сожалению, Meresuu SPA & Hotel стал ее частью”, — подтвердил управляющий отеля Meresuu Игорь Баранов.

”В ноябре 2017 года Наталья Винницкая обратилась в Meresuu SPA & Hotel с предложением провести на базе отеля винтажную вечеринку 13 января 2018 года. Программа, со слов Винницкой, планировалась быть очень насыщенной и интересной, поэтому Meresuu SPA & Hotel предоставил Natalismusic MTÜ свои площади для организации этого мероприятия, при этом без какой-либо оплаты”, — рассказывает Баранов.

По его словам, всю организацию вечеринки, в том числе рекламу, декорирование, развлекательную программу и трансферы брала на себя Винницкая, а Meresuu предоставлял гостям только услуги проживания и питания, за которые по состоянию на 8 февраля женщина так и не заплатила в полном объеме.

”Надеюсь, вкусной едой и хорошим обслуживанием нам удалось хоть немного сгладить испорченный вечер. Сотрудники отеля пытались всеми силами успокоить гостей, а также исправить сложившуюся ситуацию. При этом, действительно, Meresuu SPA & Hotel взял на себя расходы на такси для гостей неудавшейся вечеринки Натальи Винницкой”, — отметил Игорь Баранов и добавил, что предостерегает всех от сотрудничества с Винницкой.

"За 25 лет организаторской деятельности я впервые столкнулась с такой необязательностью. Стыдно за свой регион"

По словам же самой Натальи Винницкой, вся вышеприведенная информация не отражает событий вечера 13 января.

”За неделю до концерта мне позвонила подруга и попросила взять в поездку свою подругу. На тот момент уже был заказан микроавтобус на 8 человек. Позже мне действительно позвонила эта дама и спросила, все ли в силе, будет ли организован транспорт до Нарва-Йыэсуу. Я объяснила ей ситуацию, что в микроавтобусе свободных мест не осталось, но моя приятельница едет туда и обратно на своей машине и готова подвезти их с подругой. Вопрос был исчерпан. Но дама не успокаивалась, в этот же вечер связалась с моими гостями по Facebook, раздобыла их телефонные номера и стала распускать слухи, что автобуса до Таллинна от "Линдакиви" не будет. Я успокоила их, что все в силе”, — рассказывает женщина.

Что касается ретровечеринки, тот тут Винницкая признает свою вину. По ее словам, звукооператор из Нарвы не явился на место и отключил телефон, поэтому женщине пришлось срочно решать эту проблему, из-за чего программа началась немного позже.

”Будучи при полном параде, в концертном платье, на глазах у публики я была вынуждена таскать тяжелые колонки и подключать провода в кромешной темноте. В процессе коммутации выяснилось, что соединяющий компьютер с техникой шнур сломался. И даже в такой момент мы не растерялись, к счастью, в зале находился пианист оркестра Алексей Голубев, у него с собой был синтезатор, и он блестяще спас ситуацию ! Вся дальнейшая программа — шоу со змеями, ростовые куклы и скрипичное шоу прошло под аккомпанемент этого блестящего пианиста”, — объясняет Винницкая.

Женщина утверждает, что поездка на лимузине не входила в цену билета и ее нужно было заранее забронировать, но даже несмотря на это лимузин был заказан. ”За 2,5 месяца я оформила свой заказ на лимузин, который должен был приехать за нами к концертному залу Geneva. К своему стыду, про мой заказ они просто забыли, так как бронирование было ранним. За 25 лет организаторской деятельности я впервые столкнулась с такой необязательностью. Стыдно за свой регион”, — добавляет Наталья Винницкая и рассказывает о том, что произошло дальше.

”Концовка вечера была фееричной! В зале ресторана прямо за столиками спали в хлам пьяные гости, клиенты отеля. Никто не пытался вывести их из зала или вызвать охрану. В один момент уснувшая в салате дама резко проснулась и опрокинула на меня стол с пивом, напитками и закусками. Новое концертное платье было испорчено”.

Голый мужчина в номере и пропавшие билеты

На тот момент на часах было уже 1:30 и Винницкая захотела уложить детей спать, но оказалось, что свободных номеров в отеле нет. Тем не менее, после ”долгих препирательств” свободный номер все же нашелся.

”В эту минуту ко мне подошел водитель автобуса, который должен был везти утром гостей назад в Таллинн. По нашей договоренности он должен был ночевать в Нарве, но я отдала ему ключ от своего номера и уехала с детьми. Но и на этом приключения не закончились, открывая гостиничный номер, водитель обнаружил там голого мужчину. Он требовал покинуть номер, за который он заплатил. Работники Meresuu сработали быстро, нашли пустую квартиру, вызвали такси и доставили моего человека на место. Утром доставили на завтрак. Вот тебе и сэкономили утреннее время. Вместо обещанного утреннего плавания в бассейне — перемещения из квартиры в гостиницу”, — жалуется Винницкая.

Однако и на этом проблемы не закончились. Женщина отрицает, что не оплатила услуги отелю Meresuu, и считает себя пострадавшей стороной. По ее словам, представители отеля присвоили деньги, вырученные при продаже билетов на вечеринку. Помимо билетов, которые были проданы лично и через интернет, Винницкая оставила 50 билетов на вечеринку в фойе отеля.

”Билеты мне не вернули, денег за проданные билеты я не получала. Мой костюмер лично купила 2 билета по прибытию в Meresuu. Я не пересчитывала людей в зале — это огромное упущение. 8 февраля беседовала с директором отеля, они собираются выставить мне счет за питание на 60 человек. Откуда взялась такая цифра? У меня был список всех гостей, которые приобрели билеты, и за 12 проданных билетов с фуршетом я готова заплатить”, — заключила Винницкая.