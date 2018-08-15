Источник запаха в Йыхвиском доме суда так и не установили. Здание опасно для людей?

Работники дома суда, придя на работу 7 марта 2017 года, почувствовали в здании запах газа. Поскольку проверивший помещения Спасательный департамент источника запаха не обнаружил, ничего опасного не выявил и рекомендовал лишь проветрить помещения, то на следующий день суд продолжил обычную работу, однако счел нужным заказать в Департаменте здоровья тестирование воздуха.

Результаты выполненного летом признанными государственными экспертами анализа подтвердили, что здание опасно для людей, но более поздние анализы уже не установили загрязнения.

Нынешней весной Министерство юстиции собиралось заказать в Финляндии дополнительные исследования воздушного загрязнения, однако этот план провалился, поскольку такие исследования обошлись бы слишком дорого.