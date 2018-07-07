07.07.2018, 16:08

Исследование идущих трещинами кохтла-ярвеских домов продолжается

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rus.delfi.ee
EST 1
Kohtla-Järve
Kohtla-JärveFoto: Andres Putting

В марте Департамент технического надзора (TJA) представил кохтлаярвесцам первоначальные результаты аудита построенных над старой шахтой в Ярвеской части города в районе Оутокумпу квартирных домов, которые пошли трещинами. В аудите отметили, что повреждения зданий частично вызваны движением глубинных слоев грунта и дома продолжают понемногу оседать. Департамент счел необходимым продолжить мониторинг оседания и провести дополнительные исследования, результаты которых пообещали представить горожанам в районе Яанова дня, пишет "Северное побережье".

"Времени уйдет немного больше, чем планировалось, но работа идет постоянно, — заверила заведующая техническим отделом TJA Ингрид Тейнемаа. — Задержка была вызвана тем, что планировалось раскопать фундамент жилого дома по ул. Синивооре, 13 для получения дополнительных сведений о его состоянии. Однако фундамент дома тем временем утеплили и там были выполнены масштабные строительные работы. Мы, разумеется, не стали рушить сделанное, поэтому нам пришлось выбрать другой дом".

"Подведение итогов мы запланировали на конец июля; надеемся, что в августе будем готовы приехать на место, чтобы рассказать обо всем, что мы узнали", — сказала Тейнемаа.

Подробнее читайте в газете "Северное побережье".

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