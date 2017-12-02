Исследование: ежедневно в Ида-Вируской больнице с насилием сталкивается 16% медсестер

Начальник отделения сестринского отделения экстренной медицины Ида-Вируской больницы Майе Тюрксон в ходе своего исследования выяснила, что каждая медсестра экстренной медицины хотя бы раз подвергалась насилию.

Больше всего (91%) опрошенных медсестер подвергались словесным унижениям и оскорблениям со стороны пациентов и их родственников. Чуть меньше (61%) — становились жертвами физического насилия, а больше трети сталкивались с сексуальными домогательствами, пишет rus.err.ee.

Ежедневно 16% медсестер сталкивается с насилием. Помочь избежать враждебного и опасного поведения пациентов может наличие охранника в отделении, курсы самообороны и запасной выход, куда в случае конфликта может убежать медсестра.

"Несмотря на то, что насилия очень много, большинство пациентов не являются насильниками. Если в смену всречается один агрессивный пациент, то 90 — благодарны и довольны услугой. Сестер держит на работе чувство, что кому-то можно помочь", — сказала автор исследовательской работы в Ида-Вируской центральной больнице Майе Тюрксон.

И все же, по словам Тюрксон, один на один с пациентом медсестрам оставаться не стоит.