Исключат ли из Центристской партии нарвских депутатов, подозреваемых в коррупции?

Как мы сообщали ранее, подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.

На прошлой неделе правление Центристской партии заняло очень жесткую позицию, приняв решение, согласно которому получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также временно уйти с руководящих должностей в муниципальных предприятиях.

Между тем, как сказал в понедельник вечером городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, ни один депутат из числа тех, которым было предъявлено подозрение не снял с себя полномочия, не покинул депутатское кресло и из советов муниципальных предприятий не ушел.

Сами подозреваемые комментировать ситуацию не хотят. Председатель центристской фракции в Нарвском городском собрании Алексей Воронов, которому также предъявлено подозрение, сказал Delfi, что до среды никаких комментариев давать не будет. В среду должно пройти заседание правления Нарвского округа Центристской партии.

Между тем, руководство Центристской партии не собирается оставаться в стороне, не замечать неповиновение на местах не планирует и в эту пятницу обсудит ситуацию в Нарве.

Delfi спросил руководство ЦП, не будет ли поставлен вопрос об исключении из партии подозреваемых нарвских депутатов, оказавшихся под подозрением в коррупции и не желающих складывать полномочия.