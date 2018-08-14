14.08.2018, 13:22

Исключат ли из Центристской партии нарвских депутатов, подозреваемых в коррупции?

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Yana Toom kohtumisel Narvas 18.12.2016
Председатель фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании Алексей Воронов.Foto: Sergei Stepanov, NPA

В пятницу правление Центристской партии обсудит ситуацию в Нарве, а именно то, что 8 депутатов фракции Центристской партии в Нарвском городском собрании оказались под подозрением в коррупционных преступлениях, но вопреки решению центрального партийного руководства не оставили свои места в горсобрании и руководстве муниципальными предприятиями.

Как мы сообщали ранее, подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.

На прошлой неделе правление Центристской партии заняло очень жесткую позицию, приняв решение, согласно которому получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также временно уйти с руководящих должностей в муниципальных предприятиях.

Между тем, как сказал в понедельник вечером городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, ни один депутат из числа тех, которым было предъявлено подозрение не снял с себя полномочия, не покинул депутатское кресло и из советов муниципальных предприятий не ушел.

Сами подозреваемые комментировать ситуацию не хотят. Председатель центристской фракции в Нарвском городском собрании Алексей Воронов, которому также предъявлено подозрение, сказал Delfi, что до среды никаких комментариев давать не будет. В среду должно пройти заседание правления Нарвского округа Центристской партии.

Между тем, руководство Центристской партии не собирается оставаться в стороне, не замечать неповиновение на местах не планирует и в эту пятницу обсудит ситуацию в Нарве.

Delfi спросил руководство ЦП, не будет ли поставлен вопрос об исключении из партии подозреваемых нарвских депутатов, оказавшихся под подозрением в коррупции и не желающих складывать полномочия.

”Центристская партия считает крайне важным честное, прозрачное руководство во имя интересов и благополучия жителей — будь то на уровне местного самоуправления или государства. Правление Центристской партии обсудит вопросы, связанные с нарвским округом, в предстоящую пятницу”, — сообщил Delfi генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

Если все-таки подозреваемые в коррупционных преступлениях депутаты-центристы покинут свои места в Нарвском горсобрании, их займут следующие коллеги по списку. А именно право стать депутатами получат Хели Адамович, Галина Мольдон, Владимир Кастерин, Софья Хомякова, Сергей Никитин, Александр Моисеев, Александр Пахомов, Александр Николаев.

Все они, за исключением Александра Пахомова, имеют опыт работы в городском собрании, а Софья Хомякова была в свое время вице-мэром Нарвы, то есть говорить о катастрофическом ослаблении центристов в депутатском корпусе, если дело дойдет до ухода 8 членов нынешнего состава, не совсем правильно.

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