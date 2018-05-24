Ищете работу в Ида-Вирумаа? Айда на ярмарку труда в Силламяэ!

Сегодня, 24 мая, в Силламяэском филиале Ида-Вируского центра профобразования, Касса по безработице проводит ярмарку труда Силламяэ. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 14:00 часов.

На ярмарку труда приглашаются все заинтересованные, в том числе и работающие люди, которые находятся в поисках новой работы или задумываются о смене рабочего места. На ярмарке около 30 работодателей будут представлять свои предприятия и предлагать рабочие места. Работа будет предлагаться в различных сферах, будут предложения сезонной работы, а несколько работодателей готовы также трудоустроить людей с пониженной трудоспособностью и молодых людей.

Руководитель Силламяэского бюро Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Ольга Пихлак: ”Каждый год в рамках ярмарки мы стараемся предложить людям что-то новое и актуальное. В этом году на ярмарке внимание сосредоточится на местных работодателях, а также возможностях для молодежи и возможностях изучения эстонского языка в Ида-Вирумаа. Также можно будет получить информацию об участии в программе ”Работайте и учитесь!”.