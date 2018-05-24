24.05.2018, 08:00

Ищете работу в Ида-Вирумаа? Айда на ярмарку труда в Силламяэ!

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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

Сегодня, 24 мая, в Силламяэском филиале Ида-Вируского центра профобразования, Касса по безработице проводит ярмарку труда Силламяэ. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 14:00 часов.

На ярмарку труда приглашаются все заинтересованные, в том числе и работающие люди, которые находятся в поисках новой работы или задумываются о смене рабочего места. На ярмарке около 30 работодателей будут представлять свои предприятия и предлагать рабочие места. Работа будет предлагаться в различных сферах, будут предложения сезонной работы, а несколько работодателей готовы также трудоустроить людей с пониженной трудоспособностью и молодых людей.

Руководитель Силламяэского бюро Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Ольга Пихлак: ”Каждый год в рамках ярмарки мы стараемся предложить людям что-то новое и актуальное. В этом году на ярмарке внимание сосредоточится на местных работодателях, а также возможностях для молодежи и возможностях изучения эстонского языка в Ида-Вирумаа. Также можно будет получить информацию об участии в программе ”Работайте и учитесь!”.

Наравне с работодателями на ярмарке также представлены хорошие партнеры Кассы по безработице Налогово-Таможенный департамент, Спасательный департамент, Rajaleidja, Фонд интеграции и другие партнёры, которые будут предоставлять гостям ярмарки необходимую информацию и отвечать на вопросы.

”Приглашаем всех активных людей на ярмарку и верим, что для каждого есть подходящая работа и для работодателя подходящий работник!”, приглашает Пихлак.

Вход на ярмарку свободный для всех.

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