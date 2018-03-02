Интервью со Стальнухиным: о миллионах для Ида-Вирумаа, повышении пенсий на 100 евро, налогообложении работающих пенсионеров

С программой поддержки Ида-Вирумаа происходит что-то странное. Когда в январе в Нарву приезжал премьер-министр ЭР Юрии Ратас, то тезисно представил долгожданную программу и рассказал о разных мерах, которые должны стать импульсом развития Северо-Востока. Но главное его сообщение было разочаровывающим.

Выяснилось, что на пятилетний план спасения Ида-Вирумаа планируется выделить всего лишь 10-15 миллионов евро, а на 2018 год предполагается в рамках программы потратить всего 2.8 млн евро — считай что ничего. Ратас говорил о том, что программу планируется принять уже в феврале, но этого не произошло.

В качестве ”примеров уже принятых решений”, находящихся за рамками Программы поддержки Ида-Вирумаа, Ратас назвал, например, проект создания учебно-тренировочного центра Академии МВД (Нарвского колледжа академии), на который государство выделило 14.8 млн евро. Также, говоря о прочих мерах, не имеющих отношения к программе, он сообщил, что государство планирует направить в 2017-2021 году в Ида-Вирумаа около 200 миллионов евро инвестиций, в том числе в промышленные площади, туристические объекты, в повышение качества публичных услуг и так далее.

Теперь вот выясняется, что уже и колледж МВД (решенный вопрос) и многое другое стало частью программы поддержки Ида-Вирумаа, хотя должно было появиться и без нее, а саму программу поддержки примут только к лету.

Что вообще происходит? Этой теме Delfi посвятил совместное с Радио-4 интервью с председателем финансовой комиссии Рийгикогу, центристом Михаил Стальнухиным. Поговорили также о перспективах принятия поправок к Закону о рынке электроэнергии, которые должны дать возможность предприятиям, находящемся в 6-километровом радиусе от производителя электроэнергии покупать электричество на условиях прямого подключения, то есть без платы за сетевую услугу, экономя до 40 процентов на счетах за электричество. В скором времени парламент должен обсудить эти поправки, переданные ему правительством в январе. Поговорили и о возможности пересмотра порядка налогообложения работающих пенсионеров, а также о перспективах одномоментного роста пенсий до 100 евро — наделавшей шума инициативе центристов.

- Так каким все-таки будет бюджет программы? Цифры постоянно называются разные. При этом на сайте Министерства финансов есть большая сводка сделанных и планируемых инвестиций в Ида-Вирумаа с 2014 по 2022 годы. Это и есть программа развития Ида-Вирумаа?

- Для вступления должен сказать, что программой поддержки Ида-Вирумаа занимались все правительства на протяжении последних 20 лет, и всегда у нас была большая претензия — там не было никаких цифр, то есть в буквальном смысле: повысим, поднимем, разовьем. При формировании новой правящей коалиции одним из наших, центристских, условий было то, что у Ида-Вирумаа должна быть конкретная программа, с определенным финансированием — об этом договорились, начали заниматься. Премьер-министр дал поручение всем министерствам представить свои предложения по поводу того, что они осуществляют и планируют, что можно было бы профинансировать дополнительно. Поэтому цифры постоянно менялись: 100 миллионов, 200 миллионов. Выяснилось, что реформисты, планируя финансирование строительства границы, неадекватно оценили ее стоимость, а все, что связано с обороной — это священная корова: если ты этому недостаточно уделяешь внимания, то вроде как и не патриот. Стали добавляться какие-то суммы. В результате переговоров что-то прибавилось. Местные самоуправления Ида-Вирумаа, объединения самоуправлений делали свои предложения. Так дошло до 200 миллионов. Это живой документ. Если уже к лету в нем будет говориться о действиях на 300 миллионов, а в течение ближайших лет бюджет увеличится до 400, то этому не надо будет удивляться. Если нынешняя коалиция сохранится, мы продолжим этой темой заниматься.

- Все-таки ключевой вопрос: когда Ратас приезжал в Нарву 12 января, он отделил множество инвестиций, которые идут в регион по разным проектам, от именно программы поддержки Ида-Вирумаа, а говоря конкретно о ней назвал такие цифры: 2.8 млн — на этот год и 10-15 млн — в целом, на пять лет. Как так получилось?

- Я думаю, речь шла о какой-то конкретной программе, поскольку Ратас во время приезда в Нарву ни в какие официальные кабинеты не заглядывал.

- Там был показательный пример — строительство Нарвского колледжа Академии МВД, базы практики, которое Ратас отделил от программы поддержки уезда. Сейчас проект программы включает колледж?

- Да, включает. По сути дела, в свое время я пытался Юри Ратасу объяснить, что первостепенным фактором, который мог бы запустить долговременный процесс развития Нарвы, должен стать вопрос развития Кренгольмской мануфактуры и прилегающих земель, но для того, чтобы осуществить те проекты, которые могут там быть реализованы, нужен ”якорь”, и им могла стать Академия МВД. Я, конечно, рад, что в Нарву что-то приходит, колледж появится, хороший бассейн, но главная идея не нашла поддержки, хотя владельцы Кренгольма были готовы построить все для академии самостоятельно на условии кредита на 30 лет. Будем искать другие возможности развития Кренгольма. Но, в принципе, колледж заложен в программу поддержки Ида-Вирумаа.

- Когда вы выступали на последней сессии Нарвского городского собрания, то сказали, что на Нарву проектом программы определено около 60 миллионов евро и предложили выстроить варианты действий по приоритетности. Зачем?

- Как я уже сказал, во время работы над проектом программы министерства готовили предложения, но их чиновники не так часто бывают в Нарве, а некоторые и не бывали здесь никогда. Поэтому понимание, что важнее, у них в значительной мере отсутствует. Только мы здесь на месте можем определить, что является главным. Я, например, считаю, что в программе нет важнейшей вещи, от которой зависит будущее Ида-Вирумаа. В ближайшее время мы начнем готовить новую редакцию программы Центристской партии, и я постараюсь это туда вставить.

- Что же это такое?

- Это новый мост, это транзит. Недели две назад я проезжал через границу, и, по-моему, очередь из грузовиков, скопившихся с ивангородской стороны, достигала, по меньшей мере, километров пяти. Вся логистика упирается вот в этот тупик, и никогда не будет никакого развития, пока весь транзит не пойдет по отдельному скоростному мосту.

- Это же нереалистичный проект. Тут можно заложить любые деньги, огромные деньги, но ясно , что появление моста зависит не от денет, и самое главное — не только от Эстонии.

- Да, не только от Эстонии это зависит, но ничего невозможного нет.

- Интересный пункт программы — поддержка молодых специалистов. Это материальная поддержка, стипендиями?

- Ничего необычного в этом нет. У нас в регионе уже доплаты получают, например, учителя в Нарвской эстонской гимназии, КАПО-шники. На поддержку молодых специалистов проектом программы определено 150 тысяч евро на этот год и 1 миллион — на следующий. Это, конечно, совсем не то, что сыграет существенную роль в будущем.

- Представителей каких профессий предполагается поддерживать?

- В настоящий момент речь может идти о ком угодно. На тех же электростанциях, где два блока будут работать очень и очень долго, нужны специалисты.

- Не будет ли эта поддержка нарушать Закон о конкуренции, когда работающие в Ида-Вирумаа частные предприятия окажутся в результате в более преимущественном положении, чем те, что находятся в других регионах.

- Дело в том, что в других регионах промышленности очень мало. Таких крупных предприятий как в Нарве, Ида-Вирумаа, в других местах просто нет. Целлюлозный комбинат, который сейчас пытаются строить между Тарту и Чудским озером, это первая ласточка, и ее из зениток пытаются сбить. Я понимаю тех, кто противостоит комбинату.

- До Рийгикогу дошли одобренные правительством поправки к Закону о рынке электроэнергии, которые позволили бы не платить за сетевую услугу предприятиям, находящимся в 6-километровом радиусе от производителей электроэнергии. Представляется, что если бы эти поправки прошли, никакой программы поддержки Ида-Вирумаа и не понадобилось бы. Само по себе это было бы мощным толчком к развитию.

- Эти поправки обсуждаются в экономической комиссии, а я председатель финансовой, и это не наша тематика. Глядя со стороны на все это, я предполагаю, что тут как раз может быть нарушение равного отношения — того, о чем постоянно канцлер права говорит.

- То, что с июля прошлого года прямое подключение действует на предприятиях, расположенных на территории производителей электроэнергии или имеющих с ними общую границу, не вызвало никакого скандала, и почему бы не сделать еще шаг вперед?

- У нас очень избирательно создаются скандалы. Когда надо по какому-то поводу его затеять, он будет.

- Давайте вернемся к программе развития Ида-Вирумаа. Вот не было колледжа МВД в программе, теперь он там. Строительство границы также там, и еще многое другое из того, что давно задумано и даже начало реализоваться в некоторых случаях. Насколько это все-таки нормально?

- От того, что задумано, до того, что делается, очень большое расстояние. То, что в программу развития попадают вещи, которые для меня как председателя комиссии становятся обязательными, это уже замечательный факт.

- Почему в проект программы поддержки Ида-Вирумаа не вошло известное предложение сделать так, чтобы в уезд возвращалось 25, а не 6 процентов от налога на окружающую среду, выплачиваемого предприятиями уезда в размере порядка 40 млн евро в год.

- Дело в том, что кроме центристов в правительство входит еще две партии, входившие в разные правительства под управлением реформистов, и у них своя точка зрения на многое. При этом большинство депутатов Рийгикогу, избираемых в Ида-Вирумаа, это центристы, а у тех иногда даже целого мандата нет. У них в приоритете другие регионы.

- Каковы перспективы того, что программа поддержки Ида-Вирумаа будет все-таки принята Рийгикогу, особенно с учетом того, что она обсуждается в предвыборный год, что, наверное, крайне осложняет ситуацию?

- Сложно принимать те программы, которые отсутствуют в коалиционном договоре. Когда несколько партий заключают коалиционный договор, то те пункты, которые туда вошли, это святая корова, их трогать нельзя.

- Может, там будут другие цифры?

- В этом году финансирование программы небольшое, но оно есть, а бюджет 2019 года будет принят еще до выборов и неважно, чем следующие выборы закончатся. Там хоть зубы себе сотри от злости, но государственную программу нельзя просто бросить на полпути.

- Давайте перейдем к другой теме. Налоговая реформа. Новая система критикуется, а вы допускали, что поправка, предложенная реформистами, касающаяся изменений в части налогообложения работающих пенсионеров, будет не отринута, а доработана и, в конце концов, принята.

- Не критикуют тех, кто вообще ничего делает. И я не такой человек, который говорит то, что от меня хотят услышать. У нас масса неработающей молодежи, а работающий пенсионер, доход которого превышает 1776 евро и он начинает терять при новой системе, мог бы задуматься о том, кто он такой. Если пенсионер — то отдыхай, а если работник — то, как ты можешь протестовать против системы, которая касается всех работников.

- Сейчас же в связи с тем, что население стареет, решается большая задача — вовлечение на рынок труда пенсионеров, чтобы они, работая, оплачивали и собственные пенсии в том числе. Может быть, пенсионерам надо, наоборот, сделать сверхльготные условия налогообложения, чтобы у них была мотивация идти работать.

- Во всей Эстонии новая налоговая система невыгодна всего 7 процентам пенсионеров.

В Нарве от того, что необлагаемый налогом минимум вырос до 500 евро, в выигрыше оказались, судя по тем данным, что у меня есть, около 95 процентов работающих нарвитян, получающих по сути 13-ю зарплату.

- Какова вероятность, что одномоментное увеличение пенсий на 100 евро произойдет?

- Для нас это одно из главных направлений. Вероятность очень большая.