24.05.2018, 07:30

Интервью с руководителем ”Силмета”: успехи предприятия, 13-я зарплата, причины неизбежного сокращения персонала


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Silmet
SilmetFoto: Rauno Volmar

Генеральный директор NPM Silmet Сигне Каск в интервью ”Силламяэскому вестнику” рассказала, что предприятие пережило последствия пожара 2016 года и хорошие показатели позволяют премировать работников и повышать зарплаты, но в то же время, по ее словам, сокращение персонала — неизбежность в условиях современного мира.

- Г-жа Каск, говорят, у Вас есть приятные новости: вроде бы не так давно предприятие выплатило своим работникам так называемую 13-ю зарплату по итогам 2017 года и повысило зарплату в году нынешнем. Это так или это из области слухов, когда желаемое выдаётся за действительное?

- Это не слух, — говорит генеральный директор NPM Silmet OÜ Сигне Каск. — В зависимости от результатов предыдущего года, обычно они бывают известны в марте, мы принимаем решение о премии и о повышении зарплаты. Мне приятно говорить о том, что результаты прошлого года у нас хорошие, и поэтому появилась возможность выплатить премию практически всем работникам за исключением, скажем так, нарушителей трудовой дисциплины. Я считаю, что потрудился коллектив очень хорошо, на предприятии произошло много положительных изменений. За это я благодарна своей команде. Что касается зарплаты в этом году, то она в основном повышена на процент инфляции. Конечно, чуть больше она возросла у тех, кто имел минимальную зарплату. Мы стремимся к тому, чтобы очень низких зарплат на нашем предприятии не было. В этом году большее предпочтение отдали работающим непосредственно на производстве и чуть меньшее — работникам администрации. При этом я хочу подчеркнуть, что наша система заработной платы не делает различий между женщинами и мужчинами. Учитываются прежде всего профессионализм, категории (их четыре), степень влияния на конечный результат. Я думаю, что каждый на предприятии знает, как идёт расчёт зарплаты, от чего она зависит. Секрета из этого мы не делаем, всё прозрачно. В течение года тоже могут быть премии некоторым категориям работников за какой-то особый результат, за особое достижение.

— Вы говорите, что результаты прошлого года хорошие. Расшифруйте, пожалуйста, понятие ”хорошие” применительно к предприятию.

ТОП

- Я понимаю, что любую работу всегда можно сделать лучше и обеспечить тем самым более высокий результат, хотя, как я уже сказала, достигнутым в 2017 году я довольна. Мы перевыполнили план производства продукции, план продаж, сократили производственные затраты. Известно, что мы восстановили производство, пострадавшее во время пожара 9 июня 2015 года, и сделали это в лучшем, чем прежде, виде. Оборудование восстановленного производства загружено на сто процентов. В 2017 году вообще приобретено немало нового оборудования. Всё это в совокупности влияет на конечный результат: он в 2017 году лучше, чем по итогам 2016-го. Пожар, конечно, принёс нам немало трудностей, в том числе и кадровых: некоторых людей мы были вынуждены сократить, некоторые ушли сами, какую-то часть работников держали на меньшей зарплате (они занимались другими делами), зная, что их труд после восстановления сгоревшего производства нам будет очень нужен: попробуй-ка найти хорошего специалиста на таком специфичном предприятие, как наше.

Если говорить об оптимизации производства, то за те шесть с половиной лет, как я здесь работаю, в этой области идёт постоянный прогресс. Автоматизация производственных процессов, приобретение нового современного оборудования заставляют нас, к сожалению, сокращать кадры, а это, как Вы понимаете, не просто, но таково требование времени: мы не можем постоянно топтаться, с точки зрения развития, на месте. Иногда говорят, что уж если сокращают людей, то дела совсем плохи. Это устаревшее и неверное понятие. Людей приходится иногда сокращать и для того, чтобы работать, наоборот, более успешно. Мы должны развиваться постоянно. Одна из целей оптимизации — сокращение расходов. Прогресс — самое важное в организации производства и в организации вообще жизни, поскольку должно меняться мышление людей. Порой приходится слышать: ”Да мы всё время делали так!” или ”И 10 лет назад было так же!” — с таким мышлением мы далеко не уйдём.

— На одном из городских совещаний вы озабоченно говорили о том, что производственный персонал стареет, люди, отработав по 30-40 лет, уходят на пенсию, а замены им нет. И как же в этом случае Вы выходите из положения?

- Мы стараемся, чтобы молодые кадры, которые приходят к нам на производство после окончания профессиональной школы, имели возможность поработать рядом с опытными мастерами, профессионалами своего дела. Приходится вкладывать в них и силы, и терпение, развивать их. Правда, бывают и такие работники (приведу пример): два раза молодой человек не вышел на работу, затем и совсем исчез, неоднократные звонки на его телефон результата не дали, но в какой-то момент всё-таки до него дозвонились, а он отвечает: ”Не могу говорить, я в парикмахерской…”. Конечно, такой работник — это исключение из правил.

— А если говорить об инженерно- технических работниках…

- Мне кажется, что проблема поиска молодых специалистов сводится не столько к производству и зарплате, сколько к их запросам удовлетворять свои интересы вне работы: молодые специалисты хотят посещать клубы, дискотеки, встречаться и общаться с друзьями в уютных кафе, барах… К сожалению, для них городские возможности ограничены, ведь не все хотят заниматься спортом или танцевать в ансамблях. А кроме этого что можно получить в своём городе? Считаю, что государство сделало правильный шаг, выделяя местным самоуправлениям до-полнительные средства на молодёжную деятельность.

— А NPM Silmet что-то может в этом направлении делать полезное для города?

- Конечно, наша задача в первую очередь заниматься производством и поддерживать на хорошем уровне окружающую и рабочую среду. Но, понимаю, важно, чтобы и для души тоже что-то было. Мы стараемся способствовать развитию культуры в городе и регионе. Финансово поддерживаем Центр культуры. Сейчас ведём переговоры о возможности поддержать музыкальную школу Силламяэ, чего мы раньше не делали. Активно участвуем в рекламировании Ида-Вирумаа. NPM Silmet OU является спонсором Йыхвиского балетного фестиваля, спонсируем традиционный фестиваль ”Музыка семи городов”, который пройдёт в разных местах Ида-Вирумаа, в том числе и в Силламяэ, с 29 июня по 15 июля. Всё это работает на воспитание души и имеет значение, поскольку важно, чтобы человек, получивший заряд положительных эмоций, участвуя в мероприятиях культуры, и на производство шёл с хорошим настроением, с желанием трудиться. Культура и производство — вещи взаимосвязанные, жизнь должна быть сбалансирована.

— Коль уж мы заговорили о спонсорстве, не могу упустить момент, чтобы не спросить Вас о возможности поддержки со стороны предприятия предстоящего большого международного мероприятия в нашем городе — фестиваля ”Культурные мосты Балтики”, который состоится 25 и 26 мая.

- К сожалению, я о нём ничего не слышала. Можем рассмотреть вопрос о поддержке, если к нам обратятся. Тем более что с местным самоуправлением у нас отношения всегда были деловые, хорошие. Я благодарна городской власти, что все решения, которые касаются разного рода выдачи разрешений, принимаются в муниципалитете оперативно.

— Вернёмся к производственным делам и планам предприятия.

- Я уже говорила о том, что мы нацелены на дальнейшее развитие предприятия, многомиллионные инвестиции, которые планируем направить на эти цели, — тому подтверждение. Результаты первого квартала этого года хорошие, надеюсь, что и в целом год будет успешным.

— Есть ли у Вас как у руководителя предприятия, которое работает в составе большого концерна Neo Performance Materials, уверенность в завтрашнем дне ”Силмета”? Какими Вам видятся его перспективы? И на что нацелено руководство концерна, штаб-квартира которого находится далеко от Силламяэ (насколько известно, в Канаде), в отношении своего дочернего предприятия — NPM Silmet?

- Я считаю перспективы хорошими, иначе зачем бы концерну рисковать миллионами евро, вкладывать их в развитие производства, если бы у нашего предприятия не было надёжного будущего.

Да, не всегда и не всё просто, но мы развиваемся — и это главное. У концерна много дочерних предприятий кроме нашего — в Англии, Германии, Китае, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Америке. По редким металлам NPM Silmet — самое большое предприятие в корпорации, по редкоземельной продукции мы уступаем только заводу в Китае.

- Часто ли руководство концерта бывает в Силламяэ, и часто ли Вам приходится ездить ”по вызову” к начальству?

- В прошлом году руководство концерна бывало часто, в этом году — два раза. Чем лучше мы работаем, тем реже к нам приезжает руководство, поскольку доверяет нам. Мне приходится бывать у коллег в других дочерних предприятиях, да и не только у них. В конце апреля была в Японии, где проходило совещание по редким землям, в ближайшее время лечу в Америку на совещание по редким металлам. В ноябре 2017-го была в Китае… Общение и возможность видеть, как обстоят дела у других, учиться друг у друга — это очень важно, связи нужны. И, кстати, у нас есть новый проект, касающийся нашей лаборатории и расширения возможностей оказания услуг коллегам — другим дочерним предприятиям. Наша лаборатория — самая хорошая в концерне.

— Все ли места укомплектованы в Вашей руководящей команде, в руководстве фабрик?

- Да, все места укомплектованы. Правда, произошли некоторые изменения. У нас появился новый руководитель по обслуживанию и ремонту: тот, кто отвечал за этот участок работы, ушёл на пенсию.

У NPM Silmet теперь новый производственный директор — Андрей Литвинюк. Бывший производственный директор Александер Гурьянов сосредоточился в настоящее время на развитии предприятия — это для нас сейчас представляется самым важным. Новые технологии, инновации, новые производственные проекты — всё это требует большого профессионального опыта и многих знаний. Александер как раз подходит для этой должности. Он по-прежнему член правления NPM Silmet, то есть свою власть не утратил.

- Что-то я не припомню, чтобы во главе такого крупного предприятия, как ”Силмет”, стояла женщина. Вы стали исключением из правил назначения генерального директора. Не пожалели, что взялись за это многотрудное дело?

- Нет. Я не думаю, что женщине труднее справляться с этими обязанностями, чем мужчине. Может быть, у нас разный стиль руководства? Но у женщины есть свои хитрости, другие инструменты, позволяющие ей руководить не хуже, чем это делают мужчины. Более того, по образованию я всё-таки инженер, так что инженерным мышлением обладаю. Дело — в команде, в подборе правильных людей и в умении их мотивировать, поддерживать. А команда у меня работоспособная, сильная. Это семья, которая способна держаться вместе. Может быть, некоторые думают: ”Блондинка, чего от неё ждать?!” … Мне вообще смешно слушать дискуссии о ”половой” разнице в управлении. Женщины и мужчины могут идти разным путём к достижению результата, но он может быть одинаково хорошим.

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