Интервью с руководителем ”Силмета”: успехи предприятия, 13-я зарплата, причины неизбежного сокращения персонала

- Это не слух, — говорит генеральный директор NPM Silmet OÜ Сигне Каск. — В зависимости от результатов предыдущего года, обычно они бывают известны в марте, мы принимаем решение о премии и о повышении зарплаты. Мне приятно говорить о том, что результаты прошлого года у нас хорошие, и поэтому появилась возможность выплатить премию практически всем работникам за исключением, скажем так, нарушителей трудовой дисциплины. Я считаю, что потрудился коллектив очень хорошо, на предприятии произошло много положительных изменений. За это я благодарна своей команде. Что касается зарплаты в этом году, то она в основном повышена на процент инфляции. Конечно, чуть больше она возросла у тех, кто имел минимальную зарплату. Мы стремимся к тому, чтобы очень низких зарплат на нашем предприятии не было. В этом году большее предпочтение отдали работающим непосредственно на производстве и чуть меньшее — работникам администрации. При этом я хочу подчеркнуть, что наша система заработной платы не делает различий между женщинами и мужчинами. Учитываются прежде всего профессионализм, категории (их четыре), степень влияния на конечный результат. Я думаю, что каждый на предприятии знает, как идёт расчёт зарплаты, от чего она зависит. Секрета из этого мы не делаем, всё прозрачно. В течение года тоже могут быть премии некоторым категориям работников за какой-то особый результат, за особое достижение.

— Вы говорите, что результаты прошлого года хорошие. Расшифруйте, пожалуйста, понятие ”хорошие” применительно к предприятию.

- Я понимаю, что любую работу всегда можно сделать лучше и обеспечить тем самым более высокий результат, хотя, как я уже сказала, достигнутым в 2017 году я довольна. Мы перевыполнили план производства продукции, план продаж, сократили производственные затраты. Известно, что мы восстановили производство, пострадавшее во время пожара 9 июня 2015 года, и сделали это в лучшем, чем прежде, виде. Оборудование восстановленного производства загружено на сто процентов. В 2017 году вообще приобретено немало нового оборудования. Всё это в совокупности влияет на конечный результат: он в 2017 году лучше, чем по итогам 2016-го. Пожар, конечно, принёс нам немало трудностей, в том числе и кадровых: некоторых людей мы были вынуждены сократить, некоторые ушли сами, какую-то часть работников держали на меньшей зарплате (они занимались другими делами), зная, что их труд после восстановления сгоревшего производства нам будет очень нужен: попробуй-ка найти хорошего специалиста на таком специфичном предприятие, как наше.

Если говорить об оптимизации производства, то за те шесть с половиной лет, как я здесь работаю, в этой области идёт постоянный прогресс. Автоматизация производственных процессов, приобретение нового современного оборудования заставляют нас, к сожалению, сокращать кадры, а это, как Вы понимаете, не просто, но таково требование времени: мы не можем постоянно топтаться, с точки зрения развития, на месте. Иногда говорят, что уж если сокращают людей, то дела совсем плохи. Это устаревшее и неверное понятие. Людей приходится иногда сокращать и для того, чтобы работать, наоборот, более успешно. Мы должны развиваться постоянно. Одна из целей оптимизации — сокращение расходов. Прогресс — самое важное в организации производства и в организации вообще жизни, поскольку должно меняться мышление людей. Порой приходится слышать: ”Да мы всё время делали так!” или ”И 10 лет назад было так же!” — с таким мышлением мы далеко не уйдём.

— На одном из городских совещаний вы озабоченно говорили о том, что производственный персонал стареет, люди, отработав по 30-40 лет, уходят на пенсию, а замены им нет. И как же в этом случае Вы выходите из положения?

- Мы стараемся, чтобы молодые кадры, которые приходят к нам на производство после окончания профессиональной школы, имели возможность поработать рядом с опытными мастерами, профессионалами своего дела. Приходится вкладывать в них и силы, и терпение, развивать их. Правда, бывают и такие работники (приведу пример): два раза молодой человек не вышел на работу, затем и совсем исчез, неоднократные звонки на его телефон результата не дали, но в какой-то момент всё-таки до него дозвонились, а он отвечает: ”Не могу говорить, я в парикмахерской…”. Конечно, такой работник — это исключение из правил.