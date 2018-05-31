Интервью с мэром Нарвы: где россияне построят новое производство, что за квартал появится на пустыре, когда именно приедет президент

- Наверное, можно. Но это требует дополнительных денег, то есть обсуждения на финансовой комиссии. Вот сейчас будет приниматься дополнительный бюджет. И ситуация такая: то, что можно выполнить, уместится на одном листке бумаги. А то, на что средств пока не находится, — примерно на ста.
- Как город мог бы помочь решению проблемы с бездомными животными — финансировать некоммерческие организации, занимающиеся проблемами бездомных животных, или создать городской приют?
-Я общался с представителями Kassituba, от которых, как я понимаю, и поступил вопрос, этой темой мы занимаемся. Они уже приходили к нам со своим предложением по новому месту размещения, но после его осмотра поняли, что место им не подходит, слишком большие необходимы вложения. Думаю, мы найдем для них другие площади, чтобы приют мог развиваться: люди, которые организовали и поддерживают работу Kassituba, очень активные, с ними приятно вести дела.
-Будет ли установлена в Нарве сеть мобильных туалетов? А то бывает, прогуливаешься по нашему прекрасному городу и приходится прямо на местности решать проблему, сетует еще один наш читатель.
— Такой проблемы в Нарве для приезжего человека нет — пойдите в торговые центры Fama, Astri — туалеты есть на каждом этаже. На автовокзале нормальный туалет. Скоро, по окончании конкурса по выбору оператора, возобновит свою работу туалет на Петровской площади. На большие мероприятия мы, конечно, мобильные кабинки привозим. Но если говорить о постоянном размещении, почти не сомневаюсь: в первую же неделю их сожгут. Зачем? Не знаю. Но ведь исчезли же пакетики для собачьих отходов на променаде, практически сразу. Непонятно, что с ними можно делать, если не использовать по назначению, тем не менее, это факт.
- Не столько вопрос, сколько предложение: ”Наш род деятельности — творческая индустрия. Хотелось бы видеть где-то в центре Нарвы хорошие сборно-разборные торговые ряды из дерева. В сезон мы украсим их изделиями ручной работы и обеспечим заполняемость. Всё для гостей и туристов, как это делается во многих городах”.
- У города такого плана нет. Но мы предлагали это нескольким предпринимателям, занимающимся в сфере торговли, в том числе и рынку ”Энергия”, который сейчас никуда не годится. Однако те предложения, которые получали встречно, одобрить было нельзя: если делать, то нужно сделать это хорошо, а по-другому стоит ли?
- Вопрос от имени художников: появятся ли в Нарве в ближайшем будущем новые выставочные залы или галереи?
- Не появятся. Я уверен, что выставочных площадей для художников в городе достаточно, если речь не идет, скажем, о выставке детских рисунков.