31.05.2018, 07:00

Интервью с мэром Нарвы: где россияне построят новое производство, что за квартал появится на пустыре, когда именно приедет президент

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rus.delfi.ee
EST
Интервью с мэром Нарвы: где россияне построят новое производство, что за квартал появится на пустыре, когда именно приедет президент
Foto: Sergei Stepanov, NPA

Накануне Дня города ”Виру Проспект” взял большое интервью у мэра Нарвы Тармо Таммисте. Ожидаемо разговор вращался вокруг темы Культурной столицы 2024. Все-таки столь крупное ”повышение” города за годы новейшей истории Эстонии происходит впервые, хотя это пока лишь примерка статуса.

Но поговорило с Таммисте издание не только о культурных мероприятиях, и даже меньше всего о них. Авторы поступивших ”Виру Проспекту” вопросов интересовались, как изменится повседневная жизнь Нарвы в связи со столь обязывающим титулом. Ведь, как неоднократно замечал в своих комментариях на эту тему сам г-н мэр, Культурная столица — это не только концерты, спектакли и пленэры. Это изменившаяся к лучшему инфраструктура, рост экономики и изрядно посвежевшая в городе общая атмосфера.

В то же время, предупреждает нас Тармо Таммисте, в своих планах и расчетах никому из нас не стоит отрываться от земли — за титул еще предстоит серьезно поборо- ться. Кстати, всем вместе и каждому в отдельности. Тогда, может, будет у нас еще больше полезных инициатив и приятных мест, еще меньше безразличия и разрухи.

Экономика и развитие

- Добрый день, г-н Таммисте! 2 года назад в таком же интервью вы сказали, что идеология развития Нарвы сосредоточена в основном на промышленном и туристическом секторе. Изменилось ли что-то в наших устремлениях сегодня, особенно с возможностью получения статуса Культурная столица Европы 2024?

- Очень надеюсь, что ничего в этом смысле для Нарвы не изменилось и не изменится — мы не станем, к примеру, городом военных, точкой милитаризма или чем-то подобным. Хотя ситуация, наблюдающаяся сейчас в мире, в том числе и взаимоотношения между ведущими державами, не самая простая. Для приграничного города это вполне могло иметь свои последствия.

- Тогда что прибавилось в Нарве в двух таких важных для нас областях?

- Проекты, основанные на желании решить какие-то конкретные проблемы (к примеру, велосипедные дорожки, ратуша, о необходимости реновации которой говорилось сколько лет), уже в работе. Наконец-то у нас появится современный автовокзал. Теперь максимально используем возможности второго проектного этапа европейского финансирования.

ТОП

Что касается автовокзала, там, конечно, есть свои сложности: идет судебное разбирательство, в котором мы выступаем в качестве истца к прежнему подрядчику, поскольку он отказался от выполнения договора. Пришлось объявить вторую гос- поставку, но надеюсь, сроки сдвигать не придется, объект будет сдан до конца года.

- Значит, судимся? Не боитесь, что потеряем последнюю солидную строительную нарвскую фирму? Речь ведь идет об АО Vant?

- А при чем тут город? Я считаю, что приходя на конкурс по госпоставке, участники должны быть хорошо осведомлены о его условиях, и не нужно потом говорить, что что-то им не подходит. В нашем случае мы с подрядчиком не сошлись в представлениях о стеклянном навесе. Но поскольку находятся другие фирмы, которые хотят сделать эту работу, значит, с нашим заказом все нормально…

-По-моему, город стал более решительно и даже жестко действовать в отношении строительных подрядчиков, да и вообще партнеров. Не добавит ли это нам скандалов, что с репутационной точки зрения не очень хорошо, ”не очень культурно”?

- Мы всегда следили за тем, чтобы объект был выполнен нормально, ведь в строительную смету заложены суммы, предназначенные для устранения недостатков, и этим мы всегда пользовались. Другое дело — резонансная ситуация, связанная с реконструкцией в Нарвском музее, который с одной стороны, принадлежит государству, с другой — находится на нашей территории. Не всем в нашем городе понравились предлагаемые здесь архитектурные решения, и без внимания мы это оставить не могли. Хотя лично мое мнение — всем и не должно нравиться. Если стараться всем угодить, то вообще ничего не сделаешь.

- Так что же с нашей промышленностью, куда и насколько мы продвинулись?

- Стоит напомнить, что город предприятий не открывает и рабочих мест не создает. Он создает условия для предпринимателей, прежде всего в части минимизации их усилий на бюрократическом этапе. Я считаю, что в Нарве созданы все условия для того, чтобы имеющие интерес к нашему региону инвесторы сюда в итоге пришли. Но в данный момент, как я уже говорил в начале беседы, большим для этого препятствием являются сложные взаимоотношения между странами, между Евросоюзом и Россией. К примеру, 100 процентов инвесторов в нашем промпарке на Кадастику — это россияне. Сейчас мы имеем там 5 предприятий, а могли бы иметь 35: арендаторы участков у себя на родине получили установку — пока ничего не стройте!

Все же могу сказать, что при благоприятных обстоятельствах там же, на Кадастику, может начаться строительство нескольких предприятий. Этот вопрос рассматривался на совете промпарка, но огласке пока не подлежит.
Как очень позитивный сигнал я воспринимаю то, что 18 мая в Нарве состоялся эстоно-российский бизнес- форум. Мне кажется, последняя такая встреча была в 2006 году, тогда обсуждалась тема строительства моста через Нарову.

- Кстати, есть у нас вопрос и про мост. Почему он так внезапно и надолго исчез из общественных обсуждений? Крымский мост наши соседи построили, неужели мы Нарвский не осилим?

- Это совсем разные вещи. Я бы не хотел, чтобы Нарвский мост был построен в обстоятельствах, сопутствующих строительству Крымского моста.

- То есть в новой Программе развития Ида-Вирумаа моста нет? А что же интересного для Нарвы есть? Сколько дополнительных средств мы получим благодаря такому жесту правительства?

- О новой программе я лучшего мнения, чем о прежней — та была сборником общих слов и пустых призывов. Но должен сказать, что и в этой программе есть некоторые странности. Например, в нее внесены объекты, решения о строительстве которых были приняты вне плана правительства, просто так совпало. И потом — говорится об инвестициях, а называются объекты гуманитарного назначения: колледж Академии внутренних дел, Эстонский дом, Государственная гимназия. В моем понимании инвестиция — это то, что принесет потом новые деньги. Называются объемы финансирования: 15 млн евро. Но ведь это стоимость только одной школы, хотя сумма действительно огромная, и, конечно, хорошо, что такая гимназия вообще у нас появится… Однако к Программе развития она имеет очень косвенное отношение.

- Наш читатель спрашивает: Нарва развела бурную деятельность: развиваем проекты, рекламируемся. Что можно сказать по итогам 2017 финансово-хозяйственного года — хватает ли у нас денег?

- Мы очень реалистически подходим к своим планам. Ни горуправа, ни горсобрание бюджета, который нас разорит, не утвердят. План поступлений денежных средств мы всегда немножко перевыполняем, за расходами следим.

Управление и городская среда

- Осенью в Нарве в течение месяца будет находиться президент Эстонии со своей канцелярией. Запланированы ли на этот период совместные мероприятия нарвского и республиканского руководства?

- Как раз вчера у меня была встреча с представителями госканцелярии, теперь я могу уточнить: президент будет у нас 4 недели: это последняя неделя августа и первая сентября, а затем вторая и четвертая недели ноября.
Мы уже согласовали некоторые совместные действия, поближе к сроку приезда обсудим более подробный план: где г-жа президент должна побывать, с кем повстречаться.

- А какие городские проблемы вы намерены решить благодаря этому визиту?

- Напомню, что у Керсти Кальюлайд только представительские функции. Вся власть и финансы сосредоточены у премьер-министра. В то же время то, что к нам приедет президент и пробудет столь продолжительное время — очень отрадный факт. Ее предшественники, особенно последний, приезжали сюда вообще непонятно зачем, в горуправу они даже не заходили.

- Каково мнение городской управы о ситуации с детским отделением Нарвской больницы, которая получает новое обострение?

- Хорошо это или плохо, но теперь мы живем в обществе, где абсолютно все подчинено правилам бизнеса. Давайте откроем газеты за последние 2 недели — закрываются родильные отделения в Пыль-ва, Валга. Конечно, возмущение, конечно, протесты… Но почему закрываются? Потому что нет тех, кто отправляется туда рожать, а бюджет у больницы не резиновый. Мне сложно сказать, правильное это решение или нет. Это должны решать люди, занимающиеся здравоохранением, специалисты…

- То есть в Пыльва нет рожениц, а в Нарве нет детей… Может, вам стоит побывать 30 мая на встрече руководства больницы с населением? Послушать, что народ на этот счет думает.

- Я прекрасно представляю, что народ думает. И по-человечески хорошо его понимаю, ведь болезни не по деревьям ходят, а именно по людям. Но у больницы есть совет, есть правление. Я в курсе, что там идет дискуссия, и уверен, что будет принято решение, приемлемое и для больницы, и для пациентов.

- Как будет выглядеть Нарва в статусе Культурной столицы, сохранятся ли в городском пейзаже развалины: гробовая на Рая, ДК им. Герасимова, правое крыло гостиницы ”Нарва”, бывший детсад на ул. Герасимова, бывшее общежитие на ул. Кереса, здание бывшей бани на ул. Линда, несостоявшийся центр семьи на ул. Калда и т.д.?

- Вопрос с этими развалинами не решится до тех пор, пока не изменится законодательство Эстонской Республики, которое дало бы самоуправлениям возможность решать проблемы с владельцами строений конкретными жесткими способами. Частная собственность в Эстонии — это святое, трогать нельзя. Я спрашивал премьер-министра и регионального министра — собираетесь ли вы что-то менять? Пока что нет.

В то же время мы предпринимали попытки судиться: с владельцами бывшего общежития на ул. Кереса, бывшей гробовой на ул. Рая — и проиграли. Я считаю, в суд нужно идти только в том случае, когда вероятность победы у тебя хотя бы 50 на 50, чего в этих случаях не было.

- Город продал бывшую территорию автобусного парка на Таллиннском шоссе. На ней ничего не происходит, участок уродует вид города, помимо этого создалась дополнительная проблема для близлежащих домов — негде парковаться. Намерена ли городская управа что-то предпринять?

- Этим участком владеет частная фирма. Могу лишь сказать, что кое-какие перспективы по нему имеются: сейчас идут переговоры одной довольно солидной фирмы с владельцами недвижимости. У фирмы есть интерес к развитию этой территории. Они приходили и в горуправу, чтобы познакомить нас со своими планами строительства на этом месте миниквартала, в который вошли бы здания самого разного назначения.

- Решится ли к 2024 году вопрос реновации фасадов, хотя бы на центральных улицах города?

- Об этом лучше спросить у председателей квартирных товариществ. Единственное, что могло бы добавить к этому самоуправление — в рамках реализации программы Культурной столицы может осуществиться одно интересное предложение, которое сделано художниками и другими организациями. Больше я вам пока ничего не скажу.

- Будет ли увеличиваться число спортивных сооружений во дворах для школьников, интересуется наша читательница.

-Конечно, в городе есть программа, благодаря которой их количество постоянно растет.

- Вот такое высказано мнение: автобусы в выходные должны ходить почаще. Можно ли решить этот вопрос?

- Наверное, можно. Но это требует дополнительных денег, то есть обсуждения на финансовой комиссии. Вот сейчас будет приниматься дополнительный бюджет. И ситуация такая: то, что можно выполнить, уместится на одном листке бумаги. А то, на что средств пока не находится, — примерно на ста.

- Как город мог бы помочь решению проблемы с бездомными животными — финансировать некоммерческие организации, занимающиеся проблемами бездомных животных, или создать городской приют?

-Я общался с представителями Kassituba, от которых, как я понимаю, и поступил вопрос, этой темой мы занимаемся. Они уже приходили к нам со своим предложением по новому месту размещения, но после его осмотра поняли, что место им не подходит, слишком большие необходимы вложения. Думаю, мы найдем для них другие площади, чтобы приют мог развиваться: люди, которые организовали и поддерживают работу Kassituba, очень активные, с ними приятно вести дела.

-Будет ли установлена в Нарве сеть мобильных туалетов? А то бывает, прогуливаешься по нашему прекрасному городу и приходится прямо на местности решать проблему, сетует еще один наш читатель.

— Такой проблемы в Нарве для приезжего человека нет — пойдите в торговые центры Fama, Astri — туалеты есть на каждом этаже. На автовокзале нормальный туалет. Скоро, по окончании конкурса по выбору оператора, возобновит свою работу туалет на Петровской площади. На большие мероприятия мы, конечно, мобильные кабинки привозим. Но если говорить о постоянном размещении, почти не сомневаюсь: в первую же неделю их сожгут. Зачем? Не знаю. Но ведь исчезли же пакетики для собачьих отходов на променаде, практически сразу. Непонятно, что с ними можно делать, если не использовать по назначению, тем не менее, это факт.

- Не столько вопрос, сколько предложение: ”Наш род деятельности — творческая индустрия. Хотелось бы видеть где-то в центре Нарвы хорошие сборно-разборные торговые ряды из дерева. В сезон мы украсим их изделиями ручной работы и обеспечим заполняемость. Всё для гостей и туристов, как это делается во многих городах”.

- У города такого плана нет. Но мы предлагали это нескольким предпринимателям, занимающимся в сфере торговли, в том числе и рынку ”Энергия”, который сейчас никуда не годится. Однако те предложения, которые получали встречно, одобрить было нельзя: если делать, то нужно сделать это хорошо, а по-другому стоит ли?

- Вопрос от имени художников: появятся ли в Нарве в ближайшем будущем новые выставочные залы или галереи?

- Не появятся. Я уверен, что выставочных площадей для художников в городе достаточно, если речь не идет, скажем, о выставке детских рисунков.

-Будет ли оборудована в Нарве открытая летняя эстрада? Будет ли создан духовой оркестр?

- Мы сейчас занимаемся тем, чтобы появилась эстрада в Темном саду — там же, где раньше и была. В данный момент здесь расположен памятник в виде белого камня, якобы на захоронении ( бойцов Вильяндиского коммунистического стрелкового полка — ред.), но захоронения здесь на самом деле никогда не было.
А насчет оркестра — скажу прямо: иногда наши нарвитяне меня просто удивляют: в Нарве ведь появился оркестр! Вчера мы проводили награждение, и он играл: это молодежный коллектив из Нарвской музыкальной школы. Пусть играет молодежь, не обязательно же это должны быть пенсионеры.

Касается лично

- Как вы думаете, в наши дни мэр такого небольшого города, как Нарва, должен быть в первую очередь крепким хозяйственником, знающим каждую яму на дороге, или лоббистом интересов города, вхожим в министерства и Рийгикогу? Что сейчас важнее?

- Я ни тот, ни другой. Считаю, что самое главное для мэра — иметь хорошую команду, коллег, на которых можно положиться, только тогда получится что-то делать. А каждую яму я знать не должен — для этого есть специальные люди, которые все организуют, отследят и доложат.

- Как такое возможно, что у фирмы, где Тармо Таммисте собственник, есть задолженность по налогам (OÜ Merle Ilukabinet)?

- Я очень благодарен данному ”копальщику” и удивлен, что Налоговый департамент не послал мне по этому поводу ни одного уведомления. Когда я однажды забыл о земельном налоге в сумме 10 евро, то предупрежден был сразу. Спасибо, что напомнили, вопрос решается. Но вообще-то деятельность это не моя, а моей супруги. И данное паевое товарищество не ведет деятельности уже год.

-Собирается ли г-н Таммисте идти на выборы в Рийгикогу? Если да, то нет ли планов оставить свой пост?

- На выборы, конечно, иду. Каким будет дальнейшее решение, сейчас говорить преждевременно.

- Нарва борется за статус Культурной столицы, поэтому xочу спросить нашего мэра: занимаетесь ли вы каким-либо видом творчества. Может быть, меценатствуете?

- На музыкальных инструментах не играю и очень счастлив, что не ходил в музыкальную школу, иначе музыку просто бы ненавидел. Я не пою сольно, но могу подпевать, мелодию держу. Стихи и прозу не пишу. А вот в благотворительности время от времени участвую: делаю социальные пожертвования, если чувствую, что это меня как-то задело.

- Спасибо за интервью и — ваши пожелания читателям наших газет и всем нарвитянам в канун Дней города?

- Дорогие друзья! Мы наконец-то получили по-настоящему летнюю погоду, о которой мечтали так давно… Желаю нарвитянам хорошо отдохнуть этим летом — у себя дома, на даче, встречаясь с друзьями, чтобы осенью продолжить свои дела с новой энергией, новыми силами. Но при этом имейте в виду, что мы приготовили для вас праздник с яркой и насыщенной программой. Будем рады видеть всех на нашем общем торжестве!

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