Интервью с мэром Нарвы: где россияне построят новое производство, что за квартал появится на пустыре, когда именно приедет президент

Экономика и развитие

- Добрый день, г-н Таммисте! 2 года назад в таком же интервью вы сказали, что идеология развития Нарвы сосредоточена в основном на промышленном и туристическом секторе. Изменилось ли что-то в наших устремлениях сегодня, особенно с возможностью получения статуса Культурная столица Европы 2024?

- Очень надеюсь, что ничего в этом смысле для Нарвы не изменилось и не изменится — мы не станем, к примеру, городом военных, точкой милитаризма или чем-то подобным. Хотя ситуация, наблюдающаяся сейчас в мире, в том числе и взаимоотношения между ведущими державами, не самая простая. Для приграничного города это вполне могло иметь свои последствия.

- Тогда что прибавилось в Нарве в двух таких важных для нас областях?

- Проекты, основанные на желании решить какие-то конкретные проблемы (к примеру, велосипедные дорожки, ратуша, о необходимости реновации которой говорилось сколько лет), уже в работе. Наконец-то у нас появится современный автовокзал. Теперь максимально используем возможности второго проектного этапа европейского финансирования.

Что касается автовокзала, там, конечно, есть свои сложности: идет судебное разбирательство, в котором мы выступаем в качестве истца к прежнему подрядчику, поскольку он отказался от выполнения договора. Пришлось объявить вторую гос- поставку, но надеюсь, сроки сдвигать не придется, объект будет сдан до конца года.

- Значит, судимся? Не боитесь, что потеряем последнюю солидную строительную нарвскую фирму? Речь ведь идет об АО Vant?

- А при чем тут город? Я считаю, что приходя на конкурс по госпоставке, участники должны быть хорошо осведомлены о его условиях, и не нужно потом говорить, что что-то им не подходит. В нашем случае мы с подрядчиком не сошлись в представлениях о стеклянном навесе. Но поскольку находятся другие фирмы, которые хотят сделать эту работу, значит, с нашим заказом все нормально…

-По-моему, город стал более решительно и даже жестко действовать в отношении строительных подрядчиков, да и вообще партнеров. Не добавит ли это нам скандалов, что с репутационной точки зрения не очень хорошо, ”не очень культурно”?

- Мы всегда следили за тем, чтобы объект был выполнен нормально, ведь в строительную смету заложены суммы, предназначенные для устранения недостатков, и этим мы всегда пользовались. Другое дело — резонансная ситуация, связанная с реконструкцией в Нарвском музее, который с одной стороны, принадлежит государству, с другой — находится на нашей территории. Не всем в нашем городе понравились предлагаемые здесь архитектурные решения, и без внимания мы это оставить не могли. Хотя лично мое мнение — всем и не должно нравиться. Если стараться всем угодить, то вообще ничего не сделаешь.

- Так что же с нашей промышленностью, куда и насколько мы продвинулись?