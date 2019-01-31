Интервью: Эдгар Сависаар не жалеет, что помог Яне Тоом с эстонским гражданством, а Олег Гросс обещает нарвитянам самые низкие цены

Основатель Центристской партии Эдгар Сависаар и известный эстонский предприниматель Олег Гросс прилетели в среду на вертолете в Нарву буквально на два с половиной часа. Оба призывают не искать в их визите какой-то символ или политическое заявление, отмечая, что посетили Нарву как старые друзья. В то же время они ответили на некоторые вопросы прессы, а Сависаар пообещал Delfi, что выскажет все, что он думает о текущей ситуации в эстонской политике еще до выборов в Рийгикогу.
- Не страшно было лететь на вертолете?
- Нет, для меня это не новый опыт. Первый раз я катался на вертолете, когда мне было 16 лет, — сказал Эдгар Сависаар.
Отвечая на вопрос, почему настолько кратковременный визит политик решил нанести в Нарву, его помощница Елена Вальме сказала, что на хуторе Хундисильма остался некормленый кот.
- Надо было его с собой взять. На Нарву бы посмотрел.
- В следующий раз — обязательно. Но он уже бывал в Нарве, точнее родился здесь, в мой день рождения — 31 мая. Нарвский кот. У нас был план взять его с собой, но я не знаю, почему она его забыла, сообщил Эдгар Сависаар.
- Можете все-таки сформулировать цель своего приезда?
- Встретиться с нарвскими журналистами. И хотел посмотреть, как зимняя Нарва выглядит.
- Можно сказать, что нарвская власть стала беспартийной — многие известные нарвские центристы вышли из партии. Как вы оцениваете происходящее?
- Я сейчас смотрю на все со стороны.
- Именно поэтому очень интересно то, что вы думаете о происходящем в Центристской партии, в Нарве, Таллинне…
- Будем говорить об этом после третьего марта.
- Вам будет не обидно, если центристы победят на выборах в Рийгикогу без вашего участия?
- Это было бы прекрасно. Думаю, моя тень в партии присутствует до сих пор.
Эдгар Сависаар остается членом Центристской партии, которую он в свое время основал, но в то же время он отстранился от политики, не хочет давать свои оценки происходящему в ней, о чем неоднократно говорил и в Нарве в среду. Может быть, дело только в партии, а в другой команде Сависаар готов побороться за власть?
- Предлагали ли вам какие-то другие партии присоединиться к ним?
- Всевозможные предложения поступают практически ежедневно, но в основном не политические. От партий предложения не принимаю. Расскажите, как у нарвских центристов идут дела…
- Известных немного осталось. Мэр Нарвы Тармо Таммисте, депутат Федор Овсянников, Михаил Стальнухин, лидер Нарвского округа ЦП Яна Тоом…
- Яна Тоом, конечно… Когда-то ее мама обратилась ко мне и просила помощи в том, чтобы дочь стала гражданкой Эстонии за особые заслуги. Я тогда был премьер-министром. Я помог.
- Не жалеете об этом?
- Почему я должен жалеть?
- Получается, что вы приложили руку к появлению, возможно, главного политика в Центристской партии, может быть, даже более популярного, чем Юри Ратас.
- Я горжусь этим.
- Какие у нее перспективы, по-вашему?
- Это она сама должна решать. Я все-таки далек сейчас от этих дел, и не думаю, что они настолько важны… Но знаете, когда мы формировали список на выборы в Европарламент, я думал — кто даст больше голосов для партии, Тоом или Стальнухин? Решил, что наверняка это будет Тоом, и не ошибся.
- Если все-таки попробуете избраться в Европарламент…
- Я никогда не пробую.
- Так вы еще не приняли решение, избираться туда или нет?
- Это не такой вопрос, который сейчас надо решать. Времени еще много.
- Как вы считаете, кто больше достоин стать Культурной столицей Европы 2024 года, Нарва или Тарту?
- Здесь в Нарве я, конечно, скажу, что Нарва, но я не уверен, что в Тарту скажу так же. И я очень горд тем, что именно в то время, когда я был мэром Таллинна, он был Культурной столицей Европы.
- Тяжело вам было как мэру в тот период?
- Да, конечно, было трудно.
- Была польза от этого городу, как вы считаете?
- Разумеется.
- Господин Сависаар, вы один из самых известных эстонских политиков, но то, что вы отстранились от происходящего в политической сфере, не даете своих оценок, не комментируете все происходящее, многих все-таки разочаровывает. Никто не знает, что вы думаете про новую партию Eesti 200, что вы думаете о том, что происходит сейчас с EKRE, а у людей возникает этот вопрос — какого мнения Сависаар обо всем этом, и ответа нет.
- Если это вам необходимо, я обещаю до третьего марта высказать свое мнение обо всем происходящем.
"Будут очень интересный два месяца"
Олег Гросс, планирующий в ближайшее время открыть в Нарве несколько магазинов своей торговой сети Grossi, призывает не видеть в их совместном с Сависааром визите ”никакой рефолюции”.
”Мы давние друзья с Эдгаром. Прилетели посмотреть, как Нарва живет”, — сказал Олег Гросс.
29 января стало известно, что в список из 112 человек, которым накануне Дня независимости ЭР президент вручит знаки отличия, вошел Олег Гросс. Ему уготован орден Белой звезды IV степени.
— Как вы восприняли эту новость?
- Думаю, что от этого для меня ничего резко не изменится. Конечно, это приятно, когда замечают людей за пределами Таллинна. В этом году, мне кажется, в списке больше простых людей, которые работают, занимаются бизнесом. Это правильно.
Олег Гросс говорит, что развитие его бизнеса в Нарве идет по плану, а 22 февраля в приобретенном им торговом центре Megamarket откроется второй нарвский Grossi, который два месяца будет работать параллельно с Rimi, в том же здании, пока у конкурентов не закончится договор аренды.
”Я думаю, что в магазинах будут самые низкие цены в Нарве. Это будут очень интересные два месяца”, — отмечает Гросс.
Около года прошло с того момента, когда Олег Гросс начал свою экспансию в Нарву — на данный момент им приобретено 5 объектов недвижимости для магазинов сети Grossi. Один уже открыт. По словам предпринимателя, проблемой являются бюрократические проволочки, но он не считает бюрократию свойственной именно Нарве бедой. По его мнению, наиболее остро вопрос с бюрократией стоит в крупнейших городах Эстонии, Таллинне и Тарту, прежде всего.
Говоря о своей оценке политической ситуации, Олег Гросс обращает внимание на то, что сейчас период обещаний. ”Посмотрим, что будет после выборов. Нам нельзя рассчитывать только на то, что Евросоюз поможет, надо самим быть сильными”, — сказал предприниматель.