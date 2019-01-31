Интервью: Эдгар Сависаар не жалеет, что помог Яне Тоом с эстонским гражданством, а Олег Гросс обещает нарвитянам самые низкие цены

- Не страшно было лететь на вертолете?

- Нет, для меня это не новый опыт. Первый раз я катался на вертолете, когда мне было 16 лет, — сказал Эдгар Сависаар.

Отвечая на вопрос, почему настолько кратковременный визит политик решил нанести в Нарву, его помощница Елена Вальме сказала, что на хуторе Хундисильма остался некормленый кот.

- Надо было его с собой взять. На Нарву бы посмотрел.

- В следующий раз — обязательно. Но он уже бывал в Нарве, точнее родился здесь, в мой день рождения — 31 мая. Нарвский кот. У нас был план взять его с собой, но я не знаю, почему она его забыла, сообщил Эдгар Сависаар.

- Можете все-таки сформулировать цель своего приезда?

- Встретиться с нарвскими журналистами. И хотел посмотреть, как зимняя Нарва выглядит.

- Можно сказать, что нарвская власть стала беспартийной — многие известные нарвские центристы вышли из партии. Как вы оцениваете происходящее?

- Я сейчас смотрю на все со стороны.

- Именно поэтому очень интересно то, что вы думаете о происходящем в Центристской партии, в Нарве, Таллинне…

- Будем говорить об этом после третьего марта.

- Вам будет не обидно, если центристы победят на выборах в Рийгикогу без вашего участия?

- Это было бы прекрасно. Думаю, моя тень в партии присутствует до сих пор.