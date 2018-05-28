ИНТЕРВЬЮ: Директор Силламяэского музея Аала Гитт — о дружбе с Лембитом Ульфсаком, о случае, сделавшем её художницей

- Первое время я не вела никакого счёта. А считать начала где-то с 91-го года. И за это время набирается около пятисот картин. Именно картин, не считая экслибрисов. Эти пятьсот полотен в основном разъехались, у меня дома их осталось совсем немного. В частности, одиннадцать работ цикла ”Мастер и Маргарита”. Я их последнее время редко показывала. Но на моей выставке, которая откроется 1 июня, их можно будет увидеть. Кое-что для подобных экспозиций я прошу на время у хороших знакомых, которым раньше в основном дарила. Кто у меня покупал — в принципе, имеют право отказать, я с этим считаюсь. Очень много моих картин покупал в трудные для меня годы, спасибо ему, Валерий Тетенов (силламяэский предприниматель. — прим. авт.).

- Не жалко отдавать и продавать?

- Жалко. Потому что ”на заказ” я работаю очень редко. Я не делаю на потребу дня. Делаю только тогда, когда хочу, и то, что хочу, а не ”что надо”. Почему и перестала давать название нашим ”апрелевским” выставкам. Название — это уже заказ.

- Не знаю… Всё равно никак не могу понять: как это человек абсолютно свободен в своём полёте творчества? Мне почему-то кажется, что всегда, когда ты встаёшь к холсту или кладёшь перед собой лист бумаги, у тебя, по крайней мере, на втором-третьем плане начинают появляться мыслишки типа ”как написать красиво?”, ”воспримут это или не воспримут?”, ”купят или не купят?”. Без таких посылов речь может идти ну разве что о картинках, которые рисуешь машинально, занимаясь чем-то другим или просто бездельничая…

- (Смеясь) Ни фи-га! Никогда не начинаю работу, думая — за сколько её продам? И когда заканчиваю, не думаю. И даже делая работу, о которой меня попросили, тоже не могу этими подходами руководствоваться. А знаете почему? Фигурально выражаясь, вот ты встаёшь к холсту, а сзади заказчик, ты хочешь положить жёлтый мазок, а он приказывает — синий! Это мешает. Это неинтересно. Я не вкладываю туда себя. Люблю работать, когда никого за спиной нет.

- Мистика, связанная с творчеством, бывает?

- Конечно, бывает. В связи с Булгаковым — однозначно. Наверняка знаете, что он считается ”непростым” писателем… Когда я с этим столкнулась, то сказала себе: всё, ша! Хотя я его очень люблю.

- Что, Булгаков и потери в вашей жизни совпали по времени?

- Да, так и случилось. Только одну работу я сделала после этих событий. Это — ”Суд”. Я знала, что мне надо сделать её, но долго не знала — как. А тут не один год длились эти посланные мне испытания, и я думала, что вообще брошу живопись. И тогда меня повезли к одной то ли гадалке, то ли экстрасенсу. Она не знала, кто я. Сначала сказала, что я музыкант. Я ничего ей не говорила о себе, только головой помотала. Она: ”Значит, художник”. ”Значит так, — говорит, — вот придёшь домой, ни о чём не думай, встань перед листом бумаги, возьми карандаш и просто води по бумаге”. Я так и сделала. Так возникла моя картина ”Никита” (имя сына Аалы, который в 90-х годах был похищен. — прим. авт.). Я сделала эту работу, а фоном для неё послужили записи из его записной книжки. Она до сих пор у меня лежит и им пахнет. Ну да ладно…

А после того, как всё закончилось, когда я прошла столько судов, вплоть до верховного, я вдруг поняла, как сделаю свою работу, которая будет называться ”Суд”. Завершающую в булгаковской серии.

- Потери близких людей, которые вы перенесли, что дали вам как художнику? Навредили? Помогли?

- Конечно, навредили. Единственное, если возвращаться к Библии, чем я могу случившееся оправдать: значит, для чего-то это было нужно сделать со мной. Для создания чего-то другого. Чего? Пока не определилась. Сегодня для меня главное произведение — мой двенадцатилетний внук.

- Что сейчас помогает быть в творческом тонусе? Ведь если работаешь многие годы, то однажды может посетить мысль: а ведь я уже и то сделал, и это, чего нового ещё скажешь?

- Это невозможно. Идей полно, одна за другую цепляются. Завершаешь одну работу, на очереди — следующая. Только работы в чёрных тонах (как были у меня раньше) я сейчас не могу делать и не буду.

- Есть у вас какой-то художественный образ для оставленных за спиной десятилетий?

- Страсть как люблю море. Стараюсь пихать его везде. А не могу воспринимать горы и пещеры. Ездили как-то в командировку в Финляндию, и там была экскурсия в какие-то их подземелья, где они мрамор добывают. Мне там стало плохо, и меня оттуда вывели наверх. Или все восторгаются горами… а для меня это камень, тяжесть. Моя стихия — всё-таки море и небо.

- Последний вопрос. Откуда такое непривычное имя — Аала?

- Кто его знает, откуда, так у меня в свидетельстве о рождении написано. И то я это узнала, когда паспорт получала. У мамы спрашиваю — что это, а она подтверждает: ну да, всё правильно, эстонское имя. Aala olen…