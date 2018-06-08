Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев

Если мы говорим об отношении с мусульманами на религиозной основе, то хорошим примером тут могут послужить наши отношения с татарской общиной, при этом единственное, чем мы их поддержали — на кладбище Рийгикюла у них появился свой уголок.

- Сейчас много говорится о том, что в 2024 году Нарва может стать Культурной столицей Европы. Праздничный год пройдет, и что дальше?

- Я уже много раз говорил — не будет такого, что после 31 декабря 2024 года ”рубильник” в Нарве выключили и все закончилось. Если нас выберут и утвердят в этом статусе, у нас будет 4-5 лет подготовки, 1 год проведения. А дальше этот механизм продолжит работать. Как я понимаю, из проведенных мероприятий останутся не все. Но цель такая, чтобы в оборот культурной жизни города вошли многие из них. Надеюсь, что добавится и по части инфраструктуры.

Нет, однако, смысла говорить, что мы построим Концертный зал. У нас есть Александровская церковь: было бы хорошо, если бы Александровская церковь в рамках реализации этой программы была приведена в порядок, получила свою функциональность. Это касается и Кренгольма. С его владельцами мы тоже работаем, сейчас ведь один из главных корпусов начинает оживать за счет культурных и спортивных событий. Предлагаются уже и конкретные решения: там будет Музей текстиля Эстонии. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы этот закрытый квартал стал открытым.

- Вопрос о пересечении автомобилями границы с Россией. Давно пора процесс упорядочить — эти бесконечные очереди из машин (днем, ночью, в любую погоду), с работающими двигателями (какая тут экология!). Самое страшное, что движение транспорта, в том числе большегрузного, осуществляется через центр города. Для чего, в таком случае, существуют так называемые ”отстойники”? Вопрос касается, без исключения, всех жителей города.

- Я хочу спросить у человека, задавшего этот вопрос, где он живет? Улица Мальми — единственная в городе, по которой проходит очередь. Думаете, на других улицах жизнь проще? На улице Кереса, где я живу, шум не смолкает круглые сутки. Но я его уже не замечаю, привык. Что касается Мальми — как это можно исправить? Перенести пункт пересечения границы? Лет 20 об этом можно даже не заикаться. Лично я через границу езжу на общих основаниях, система отстойника меня вполне устраивает, очереди на пересечение почти нет. обычно 5-10 машин.

- Вопрос исключительно практического свойства: пожилые люди просят, чтобы ежедневно в больницу в Пуру из Нарвы ездил городской автобус. Год назад администрации ЦУ ”Нарва Хайгла” на встрече с населением такая просьба уже высказывалась, однако до сих пор ничего не произошло…



- Я помню, когда обсуждалась эта тема, там возник вопрос: а когда автобус должен выезжать и когда отправляться обратно? Уверяю вас, как только этот маршрут появится, появятся и недовольные: кто-то на него не успел, а кому-то пришлось прождать его отъезда из Пуру несколько часов. Это также означает, что нужно объявить конкурс госпоставки. И я уверен, что его итоги будут оспорены. При этом непонятно, откуда брать деньги — из бюджета города, из бюджета больницы…

- Обещанный лет 5 назад банный комплекс в районе улицы Даумана — будет ли он построен? Единственной городской баней, что на ул. Кереса, многие ее клиенты по-прежнему недовольны.

- Нет, не будет, горсобрание этой идеи не одобрило.

- Был бы наш мэр согласен построить целлюлозно-бумажный комбинат, который планируется строить в центральной Эстонии, в Нарве? Если да, то как может этому поспособствовать?