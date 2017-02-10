Innove поможет нарвским таксистам в изучении эстонского языка

ЦУ Innove решило удовлетворить ходатайство Департамента городского развития и экономики города Нарвы о реализации проекта «Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда», сообщает департамент.

Проект поддерживает Европейский социальный фонд в рамках программы "Обучение в соответствии с потребностями рынка труда" по действию "Обучение языку для успешных действий на рынке труда". Сумма поддержки фонда — 4320 евро, при этом доля самофинансирования города равна 0%. Действия по проекту начнутся в марте этого года и продолжатся до начала 2018 года.

В ходе I этапа реализации проекта будет составлен эстонско-русский разговорник, в котором будут представлены часто употребляемые слова и фразы, необходимые для беседы между таксистом и клиентом. Разговорник появится на городском сайте и будет доступен для скачивания всем желающим. После этого начнется II этап, в рамках которого будут организованы языковые игровые курсы для таксистов. В проекте смогут принять участие 60 человек.

Если вы хотите принять участие в проекте, пишите на электронный адрес areng @narva. ee.