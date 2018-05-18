Инновации: нарвская компания Paradox предлагает гидам со всего мира стать ее партнерами

Основанная нарвитянами компания Paradox, предлагающая квест-игры в разном формате — квест-комнаты в Нарве и Таллинне, городские квесты, крупнейший из которых собрал около 600 участников — выходит на глобальный рынок. Paradox продвигает мобильное приложение Questcity, созданное не только для любителей квест-игр в реальном мире при помощи смартфона, но и для тех, кто привык путешествовать не в туристических группах, но был бы рад совершить экскурсию при помощи ”карманного гида” в необычном формате.
Paradox основали молодые нарвитяне, около 10 лет назад принимавшие активное участие в популярной в начале десятилетия городской игре ”Бессонница”, опять же по сути являвшейся квестом (англ. quest — поиск, в том числе игровой жанр). Команды, состоящие из любителей активного отдыха состязались по ночам, передвигались по Нарве, решая задание за заданием, стремясь достичь финиша первыми.
Потом ”Бессонница” пошла на спад, но страсть к творчеству и организации игр осталась. Ребята открыли фирму и под брендом Paradox создали квест-комнаты (в них предлагаются разные загадки, решение которых позволяет выбраться из помещения). Параллельно занимаются организацией городских квестов, а также квестов по заказу. Например, был создан квест для недавно прошедшей в Таллинне конференции разработчиков компьютерных игр GameDevDays.