18.05.2018, 17:07

Инновации: нарвская компания Paradox предлагает гидам со всего мира стать ее партнерами


Роман Викулов
Роман Викулов
EST 3
Galerii: 6 pilti
Paradox, Narva Foto: eraarhiiv, Delfi

Основанная нарвитянами компания Paradox, предлагающая квест-игры в разном формате — квест-комнаты в Нарве и Таллинне, городские квесты, крупнейший из которых собрал около 600 участников — выходит на глобальный рынок. Paradox продвигает мобильное приложение Questcity, созданное не только для любителей квест-игр в реальном мире при помощи смартфона, но и для тех, кто привык путешествовать не в туристических группах, но был бы рад совершить экскурсию при помощи ”карманного гида” в необычном формате.

Paradox основали молодые нарвитяне, около 10 лет назад принимавшие активное участие в популярной в начале десятилетия городской игре ”Бессонница”, опять же по сути являвшейся квестом (англ. quest — поиск, в том числе игровой жанр). Команды, состоящие из любителей активного отдыха состязались по ночам, передвигались по Нарве, решая задание за заданием, стремясь достичь финиша первыми.

Потом ”Бессонница” пошла на спад, но страсть к творчеству и организации игр осталась. Ребята открыли фирму и под брендом Paradox создали квест-комнаты (в них предлагаются разные загадки, решение которых позволяет выбраться из помещения). Параллельно занимаются организацией городских квестов, а также квестов по заказу. Например, был создан квест для недавно прошедшей в Таллинне конференции разработчиков компьютерных игр GameDevDays.

Самый массовый городской квест, в создании и проведении которого участвовал Paradox, прошел в прошлом году. Около 600 ребят из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и волости Вайвара, получая задания на свои смартфоны, состязались в сообразительности и скорости передвижения по трем городам Северо-Востока.

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Сейчас все силы команды Paradox сконцентрированы на развитии и продвижении выведенного ею на рынок мобильного сервиса Questcity. С помощью приложения любители интересных маршрутов могут пройти готовые городские квесты и интерактивные экскурсии, а с помощью конструктора любой желающий может создать свой собственный квест. Новый сервис открыт для всевозможных идей к его использованию. В первую очередь — это платформа для размещения квест-экскурсий — в помощь тем, кто путешествует без гида, но хочет пройти по интересному маршруту, узнав что-то новое. Questcity также удобен для применения в сфере образования (уроки в форме игры или тесты, контрольные) и бизнеса.

Член правления Paradox Александр Кашенков говорит, что сейчас он и его коллеги активно ищут партнеров, в первую очередь профессиональных гидов, в Эстонии и за ее пределами, готовых попробовать себя в новом формате квест-экскурсий с возможностью использования видео и аудиовставок, изображений и текстовой информации, а также разработчиков оригинальных квестов.

”В ближайшее время мы планируем на Questcity разместить еще три квеста, связанных с Ида-Вирумаа, но, конечно, идея в том, чтобы квесты и экскурсии появлялись там благодаря сторонним разработчикам. Мы уже сделали такое предложение многим местным гидам, и будет работать над тем, чтобы нашими партнерами стали разработчики контента из других стран”, — говорит Александр Кашенков.

- Что авторы-гиды получат взамен?

- Процент от каждой продажи экскурсии или квеста, рассказывает Александр Кашенков. — Это очень прозрачная система, которая позволяет авторам видеть, насколько востребован их продукт.
Подчеркну, что в техническом плане сложности в создании готового квеста или экскурсии в нашем приложении нет никакой — это может сделать любой. Например, родители, которые хотят сделать подарок своему ребенку, придумав близкие для него задания, вывести его на улицу, подружив таким образом виртуальный мир в любимом гаджете с реальностью, сделав ее более интересной.

- Насколько уникально ваше приложение?

- Есть похожие, направленные, например, на создание квестов для корпоративных мероприятий, но там требуется присутствие организатора. Приложений с экскурсиями, построенными на принципах квеста немного. Наше приложение рассчитано на тех, кто хочет пройти готовые квесты или экскурсии самостоятельно, на путешественников, туристов, любителей приключений. Особенность Questcity в том, что в нем есть возможность не просто делать игры, но предлагать познавательную или образовательную информацию в интересной игровой форме.

- Для того, чтобы выйти на глобальный рынок нужны серьезные деньги. Есть ли они у вас?

- Мы работаем crowdfunding компанией Fundwise. Ее представители изучили наш проект и его перспективы и приняли положительное решение, заключив, что он подходит для публикации на платформе. С помощью Fundwise мы предлагаем любому желающему присоединиться к нашему проекту и стать инвестором нашей компании.
В ближайшее время мы планируем продвижение на рынки стран Балтии и Скандинавии, и именно на маркетинговые действия нужны средства. Первые инвестиции уже поступают и прогресс можно отслеживать на сайте Fundwise.

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