Инновации: нарвская компания Paradox предлагает гидам со всего мира стать ее партнерами

Самый массовый городской квест, в создании и проведении которого участвовал Paradox, прошел в прошлом году. Около 600 ребят из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и волости Вайвара, получая задания на свои смартфоны, состязались в сообразительности и скорости передвижения по трем городам Северо-Востока.

Сейчас все силы команды Paradox сконцентрированы на развитии и продвижении выведенного ею на рынок мобильного сервиса Questcity. С помощью приложения любители интересных маршрутов могут пройти готовые городские квесты и интерактивные экскурсии, а с помощью конструктора любой желающий может создать свой собственный квест. Новый сервис открыт для всевозможных идей к его использованию. В первую очередь — это платформа для размещения квест-экскурсий — в помощь тем, кто путешествует без гида, но хочет пройти по интересному маршруту, узнав что-то новое. Questcity также удобен для применения в сфере образования (уроки в форме игры или тесты, контрольные) и бизнеса.

Член правления Paradox OÜ Александр Кашенков говорит, что сейчас он и его коллеги активно ищут партнеров, в первую очередь профессиональных гидов, в Эстонии и за ее пределами, готовых попробовать себя в новом формате квест-экскурсий с возможностью использования видео и аудиовставок, изображений и текстовой информации, а также разработчиков оригинальных квестов.

”В ближайшее время мы планируем на Questcity разместить еще три квеста, связанных с Ида-Вирумаа, но, конечно, идея в том, чтобы квесты и экскурсии появлялись там благодаря сторонним разработчикам. Мы уже сделали такое предложение многим местным гидам, и будет работать над тем, чтобы нашими партнерами стали разработчики контента из других стран”, — говорит Александр Кашенков.

- Что авторы-гиды получат взамен?

- Процент от каждой продажи экскурсии или квеста, рассказывает Александр Кашенков. — Это очень прозрачная система, которая позволяет авторам видеть, насколько востребован их продукт.

Подчеркну, что в техническом плане сложности в создании готового квеста или экскурсии в нашем приложении нет никакой — это может сделать любой. Например, родители, которые хотят сделать подарок своему ребенку, придумав близкие для него задания, вывести его на улицу, подружив таким образом виртуальный мир в любимом гаджете с реальностью, сделав ее более интересной.