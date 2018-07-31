Инициаторы аптечной реформы: количество аптек уменьшится, а конкуренция… возрастет

- Ряд эстонских медиа опубликовал материалы, связанные с реформой аптечной системы в нашей стране. Из этой информации следует, что в 2020 году, когда закончится переходный период, численность аптек в стране существенно уменьшится. В интернете уже появились комментарии в духе ”идет передел рынка” в пользу предпринимателей, вхожих во власть. Зачем потребовалась такая реформа?

- В ноябре 2014 г. социальная комиссия Рийгикогу инициировала внесение поправок в закон о лекарствах, при помощи которых хотели найти устойчивое решение для проблем рынка лекарств в Эстонии: доступность лекарств в регионах с низким спросом, ситуация с конкуренцией на рынке лекарств (обусловленная вертикальной интеграцией с оптовыми торговцами лекарствами). Целью поправок было избежать излишних инвестиций и искажения рынка путем захвата или удержания доли рынка, что привело бы к росту расходов, давлению на повышение наценок на лекарства и, таким образом, повысило бы цены на лекарства. Цель ограничения вертикальной интеграции — прежде всего, гарантировать возникновение конкуренции на рынке оптовой продажи лекарств, поскольку продавцы должны начать конкурировать за заказы независящих от них розничных торговцев.

То, как именно сложится ситуация с аптечным рынком после 2020 года, во многом зависит от того, хватит ли у участников рынка хорошей воли, и от готовности владельцев аптек реорганизовать свою деятельность.

- По новым правилам собственником аптеки может быть только предприниматель, имеющий образование провизора, причем он должен владеть более чем 50 процентами предприятия. Запрещено иметь аптеки торговцам, занимающимся оптовой торговлей фармацевтическими препаратами. В чем смысл таких ограничений? Жители Эстонии, казалось бы, вполне довольны состоянием аптечного дела в нашей стране, особенно доступностью аптек.

- Требование, согласно которому большей частью разрешения на деятельность аптеки должен владеть провизор, должно помочь избежать влияния оптовых торговцев на предприятия, оказывающие аптечную услугу, чтобы обеспечить независимость аптекаря и повысить его личную ответственность за оказание аптечной услуги, чтобы таким образом повысить ее качество.

А какая разница покупателю?

- В 2019 году, уже следующим летом, должны быть закрыты филиалы аптек, принадлежащих компаниям-оптовикам, если они находятся в населенных пунктах, где живет не менее 4 тыс. человек. В чем отличие филиалов от основных аптек с точки зрения покупателя? Обратившиеся в эстонские СМИ, в том числе и нашу редакцию, представители Эстонской ассоциации аптек утверждают, что человеку все равно — покупает он в основной аптеке или ее филиале: различия в них существуют только в документах…

- Аптечный филиал представляет из себя аптеку со сниженными требованиями к помещениям и квалификации профильных работников. Сниженные требования обоснованы в случае работы в сельской местности и небольших городах, но не в крупных городах. Тем более, что в результате отмены ограничения на учреждение аптеки именно в таких местах повышается риск оказания услуги с минимальными расходами.