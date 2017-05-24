Инициативная группа горожан сделает безопасным здание-призрак в Нарве

Инициативная группа нарвитян планирует 26 мая субботник по адресу Космонауди, 6 в Нарве. Это здание находится в плачевном состоянии и доставляет немало горя спасателям, которым приходится выезжать туда на постоянные пожары, сообщают активисты.

Организаторам субботника получилось привлечь к помощи несколько фирм, занимающихся строительством: Baltisigma OÜ, Uus Samm Grupp OÜ, Tonart OÜ, ElsaEhitus OÜ, ОÜ Arbelton. Именно поэтому субботник пройдет в будний день — в пятницу.

Активная горожанка Ирина рассказала, что они очень ждут подмогу в этот день и призвала нарвитян к сотрудничестиву.

”Мы начинаем с 9 утра, ждем сильных и активных, готовых сделать вклад в создание безопасной среды города Нарвы. Будем закладывать блоками все открытые отверстия первого этажа заброшенного здания на Космонауди, 6. Угощаем пиццей и горячим чаем. Если есть, захватите мастерки для кладки раствора скрепки блоков. Если вы строитель, то ваша помощь нам особенно нужна", — призывает она.

Зарегистрироваться на толоку можно по номеру 58225657 (контактное лицо Кирилл Святинский).