Идеи развития Ида-Вирумаа: узучать русский, разнообразить экономику и стать ”голливудом”

”К 2030 году Ида-Вируский уезд будет хорошо экономически развитым, с быстрыми транспортными соединениями и ценной средой проживания регионом, составляющим часть развивающегося экономического макрорегиона Финского залива”, — декларирует проект стратегии ”Ида-Вирумаа 2019-2030+”. В этой связи — как, впрочем, и в других аналогичных программах прошлых лет — Северо-Восток рассматривается как часть треугольника Хельсинки-Таллинн-Петербург.

Промышленными зонами Ида-Вирумаа на перспективу видятся Нарва и её округа, Силламяэ с его портом, Йыхви-Кохтла-Ярве, а также Кивиыли и Пюсси. Берег Финского залива, южное Принаровье и Причудье, Куртна-Куремяэ, Мяэтагузе и район от Кохтла-Нымме до Сонда рассматриваются как зоны отдыха. Транспортными узлами уездного значения, по плану, должны оставаться Нарва, Йыхви и Силламяэ — последний в расчёте на восстановление здесь пассажирского пароходства.

Бросается в глаза, что при определении целей на предстоящее двенадцатилетие в сфере образования одной из первых поставлена цель увеличить примерно в 2,5 раза… число школьников, владеющих русским языком как неродным. Сейчас владение русским среди эстонских учащихся слабое, а это препятствует возвращению молодёжи на работу в северо-восточный регион и снижает их конкурентоспособность на рынке труда, признаёт программа.

Другая заметная заявка на будущее в образовательной сфере — увеличить возможности для получения в Ида-Вирумаа высшего образования, желательно уникального. К 30-му году хотят обеспечить в регионе четыре магистерские программы, в том числе не менее трёх — таких, по которым высшее образование не получить более нигде.

Амбициозные цели ставятся на 2030 год и в части здоровья идавирусцев, по которому регион от большинства других регионов Эстонии отстаёт. Так, длительность жизни без болезней собираются поднять с нынешних 50 лет до 56-ти, а разрыв ожидаемой продолжительности жизни вообще с общеэстонским показателем сократить с трёх с лишним лет до двух. Что касается относительной бедности идавирусцев, то сейчас её уровень более 30 процентов, а мечта на 2030 год — снизить его до 15-ти.

В развитии культуры, кроме небезызвестного желания сделать Нарву ”европейской культурной столицей” 2024 года, можно выделить такие идеи, как создание в Ида-Вирумаа культурного кластера (проще говоря, объединение усилий самоуправлений в области культуры) и развитие возможностей снимать в регионе кино (в прилагаемом к стратегии конкретном и длинном перечне проектов говорится, например, о развитии вместе с Вируским кинофондом вийвиконнаского парка тематической бутафории). Творческая индустрия, кстати, рассматривается и как один из путей диверсификации ида-вируской экономики в целом и уменьшения её зависимости от нефтяных котировок.

Через двенадцать лет составители ида-вируской программы надеются поднять уезд по средней зарплате с нынешнего шестого на третье место в республике, а по предпринимательской активности — с 15-го на седьмое. Должна быть увеличена и роль обслуживающего сектора местной экономики: сейчас в Ида-Вирумаа производство преобладает над обслуживанием, что противоречит общеэкономическим тенденциям, отмечается в программе.

Численность населения Ида-Вирумаа, по прогнозам, продолжит снижаться, но стратегия нацеливается хотя бы на то, чтобы в 2030 свести отъезд отсюда к нулю.

”Договорились, что препятствовать не будем”

Принятие уездной программы развития, как и программ городских и волостных, необходимо для того, чтобы та или иная отражённая в них деятельность могла бы претендовать на финансовую поддержку из европейских и государственных фондов, напомнил Вейкко Лухалайд.

- В уездном плане есть и такие проекты, которые касаются не нескольких самоуправлений, а только какого-то одного. Но мы договорились, что препятствовать этому не будем, ведь в конце концов деньги всё равно придут в регион, — отметил директор ИВСС.