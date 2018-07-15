15.07.2018, 17:25

Ида-вируский водитель жалеет, что не вызвал сразу полицию: ”Из потерпевшего меня сделали виноватым”

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Алексей Старков
Алексей Старков
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Ида-вируский водитель жалеет, что не вызвал сразу полицию: ”Из потерпевшего меня сделали виноватым”
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Ида-вируский водитель, попавший в апреле в центре Йыхви в аварию, на оформление которой полицию не вызвали, теперь жалеет об этом, поскольку затем дело повернули против него, и теперь приходится тратить время и нервы, чтобы доказывать свою правоту, в которой он не сомневается.

Житель Ида-Вирумаа, предприниматель Олег Шилов рассказал ”ИП”, что 24 апреля на перекрёстке йыхвиских улиц Раквере и Раху он попал в ДТП, в котором его вины не было и это поначалу письменно подтвердил второй водитель, но затем страховая фирма приняла решение, что будто бы это именно он, Шилов, нарушил правила и отвечает за создание аварийной ситуации, поэтому страховщик отказал Шилову в страховом возмещении.

Свидетели, камеры и… пропавшая расписка

По словам Олега Шилова, он двигался на своём автомобиле по главной улице Раквере в сторону Кохтла-Ярве и на перекрёстке с улицей Раху стал разворачиваться в обратном направлении, пропустив всех едущих по главной дороге, когда в него с Раху, из-под знака ”Уступи дорогу” врезалась другая машина. Полицию на место вызывать не стали, поскольку водитель второй машины признал свою вину, извинялся и написал расписку о признании нарушения, которую Шилов потом отвёз в ремонтную фирму, чью калькуляцию признаёт компания, являющаяся страховщиком второго участника.

- Затем вместо гарантийного письма на ремонт машины я получил обвинение в совершении ДТП, — возмущён Шилов.

Второй водитель от первоначальной расписки отказался: сообщил страховой фирме, что с её содержанием не согласен. 29 мая страховая контора приняла официальное решение, что это именно Шилов не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся справа. То есть, по версии фирмы, он якобы ехал не по главной дороге, а по той же второстепенной Раху.

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- На мой запрос о предоставлении подписанной схемы ДТП в страховой фирме сперва ответили согласием, а через некоторое время перезвонили и сказали, что такой схемы у них нет. Да изначально после аварии никаких схем и не составлялось. Расписка второго водителя тоже исчезла, хотя в пользу того, что она была, говорит простой факт: без неё ремонтник не стал бы составлять калькуляцию, он же не альтруист, — рассказал Шилов.
Он, однако, вовсе не считает себя в создавшейся ситуации, так сказать, обезоруженным перед лицом свалившейся напасти. Первый его контраргумент состоит в том, что решение страховой фирмы односторонне, его приняли, не выслушав и не учтя аргументы Шилова.
Во-вторых, это решение основывается на ложных данных, убеждён Олег, добавляя, что у него есть и свидетели аварии, чьи данные он теперь передал страховщику, и видеозаписи, и фото с места происшествия, и сама точка столкновения подтверждает, что он разворачивался на главной дороге, а не сворачивал со второстепенной. Что касается видео, то, по словам Шилова, камера на его офисе на улице Раквере (примерно в 200 метрах от места аварии. — прим. авт.) показала, что он отъехал оттуда буквально за минуту до столкновения, ну а получить дополнительные записи с полицейских уличных камер — дело уже страховщика.

По данным на 10 июля, ответа от страховой конторы на своё заявление с протестом против решения от 29 мая собеседник ещё не получил. Его дальнейшие планы — обжаловать это решение, как предполагает установленная процедура, в Эстонском союзе страховых компаний, а если понадобится, то и в суде. Спуску обидчикам он давать не намерен.

Обратился Шилов и в полицию. В его июньском заявлении не только приведена его версия случившегося на дороге, но и выражено мнение, что он столкнулся с ”корыстным интересом”, ”подлогом”, ”коррупционными действиями” и ”сговором”. В чём тут корысть? На этот вопрос Олег Шилов отвечает, что цена вопроса — гораздо выше, чем те 1900 евро, в которые оценивается ущерб самого Шилова, поскольку вторая машина нуждалась в бóльшем ремонте, к тому же виновность в ДТП ухудшает ”страховую историю” автомобилиста. Впрочем, полиция по словам Олега, ответила ему, что коли патруль сразу на место не вызвали, то сторонам теперь надо разбираться уже в суде.

- Мораль этой истории: вызывайте полицию на место, даже если у вас ДТП ”на пять копеек”! Иначе потом потратите кучу времени, нервов и денег, чтобы доказать свою правоту. Я-то докажу, но не все оказываются в ситуации, когда доказательства имеются, — делает вывод Шилов. Его второй вывод: закон должен предусматривать для тех, кто пытается мухлевать с оформлением аварий, такое наказание, чтобы отбивать охоту что-либо передёргивать.

”Взвесить все обстоятельства”

Задействованная в этой истории страховая фирма, к которой ”Инфопресс” обратился за комментарием, в вежливой форме отказала. Она объяснила это тем, что, исходя из требований по защите данных, страховщик не может детально комментировать ситуацию без согласия сторон.

”Мы вынесли решение в соответствии с представленными нам материалами. Если субъект(ы) решения не согласны с данным решением, у них есть возможность обратиться в примирительный орган, действующий при фонде дорожного страхования, чья процедура бесплатна”, — вот и всё, что компания ответила газете по существу.

В фонд дорожного страхования мы обратились не с тем, чтобы получать его вердикт по данной истории (в конце концов, он сделает это по запросу самих заинтересованных участников), а с тем, чтобы напомнить алгоритмы действий, которые в подобных спорах пригодятся многим водителям.

По словам члена правления фонда Лаури Потсеппа, дорожное происшествие без приглашения полиции следует оформлять для страховщиков так, чтобы из документа было видно, что и как произошло, также там должно быть мнение участников насчёт разделения ответственности. Корректное оформление подразумевает и то, что на извещении о ДТП есть подписи участников. Документ желательно оформить на специальном бланке ”Извещение о дорожном происшествии”, доступном на сайте фонда, хотя не обязательно именно на нём.

- Важно, что сообщение имеется, — подчеркнул Потсепп.
Страховщик должен при вынесении решения взвесить все обстоятельства, имеющие значение, если мнения участников разнятся, меняются или ни у одного из них нет доказательного перевеса, то оценить все доказательства в совокупности и выяснить, при каких обстоятельствах случилась авария, основанием для решения служат всевозможные необходимые сведения, в том числе фото и видео с места происшествия, показания свидетелей и т.д., сообщили в фонде.

Если участник ДТП не соглашается с решением страховой конторы, что он может потребовать от неё прежде, чем пойдёт дальше по инстанциям?
- Страховщик должен своё решение обосновать, в том числе предъявить документы, на которые он опирается в своём решении, — ответил Потсепп.

В прошлом году, по его сведениям, всего было зарегистрировано 35,5 тысячи дорожно-страховых случаев. В подавляющем большинстве из них страховая компенсация вопросов не вызывала, но изредка кто-то из участников всё же оставался недовольным. До примирительной инстанции дорожного страхования в год доходит порядка 200 споров, из них 70 процентов оканчиваются соглашением. У подобных споров обычно две причины: либо расхождение между участником аварии и страховщиком относительно роли самого участника в причинении ущерба, либо разные мнения потерпевшего и страховщика насчёт стоимости машины.

Звать ли полицию?

По оценке фонда дорожного страхования и союза страховых обществ, в полицию сообщать о дорожно-транспортном происшествии следует лишь тогда, когда имеются ”особые обстоятельства”, как то: пострадал человек, потерпевшего нет на месте, неясно распределение ответственности, одна из сторон ведёт себя опасно и т.д. При обычном ДТП разумно ограничиться тем, что стороны просто вместе точно опишут на бумаге, как оно произошло.

В принципе, такова же позиция и самой полиции. Полицейских следует вызывать на место аварии, когда есть пострадавшие, обстоятельства ДТП неясны или возникает подозрение, что один из участников может быть пьян, а случаи, когда полиция не требуется, установлены в 169-й статье закона о дорожном движении, сообщил ”ИП” полицейский по авариям Йыхвиского отделения Эрмо Рейска.

- Помощь полиции часто просят из-за того, что у людей нет при себе бумаг или не могут их оформить, возникает языковой барьер или не могут между собой договориться, кто виноват. В таких случаях полиция консультирует людей по телефону, но при необходимости выезжаем и на место происшествия, выясняем обстоятельства и помогаем правильно оформить бумаги.

По словам полицейского, на месте ДТП очень важно сделать и фото, которые запечатлеют положение машин и их повреждения, и до фиксации происшествия положение транспортных средств менять нельзя. Что же касается записей с дорожных видеокамер в Йыхви, то администрирует их действительно полиция, и фирма дорожного страхования или сам человек могут подать заявление об их просмотре, а полиция оценит необходимость и возможность сделать это, но надо учитывать, что эти записи не хранятся вечно, проинформировал Рейска.

Если стороны аварии на месте между собой письменно договорились, полиция спустя время производства по этому ДТП начинать не станет. Если согласия не достигли, производство для прояснения обстоятельств может быть начато. Постфактум, когда обстановка на месте изменилась, установить виновного будет сложно, если вообще возможно, предупредил полицейский. А ставить решения страховщиков под сомнение, не зная деталей конкретного происшествия, у полиций основания нет.

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