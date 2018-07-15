Ида-вируский водитель жалеет, что не вызвал сразу полицию: ”Из потерпевшего меня сделали виноватым”

По словам Олега Шилова, он двигался на своём автомобиле по главной улице Раквере в сторону Кохтла-Ярве и на перекрёстке с улицей Раху стал разворачиваться в обратном направлении, пропустив всех едущих по главной дороге, когда в него с Раху, из-под знака ”Уступи дорогу” врезалась другая машина. Полицию на место вызывать не стали, поскольку водитель второй машины признал свою вину, извинялся и написал расписку о признании нарушения, которую Шилов потом отвёз в ремонтную фирму, чью калькуляцию признаёт компания, являющаяся страховщиком второго участника.

- Затем вместо гарантийного письма на ремонт машины я получил обвинение в совершении ДТП, — возмущён Шилов.

Второй водитель от первоначальной расписки отказался: сообщил страховой фирме, что с её содержанием не согласен. 29 мая страховая контора приняла официальное решение, что это именно Шилов не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся справа. То есть, по версии фирмы, он якобы ехал не по главной дороге, а по той же второстепенной Раху.

- На мой запрос о предоставлении подписанной схемы ДТП в страховой фирме сперва ответили согласием, а через некоторое время перезвонили и сказали, что такой схемы у них нет. Да изначально после аварии никаких схем и не составлялось. Расписка второго водителя тоже исчезла, хотя в пользу того, что она была, говорит простой факт: без неё ремонтник не стал бы составлять калькуляцию, он же не альтруист, — рассказал Шилов.

Он, однако, вовсе не считает себя в создавшейся ситуации, так сказать, обезоруженным перед лицом свалившейся напасти. Первый его контраргумент состоит в том, что решение страховой фирмы односторонне, его приняли, не выслушав и не учтя аргументы Шилова.

Во-вторых, это решение основывается на ложных данных, убеждён Олег, добавляя, что у него есть и свидетели аварии, чьи данные он теперь передал страховщику, и видеозаписи, и фото с места происшествия, и сама точка столкновения подтверждает, что он разворачивался на главной дороге, а не сворачивал со второстепенной. Что касается видео, то, по словам Шилова, камера на его офисе на улице Раквере (примерно в 200 метрах от места аварии. — прим. авт.) показала, что он отъехал оттуда буквально за минуту до столкновения, ну а получить дополнительные записи с полицейских уличных камер — дело уже страховщика.

По данным на 10 июля, ответа от страховой конторы на своё заявление с протестом против решения от 29 мая собеседник ещё не получил. Его дальнейшие планы — обжаловать это решение, как предполагает установленная процедура, в Эстонском союзе страховых компаний, а если понадобится, то и в суде. Спуску обидчикам он давать не намерен.

Обратился Шилов и в полицию. В его июньском заявлении не только приведена его версия случившегося на дороге, но и выражено мнение, что он столкнулся с ”корыстным интересом”, ”подлогом”, ”коррупционными действиями” и ”сговором”. В чём тут корысть? На этот вопрос Олег Шилов отвечает, что цена вопроса — гораздо выше, чем те 1900 евро, в которые оценивается ущерб самого Шилова, поскольку вторая машина нуждалась в бóльшем ремонте, к тому же виновность в ДТП ухудшает ”страховую историю” автомобилиста. Впрочем, полиция по словам Олега, ответила ему, что коли патруль сразу на место не вызвали, то сторонам теперь надо разбираться уже в суде.

- Мораль этой истории: вызывайте полицию на место, даже если у вас ДТП ”на пять копеек”! Иначе потом потратите кучу времени, нервов и денег, чтобы доказать свою правоту. Я-то докажу, но не все оказываются в ситуации, когда доказательства имеются, — делает вывод Шилов. Его второй вывод: закон должен предусматривать для тех, кто пытается мухлевать с оформлением аварий, такое наказание, чтобы отбивать охоту что-либо передёргивать.



”Взвесить все обстоятельства”